Survivor: Η Βασιλική Μουντή είναι σε σχέση με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη - Μέσα στο παιχνίδι πετάγαμε χαρταετό, ευτυχώς έξω άλλαξε το σκηνικό
Survivor: Η Βασιλική Μουντή είναι σε σχέση με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη - Μέσα στο παιχνίδι πετάγαμε χαρταετό, ευτυχώς έξω άλλαξε το σκηνικό
Σε κάθε Survivor προκύπτει και ένα ειδύλλιο, στο δικό μας έτυχε να είμαστε εμείς, σχολίασε η πρώην παίκτρια
Τη σχέση της με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη από το Survivor επιβεβαίωσε η Βασιλική Μουντή, σχολιάζοντας ότι η μεταξύ τους επαφή εξελίχθηκε σε ερωτική εκτός του ριάλιτι επιβίωσης.
Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η πρώην παίκτρια του Survivor έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας μία κοινή φωτογραφία τους από το παιχνίδι και μία από τη ζωή τους εκτός αυτού, αποκαλύπτοντας ότι είναι ζευγάρι με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη.
Η Βασιλική Μουντή σχολίασε ότι εδώ και καιρό δέχεται ερωτήσεις σχετικά με το τι συμβαίνει ανάμεσα σε εκείνη και στον πρώην παίκτη του ριάλιτι, εξηγώντας πως αν και αρχικά η σχέση τους ήταν φιλική, τελικά πήρε άλλη τροπή. Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σε κάθε Survivor προκύπτει κι ένα ειδύλλιο. Ε στο δικό μας έτυχε να είμαστε εμείς. Μέσα στο παιχνίδι μπορεί να πετάγαμε χαρταετό, αλλά ευτυχώς έξω άλλαξε το σκηνικό. Και επειδή μας ρωτάτε συνέχεια και οι περισσότεροι το έχετε ήδη καταλάβει. Ναι, είμαστε μαζί».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Βασιλική Μουντή ήταν σε σχέση με τον Σπύρο Μαρτίκα πριν μπει στο παιχνίδι. Ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του ριάλιτι είχε δημοσιεύσει τον Νοέμβριο στα social media ένα κοινό βίντεο από τη γυμναστική τους, ενώ λίγες ημέρες αργότερα στις 11 Νοεμβρίου είχε μιλήσει στο Happy Day για τη σχέση τους.
Όπως είχε πει τότε: «Η σύντροφός μου είναι αθλήτρια, κάνει ενόργανη γυμναστική και είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Με τη σύντροφό μου γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν σε κοινή παρέα. Το θέμα είναι ότι με την υπομονή που έχει κάποιος μπορεί να του έχει έρθει κάτι όμορφο. Ο έρωτας καλλιεργείται. Η διαφορά ηλικίας είναι απλά ένας αριθμός στη σχέση μου. Όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη αξία. Όσο αντέχω, θα το παλεύω».
Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η πρώην παίκτρια του Survivor έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας μία κοινή φωτογραφία τους από το παιχνίδι και μία από τη ζωή τους εκτός αυτού, αποκαλύπτοντας ότι είναι ζευγάρι με τον Γιώργο Καραϊσαλίδη.
Η Βασιλική Μουντή σχολίασε ότι εδώ και καιρό δέχεται ερωτήσεις σχετικά με το τι συμβαίνει ανάμεσα σε εκείνη και στον πρώην παίκτη του ριάλιτι, εξηγώντας πως αν και αρχικά η σχέση τους ήταν φιλική, τελικά πήρε άλλη τροπή. Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σε κάθε Survivor προκύπτει κι ένα ειδύλλιο. Ε στο δικό μας έτυχε να είμαστε εμείς. Μέσα στο παιχνίδι μπορεί να πετάγαμε χαρταετό, αλλά ευτυχώς έξω άλλαξε το σκηνικό. Και επειδή μας ρωτάτε συνέχεια και οι περισσότεροι το έχετε ήδη καταλάβει. Ναι, είμαστε μαζί».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Βασιλική Μουντή ήταν σε σχέση με τον Σπύρο Μαρτίκα πριν μπει στο παιχνίδι. Ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του ριάλιτι είχε δημοσιεύσει τον Νοέμβριο στα social media ένα κοινό βίντεο από τη γυμναστική τους, ενώ λίγες ημέρες αργότερα στις 11 Νοεμβρίου είχε μιλήσει στο Happy Day για τη σχέση τους.
Όπως είχε πει τότε: «Η σύντροφός μου είναι αθλήτρια, κάνει ενόργανη γυμναστική και είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Με τη σύντροφό μου γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν σε κοινή παρέα. Το θέμα είναι ότι με την υπομονή που έχει κάποιος μπορεί να του έχει έρθει κάτι όμορφο. Ο έρωτας καλλιεργείται. Η διαφορά ηλικίας είναι απλά ένας αριθμός στη σχέση μου. Όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη αξία. Όσο αντέχω, θα το παλεύω».
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