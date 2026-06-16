Πάνος Μουζουράκης: Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα
Πάνος Μουζουράκης: Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα
H ένταση της σκηνής μπορεί να βοηθήσει να ξεσπάσουν, είπε ο τραγουδιστής
Στις κρίσεις πανικού που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό στην καθημερινότητά του αναφέρθηκε ο Πάνος Μουζουράκης.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου και μιλώντας για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του, απάντησε μεταξύ άλλων σε ερώτηση για το εάν αγχώνεται πριν βγει στη σκηνή. Ο ίδιος εξήγησε, πως το τελευταίο διάστημα έχει έρθει αντιμέτωπος με κρίσεις πανικού, οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορες στιγμές της ημέρας.
Όπως είπε: «Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα, δεν χρειάζεται να βγω στη σκηνή για τις πάθω. Σίγουρα όμως η ένταση της σκηνής μπορεί να βοηθήσει να ξεσπάσει». Στη συνέχεια, ο Πάνος Μουζουράκης παραδέχτηκε ότι όταν βρίσκεται στο κοινό η οικογένειά του, έχει άγχος: «Έχω άγχος που θα είναι η οικογένειά μου στο κοινό της συναυλίας, αλλά είμαι χαρούμενος και αγχωμένος. Η γυναίκα μου, μου κάνει μερικές φορές κάποιες παρατηρήσεις για τα τραγούδια και την παίρνω στα υπόψιν μου».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου και μιλώντας για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του, απάντησε μεταξύ άλλων σε ερώτηση για το εάν αγχώνεται πριν βγει στη σκηνή. Ο ίδιος εξήγησε, πως το τελευταίο διάστημα έχει έρθει αντιμέτωπος με κρίσεις πανικού, οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορες στιγμές της ημέρας.
Όπως είπε: «Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα, δεν χρειάζεται να βγω στη σκηνή για τις πάθω. Σίγουρα όμως η ένταση της σκηνής μπορεί να βοηθήσει να ξεσπάσει». Στη συνέχεια, ο Πάνος Μουζουράκης παραδέχτηκε ότι όταν βρίσκεται στο κοινό η οικογένειά του, έχει άγχος: «Έχω άγχος που θα είναι η οικογένειά μου στο κοινό της συναυλίας, αλλά είμαι χαρούμενος και αγχωμένος. Η γυναίκα μου, μου κάνει μερικές φορές κάποιες παρατηρήσεις για τα τραγούδια και την παίρνω στα υπόψιν μου».
Δείτε το βίντεο
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