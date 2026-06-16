Πάνος Μουζουράκης: Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα
GALA
Πάνος Μουζουράκης Κρίσεις πανικού

Πάνος Μουζουράκης: Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα

H ένταση της σκηνής μπορεί να βοηθήσει να ξεσπάσουν, είπε ο τραγουδιστής

Πάνος Μουζουράκης: Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα
Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ
Στις κρίσεις πανικού που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό στην καθημερινότητά του αναφέρθηκε ο Πάνος Μουζουράκης.

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου και μιλώντας για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του, απάντησε μεταξύ άλλων σε ερώτηση για το εάν αγχώνεται πριν βγει στη σκηνή. Ο ίδιος εξήγησε, πως το τελευταίο διάστημα έχει έρθει αντιμέτωπος με κρίσεις πανικού, οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορες στιγμές της ημέρας.

Όπως είπε: «Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού μέσα στην ημέρα, δεν χρειάζεται να βγω στη σκηνή για τις πάθω. Σίγουρα όμως η ένταση της σκηνής μπορεί να βοηθήσει να ξεσπάσει». Στη συνέχεια, ο Πάνος Μουζουράκης παραδέχτηκε ότι όταν βρίσκεται στο κοινό η οικογένειά του, έχει άγχος: «Έχω άγχος που θα είναι η οικογένειά μου στο κοινό της συναυλίας, αλλά είμαι χαρούμενος και αγχωμένος. Η γυναίκα μου, μου κάνει μερικές φορές κάποιες παρατηρήσεις για τα τραγούδια και την παίρνω στα υπόψιν μου».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης