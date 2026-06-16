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Ο Πίτερς με ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρέτισε τον Ολυμπιακό: «Για πάντα κόκκινος»
Ο Πίτερς με ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρέτισε τον Ολυμπιακό: «Για πάντα κόκκινος»
Επόμενος σταθμός της καριέρας του όπως όλα δείχνουν η Αρμάνι Μιλάνο
Ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, και ο Αμερικανός άσος δημιούργησε ένα όμορφο βίντεο για να πει «αντίο» στον κόσμο των ερυθρολεύκων.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο του Game 1 με την ΑΕΚ, είχε δείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως θέλει να τον δει και τη νέα σεζόν στον Πειραιά. Kάτι που είχε γίνει και το βράδυ του Σαββάτου 30 Μάη, όπου οργανωμένοι οπαδοί των Πειραιωτών πήγαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς και του μετέφεραν την επιθυμία τους να τον δουν στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν.
Αλλά όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και η συνεργασία του Αμερικανού με τους Πειραιώτες έλαβε τέλος, με τον Αμερικανό να αποχαιρετά τον Ολυμπιακό με ένα όμορφο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του. «Για πάντα κόκκινος», έγραψε ο 31χρονος φόργουορντ.
Στον Ολυμπιακό αγωνιζόταν από το 2022 και κατέκτησε μαζί του την Euroleague φέτος, τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδος. Επόμενος σταθμός της καριέρας του όπως όλα δείχνουν η Αρμάνι Μιλάνο.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο του Game 1 με την ΑΕΚ, είχε δείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως θέλει να τον δει και τη νέα σεζόν στον Πειραιά. Kάτι που είχε γίνει και το βράδυ του Σαββάτου 30 Μάη, όπου οργανωμένοι οπαδοί των Πειραιωτών πήγαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς και του μετέφεραν την επιθυμία τους να τον δουν στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν.
Αλλά όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και η συνεργασία του Αμερικανού με τους Πειραιώτες έλαβε τέλος, με τον Αμερικανό να αποχαιρετά τον Ολυμπιακό με ένα όμορφο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του. «Για πάντα κόκκινος», έγραψε ο 31χρονος φόργουορντ.
Στον Ολυμπιακό αγωνιζόταν από το 2022 και κατέκτησε μαζί του την Euroleague φέτος, τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδος. Επόμενος σταθμός της καριέρας του όπως όλα δείχνουν η Αρμάνι Μιλάνο.
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