Δράμα: Ψάχνουν τις συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο αστυνομικός που σκότωσε με 8 μαχαιριές τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε
ΕΛΛΑΔΑ
Δράμα Αστυνομικός Έγκλημα Σύζυγος Δολοφονία Κωνσταντία Δημογλίδου

Δράμα: Ψάχνουν τις συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο αστυνομικός που σκότωσε με 8 μαχαιριές τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε

Ερευνάται αν ο δράστης και αυτόχειρας είχε λάβει κάποια φαρμακευτική αγωγή - Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή

Δράμα: Ψάχνουν τις συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο αστυνομικός που σκότωσε με 8 μαχαιριές τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε
148 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 8 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Στο μικροσκόπιο φαίνονται να έχουν μπει συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο δράστης και αυτόχειρας καθώς, όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό και ζήτησε βοήθεια».

Ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε «δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του», η κυρία Δημογλίδου είπε ότι ερευνάται αν λάμβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή από τον ιδιώτη ψυχολόγο.

«Ποτέ δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ήταν λειτουργικοί στην υπηρεσία, δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι, δεν μας έχει αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.


Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή

Παράλληλα οι αστυνομικοί περιμένουν στοιχεία και από την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται σήμερα να εξετάσει τη σορό της γυναίκας που δολοφονήθηκε.

Η άτυχη γυναίκα δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της και τραυματίστηκε θανάσιμα από τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. Οι συνάδελφοί της αστυνομικοί την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι.

Κλείσιμο

Η ανάρτηση λίγες ημέρες πριν το έγκλημα

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, μια ανάρτηση που είχε κάνει το θύμα και μητέρα δύο παιδιών στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δώδεκα ημέρες πριν τη δολοφονία της από τον ίδιο της τον σύζυγο όπου αναφερόταν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride που «βάλλουν» την ελληνική οικογένεια, με αναφορά και στις γυναικτονίες στη χώρα μας.

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση που αναδημοσίευσε  η άτυχη γυναίκα.
Δράμα: Ψάχνουν τις συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο αστυνομικός που σκότωσε με 8 μαχαιριές τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε
148 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης