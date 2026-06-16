Παπασταύρου: Έως και €10 δισ. τα δημόσια έσοδα από τους υδρογονάνθρακες
Παπασταύρου: Έως και €10 δισ. τα δημόσια έσοδα από τους υδρογονάνθρακες
Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποθέματα 270 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, όταν η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 6 δισ., είπε ο υπουργός Ενέργειας
Στις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες και τις εκτιμήσεις για τα δημόσια έσοδα και τα αποθέματα από τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο και αλλού, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
Όπως είπε στην ΕΡΤ η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027, στην περιοχή «Ασωπός», βορειοδυτικά της Κέρκυρας, καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πιο ώριμο στάδιο ερευνών, με τη δεύτερη ερευνητική γεώτρηση να προγραμματίζεται για το «οικόπεδο 10».
Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου «το κόστος μιας ερευνητικής γεώτρησης εκτιμάται περίπου στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση επιτυχούς εντοπισμού κοιτάσματος και εμπορικής εκμετάλλευσης, οι συνολικές επενδύσεις ενδέχεται να φτάσουν τα 3 έως 4 δισ. ευρώ. Σε αυτό το σενάριο, τα δημόσια έσοδα για τη χώρα θα μπορούσαν να ανέλθουν έως και τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, προερχόμενα από φορολογία και λοιπά έσοδα που συνδέονται με την παραγωγή, με το ποσοστό να εκτιμάται στο 38% με 40% των κερδών»
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποθέματα 270 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, όταν η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 6 δισ.
Απαντώντας σε ερωτήματα για τη σχέση υδρογονανθράκων και πράσινης ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική βασίζεται σε ένα ισορροπημένο μείγμα. Όπως είπε, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές – ήλιο, άνεμο, υδροηλεκτρικά αλλά και πιθανά κοιτάσματα – ώστε να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία.
Διευκρίνισε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων δεν αναιρεί τη στόχευση για βιώσιμη ανάπτυξη και απανθρακοποίηση, σημειώνοντας ότι το φυσικό αέριο παραμένει αναγκαίο για τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος.
Ειδικά για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι έχει ήδη τριπλασιαστεί από το 2019, φτάνοντας από τα 6,3 GW στα 18 GW, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο προστέθηκαν περίπου 3 GW. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η χώρα υστερεί στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, κάτι που οδηγεί σε απώλειες, ιδιαίτερα της ενέργειας που παράγεται τις μεσημεριανές ώρες από τον ήλιο. Πλέον, όμως, είπε ο κ. Παπασταύρου, έχουν ξεκινήσει τα πρώτα έργα, με στόχο να φτάσουν τα 700-800 MW έως το τέλος του έτους και τα
1,2-1,4 GW έως το 2027.
Όπως είπε στην ΕΡΤ η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027, στην περιοχή «Ασωπός», βορειοδυτικά της Κέρκυρας, καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πιο ώριμο στάδιο ερευνών, με τη δεύτερη ερευνητική γεώτρηση να προγραμματίζεται για το «οικόπεδο 10».
Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου «το κόστος μιας ερευνητικής γεώτρησης εκτιμάται περίπου στα 80 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση επιτυχούς εντοπισμού κοιτάσματος και εμπορικής εκμετάλλευσης, οι συνολικές επενδύσεις ενδέχεται να φτάσουν τα 3 έως 4 δισ. ευρώ. Σε αυτό το σενάριο, τα δημόσια έσοδα για τη χώρα θα μπορούσαν να ανέλθουν έως και τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, προερχόμενα από φορολογία και λοιπά έσοδα που συνδέονται με την παραγωγή, με το ποσοστό να εκτιμάται στο 38% με 40% των κερδών»
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποθέματα 270 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, όταν η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 6 δισ.
Απαντώντας σε ερωτήματα για τη σχέση υδρογονανθράκων και πράσινης ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική βασίζεται σε ένα ισορροπημένο μείγμα. Όπως είπε, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές – ήλιο, άνεμο, υδροηλεκτρικά αλλά και πιθανά κοιτάσματα – ώστε να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία.
Διευκρίνισε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων δεν αναιρεί τη στόχευση για βιώσιμη ανάπτυξη και απανθρακοποίηση, σημειώνοντας ότι το φυσικό αέριο παραμένει αναγκαίο για τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος.
Ειδικά για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι έχει ήδη τριπλασιαστεί από το 2019, φτάνοντας από τα 6,3 GW στα 18 GW, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο προστέθηκαν περίπου 3 GW. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η χώρα υστερεί στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, κάτι που οδηγεί σε απώλειες, ιδιαίτερα της ενέργειας που παράγεται τις μεσημεριανές ώρες από τον ήλιο. Πλέον, όμως, είπε ο κ. Παπασταύρου, έχουν ξεκινήσει τα πρώτα έργα, με στόχο να φτάσουν τα 700-800 MW έως το τέλος του έτους και τα
1,2-1,4 GW έως το 2027.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα