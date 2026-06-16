Παπασταύρου: Έως και €10 δισ. τα δημόσια έσοδα από τους υδρογονάνθρακες

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποθέματα 270 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, όταν η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται σε περίπου 6 δισ., είπε ο υπουργός Ενέργειας