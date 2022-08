I Wanna Dance With Somebody: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας για τη Γουίτνεϊ Χιούστον

🎶 Don’t you wanna dance? 🎶 Whitney Houston, the greatest voice, has an even greater story. I Wanna Dance With Somebody is exclusively in movie theaters December. #IWannaDanceMovie pic.twitter.com/78YBDVVSyr — I Wanna Dance With Somebody (@wannadancemovie) April 25, 2022

"FIRST LOOK: Swimsuit-clad Naomi Ackie transforms into Whitney Houston as she films the late music icon's biopic I Wanna Dance With Somebody"https://t.co/cYmoMQnfUH — WhitneyHoustonFans (@WhitHoustonStan) August 12, 2022

Today, we celebrate the voice of a lifetime. Happy birthday, #WhitneyHouston. ✨💜 #IWannaDanceMovie is exclusively in movie theaters this December. pic.twitter.com/rt6vFtIuGJ — I Wanna Dance With Somebody (@wannadancemovie) August 9, 2022

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δραματικής ταινίαςβασισμένη στη ζωή της Αμερικανίδας σταρ Γουίτνεϊ Χιούστον με την Αγγλίδα ηθοποιό, στον ομώνυμο ρόλο.Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η ταινία ξεκινά περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, την εποχή που η αείμνηστη τραγουδίστρια, είχε κυκλοφορήσει τα δύο πρώτα της άλμπουμ και έγινε η μοναδική καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 100 επτά συνεχόμενες φορές με τα τραγούδια «Saving All My Love for You», «How Will I Know», «Greatest Love of All», «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)», «Didn’t We Almost Have It All», «So Emotional» και «Where Do Broken Hearts Go».Ο φωτογραφικός φακός της Daily Mail εντόπισε την ηθοποιό την ώρα των γυρισμάτων σε μία αποβάθρα ντυμένη με ένα μπλε και ροζ ολόσωμο μαγιό εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1980. Η ομοιότητά της εκπληκτική. Η Αγγλίδα ηθοποιός έχει δηλώσει στο «Entertainment Tonight» ότι: «Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορω γι’ αυτήν την σημαντική γυναίκα, για την ίδια, τον κόσμο, τις έγχρωμες γυναίκες, τις Αφρο-Αμερικανίδες. Θα κάνω τα πάντα για να βεβαιωθώ ότι παρουσιάζεται σωστά».Με καταγωγή από το Γουόλθαμστοου του ανατολικού Λονδίνου, η Ναόμι είναι κόρη μεταναστών δεύτερης γενιάς από τη Γρενάδα. Έχει παραδεχθεί ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός από τα 11 της χρόνια. Σπούδασε στο Royal Central School of Speech and Drama. Το 2017, συμμετείχε στο «Crystal Maze» του Λονδίνου με τη συμφωνία ότι αν δεν τα καταφέρει σε ένα χρόνο θα τα παρατήσει. Γρήγορα κέρδισε τον ρόλο της Jannah στο «Star Wars: The Rise of Skywalker». Έχει τιμηθεί με το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα BAFTA Virgin Media British Academy Television Awards.Το σενάριο της ταινίας, υπογράφει ο Άντονι ΜακΚάρτεν, ενώ στο τιμόνι της σκηνοθεσίας είναι η Κέισι Λίμονς.Σύμφωνα με το «Hollywood Reporter» η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 21 Δεκεμβρίου.Πηγή: ΑΠΕ