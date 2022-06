16 διάσημοι τραγουδιστές που «μίσησαν» τις τεράστιες επιτυχίες τους

Η μουσική ταξιδεύει στον χρόνο και πολλά είναι τα τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες την προηγούμενη δεκαετία, οπότε εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι και σήμερα. Επιτυχίες όπως το «Smells like teen spirit» ή το «I kissed a girl», ακούγονται ξανά και ξανά σε πάρτι και χώρους διασκέδασης. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί όμως ότι οι ερμηνευτές θα μετάνιωναν για τις εμβληματικές τους επιτυχίες;

Αρκετοί διάσημοι αστέρες της μουσικής σκηνής έχουν μιλήσει μετά τη μεγάλη επιτυχία των τραγουδιών τους για να αποκαλύψουν ότι, για τον έναν ή τον άλλον λόγο, αισθάνονται άβολα, αμήχανα ή ακόμα και ντροπή για ορισμένα τραγούδια. Στίχοι που σήμερα θεωρούνται προσβλητικοί, αλλά και η απότομη επιτυχία ενός τραγουδιού το οποίο στιγματίζει τους καλλιτέχνες, είναι μερικοί από τους λόγους που διάσημοι ερμηνευτές μετάνιωσαν για κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.

«Ήταν υπέροχο για μένα», είχε πει η Aυστραλή τραγουδίστρια Tones & I για το τραγούδι- σταθμό στην καριέρα της που κατάφερε να βγει πρώτο σε περισσότερες από 30 χώρες αλλά πρόσθεσε πως: «Το έχω μισήσει αυτό το τραγούδι πολλές φορές. Πολλές φορές δεν θέλω να το τραγουδήσω. Δεν θα γράψω άλλο τραγούδι σαν αυτό. Θέλω απλώς να πω στους ανθρώπους πώς νιώθω».

Machine Gun Kelly δεν θαυμάζει και πολύ τον εαυτό του στα πρώτα βήματα που έκανε στον χώρο της mainstream μουσικής – και αυτό περιλαμβάνει το τραγούδι του 2012 "Invincible" με την Ester Dean, το οποίο έγινε θεματικό τραγούδι για το WrestleMania XXVII του WWE και χρησιμοποιήθηκε για το Thursday Night Football. «Μισούσα το τραγούδι όταν το έκανα για πρώτη φορά», τονίζοντας ότι «ήταν χάλια»

Ο Pharrell και ο Robin Thicke σημείωσαν τεράστια επιτυχία με το «Blurred Lines», ένα από τα τραγούδια που κατέληξαν στη δικαστική αίθουσα. Aπό τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του, το τραγούδι δέχτηκε έντονη κριτική από τα μέσα ενημέρωσης και τις φεμινιστικές οργανώσεις και χαρακτηρίστηκε «τραγούδι βιασμού», με το βίντεο κλιπ αλλά και τον στίχο «i know you want it» (το ξέρω ότι το θέλει), να μπαίνουν στο στόχαστρο των αρνητικών αντιδράσεων.

Ο Pharrell τελικά πήρε αποστάσεις και παραδέχτηκε ότι οι στίχοι προωθούν μία φαλλοκρατική κουλτούρα: «Στην αρχή λέω “Τι σχέση έχει το τραγούδι με βιασμό;” Και μετά συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν άντρες που χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα όταν εκμεταλλεύονται μια γυναίκα και δεν έχει σημασία αν αυτή δεν είναι η δική μου συμπεριφορά ή ο τρόπος που σκέφτομαι τα πράγματα. Απλώς έχει σημασία, πώς επηρεάζει τις γυναίκες», δήλωσε ο Pharrell σε συνέντευξή του στο GQ, κάποια χρόνια αργότερα.

Οι σούπερ σταρ διέκοψαν τη συνεργασία τους το 2013 και αμέσως ήρθαν αντιμέτωποι με σωρεία αντιδράσεων, καθώς ο Drake αποκάλεσε τους αυτιστικούς ανθρώπους ως «καθυστερημένα» σε έναν στίχο του τραγουδιού.

«Μοιράζομαι την ευθύνη και ζητώ την ειλικρινή μου συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσε. Τα άτομα με αυτισμό έχουν λαμπρά και δημιουργικά μυαλά και τα χαρίσματά τους δεν πρέπει να υποτιμηθούν ή να μειώνονται. Αυτό ήταν ένα διδακτικό μάθημα και για τους δυο μας και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να προσπαθήσω να διορθώσω αυτό το λάθος. Ο J. Cole και εγώ πιστεύουμε ότι είναι η σωστή, υπεύθυνη και σεβαστή απόφαση να αφαιρέσουμε τον στίχο από το τραγούδι», έγραψε αργότερα ο Drake σε ανακοίνωσή του.

Demi Lovato δεν μετανιώνει που ηχογράφησε τα άλμπουμ του 2013 και 2015, αλλά σε μια πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ότι πλέον τα αποφεύγει και δεν θέλει να τα βλέπει. «Δεν ξέρω αν είναι επειδή μου θυμίζει τους ανθρώπους που ήταν στη ζωή μου εκείνες τις στιγμές ή αν απλώς δεν το αισθάνομαι τόσο αυθεντικό για το άτομό μου. Είχα πιστέψει πραγματικά στον εαυτό μου μετά την κυκλοφορία του Skyscraper για τα Grammy. Ενιωθα πως ίσως τώρα είναι η ευκαιρία μου! Και μετά έβγαλα άλλο άλμπουμ - τίποτα», είπε.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Parade, η Bette έκανε μία ανασκόπηση στην καριέρα της και αναγνώρισε ότι υπάρχουν «μερικές βρωμιές» στη δισκογραφία της. Ένα από αυτά ήταν το τραγούδι της «Married Men», για το οποίο είπε αστειευτικά: «Σε παρακαλώ, Θεέ, πυροβόλησέ με τώρα!».

Ένα τραγούδι που μετάνιωσε επίσης ήταν το «My Knight in Black Leather». Η δισκογραφική της τότε επέμενε να το ηχογραφήσει αλλά το μετάνιωσε. Και τα δύο τραγούδια είναι από το πέμπτο άλμπουμ της, Thighs and Whispers, εμπνευσμένο από τη ντίσκο εποχή.

Σε μια συνέντευξη στο Red Bull, η Charli XCX αποκάλυψε χρόνια αργότερα, ότι πραγματικά μετανιώνει για το κομμάτι: «Το τραγούδι είναι το Break the Rules. Συγγνώμη, το έγραψα σε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής - ίσως γνωρίζετε αυτή την ιστορία - και έλεγα ότι “όποιος καταλήξει να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι είναι πολύ ηλίθιος”. Αλλά μετά, το τραγούδησα. Οπότε, ορίστε», εξήγησε.

Η Hayley Williams φάνηκε να έχει μετανιώσει και επίσημα για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος από ζωντανές εμφανίσεις το 2018 μετά από συζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με μερικούς από τους «αντιφεμινιστικούς» στίχους στο κομμάτι, και πιο συγκεκριμένα το «Once a whore, you're nothing more, I'm sorry that’ll never change».

«Αυτή είναι μια επιλογή που κάναμε γιατί πιστεύουμε ότι έπρεπε να γίνει. Νιώθουμε ότι ήρθε η ώρα να απομακρυνθούμε από αυτό για λίγο», είπε η 33χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια.



James Blunt, αποκάλυψε ότι το εξαιρετικά δημοφιλές τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2005μ τον ενόχλησε αφού έγινε τόσο «υπερκορεσμένο», όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε. «Γράφηκε με το ζόρι και έγινε ενοχλητικό, και μετά οι άνθρωποι αρχίζουν να συνδέουν τον καλλιτέχνη με την ίδια λέξη», εξήγησε στο περιοδικό Hello!.

Katy Perry είχε μεγάλη επιτυχία με το «I Kissed a Girl», αλλά κοιτάζοντας πίσω, παραδέκτηκε ότι θα μπορούσε να έχει διατυπώσει τα πράγματα λίγο διαφορετικά με όσα ξέρει τώρα.

είχε μεγάλη επιτυχία με το «I Kissed a Girl», αλλά κοιτάζοντας πίσω, παραδέκτηκε ότι θα μπορούσε να έχει διατυπώσει τα πράγματα λίγο διαφορετικά με όσα ξέρει τώρα.

Kurt Cobain τελικά αγανακτούσε με τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού και συχνά αρνιόταν να το παίξει σε ζωντανές εμφανίσεις. «Όλοι έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το τραγούδι τόσο πολύ. Ο λόγος που έχει μεγάλη αντίδραση είναι ότι οι άνθρωποι το έχουν δει στο MTV ένα εκατομμύριο φορές. Τους μπήκε στο μυαλό. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν τόσα άλλα τραγούδια που έχω γράψει που είναι εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, από αυτό το τραγούδι, όπως το Drain You», είχε δηλώσει στο Rolling Stone ο Cobain.

Η τεράστια επιτυχία του κομματιού «Creep», άρχισε να ενοχλεί το συγκρότημα, με αποτέλεσμα να αρνούνται να το παίξουν ζωντανά σε συναυλίες. «Φαινόταν να ζούμε τα ίδια τεσσεράμισι λεπτά της ζωής μας ξανά και ξανά. Ήταν τρομερά απογοητευτικό», είχε πει ο Johnny Greenwood. Ο Thom Yorke φώναξε επίσης στο κοινό κάποια στιγμή: «F-k off, το έχουμε βαρεθεί».

Lady Gaga διατήρησε μια έκδοση του τραγουδιού ως ντουέτο με την Christina Aguilera, η αρχική έκδοση που εμφανίστηκε στο ARTPOP με τον R. Kelly αφαιρέθηκε. «Έφτιαξα και το τραγούδι και το βίντεο σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής μου και πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω κάτι εξαιρετικά προκλητικό, επειδή ήμουν θυμωμένη και ακόμα δεν είχα επεξεργαστεί το τραύμα που είχα στη ζωή μου», είχε αποκαλύψει η ποπ σταρ.

Επίσης και το «Telephone» με τη Beyonce μπορεί να έγινε τεράστια επιτυχία, αλλά η Gaga δεν αποκόμισε και τα καλύτερα συναισθήματα από την εμπειρία που είχε στην προετοιμασία του κομματιού. «Μισώ το Τelephone. Είναι τρομερό που το λέω; Είναι το τραγούδι που δυσκολεύομαι περισσότερο να ακούσω. Τελικά η μίξη και η διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγωγής ήταν πολύ αγχωτική για μένα. Έτσι, όταν λέω ότι είναι το χειρότερο τραγούδι μου, δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι, απλώς τη συναισθηματική μου σχέση με αυτό».

Taylor Swift είχε μετανιώσει για μια φράση που έγραψε στο τραγούδι της: «Πηγαίνετε λοιπόν και πείτε σε όλους τους φίλους σας ότι είμαι εμμονική και τρελή / Δεν πειράζει, θα το πω στη δική μου (φίλη) / Παρεμπιπτόντως, είσαι γκέι».

«Είχα αυτό το τραγούδι που ονομάζεται Picture to Burn, που μιλάει για το πώς μισώ το φορτηγό σου και μισώ που με αγνόησες. Τώρα, ο τρόπος που θα το έλεγα θα ήταν πολύ διαφορετικός», είχε πει στο MTV News. Οι αμφιλεγόμενοι στίχοι έχουν αφαιρεθεί από το επίσημο μουσικό βίντεο και την έκδοση του τραγουδιού που είναι διαθέσιμη για stream.



Lana έχει μετανιώσει για το τραγούδι που μιλάει για ακραία βία και πιο συγκεκριμένα για τον στίχο «he hit me and it feels like a kiss» (με χτυπούσε και το ένιωθα σαν φιλί), όπως ανέφερε στο Pitchfork.

«Δεν μου αρέσει. Δεν το κάνω. Δεν το τραγουδάω. Τραγουδάω το Ultraviolence, αλλά δεν τραγουδάω πια αυτόν τον στίχο. Το να έχω κάποιον να είναι επιθετικός σε μια σχέση ήταν το μόνο που ήξερα. Δεν πρόκειται να πω ότι αυτός ο [στίχος] ήταν 100 τοις εκατό αληθινός, αλλά νιώθω άνετα να πω ότι αυτό που είχα συνηθίσει ήταν να βρίσκομαι σε μια δύσκολη, ταραχώδη σχέση και δεν ήταν εξαιτίας μου», εξήγησε η επιτυχημένη τραγουδίστρια.

Μπορεί το «Gold Digger» να κατάφερε να σημειώσει πολλά ρεκόρ, αλλά ο West αποκάλυψε ότι δεν είναι το αγαπημένο του. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Zane Lowe το 2013, είπε ότι ποτέ δεν του άρεσε πραγματικά το τραγούδι, εξηγώντας ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους: «Ήξερα ότι θα πληρωνόμουν καλά για να κάνω το Gold Digger».

«Λοιπόν, σκέφτηκα, εντάξει, ποια είναι η φόρμουλα για έναν ποπ σταρ που είναι στην κορυφή των charts;…Έπαιξα αυτόν τον ρόλο για ένα λεπτό. Και αυτό δεν με ικανοποίησε καθόλου… είναι περίεργο ότι είχα περισσότερη αίσθηση ταυτότητας ως 15, 16 χρονών από ό,τι είχα στα 23 μου».