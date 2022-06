Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Αντζελίνα Τζολί συμβούλευε τον Ντεπ να μην βγαίνει με τη Χερντ, όταν εκείνοι είχαν αρχίσει τα πρώτα τους ραντεβού.

Η ίδια συγκεκριμένα, είχε ενημερώσει τον φίλο της για την «αντιπάθειά» της προς τη «Mera» από το Aquaman, εν μέσω της προώθησης της ταινίας τους, «The Tourist», του 2010.

Παρόλα αυτα δεν έμεινε μόνο εκεί, αλλά προσπάθησε ακόμη, να πείσει τον Ντεπ να συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο πριν παντρευτούν με τη Χερντ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι πιθανότατα η Τζολί πίστευε πως η σχέση του Ντεπ με τη Χερντ, ήταν αποτέλεσμα της κρίσης ηλικίας που ίσως εκείνος περνούσε και η ομορφιά της Χερντ τον «σαγήνευσε» και δεν σκεφτόταν τόσο λογικά. Υπενθυμίζεται, ότι ο Τζόνι Ντεπ έχει σχεδόν τα διπλά χρόνια της Άμπερ Χερντ και αυτό ήταν κάτι που είχε συζητηθεί, όταν οι δυο τους πήραν την απόφαση να παντρευτούν.

Ο γάμος ήταν κακή ιδέα, σύμφωνα με τη Τζολί και τον προέτρεπε να μην προχωρήσει στο επόμενο βήμα με τη Χερντ.

