Ξεκινάει το Cash or Trash!

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια από τις πιο πετυχημένες εκπομπές στην Ευρώπη κάνει πρεμιέρα απόψε στο Star. Το “Cash or Trash” που θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, είναι η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα.Η πλούσια εμπειρία και η αγάπη της Δέσποινας Μοιραράκη για τα πολύτιμα κομμάτια του παρελθόντος την κάνουν ιδανική οικοδέσποινα γι αυτό το concept. H πρωτότυπη αυτή εκπομπή έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό αφού οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις 1.000.Γνωστή για το ταπεραμέντο και την έντονη προσωπικότητά της η Δέσποινα Μοιραράκη θα δώσει το ιδιαίτερο στίγμα της εξάπτοντας ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Όσοι συμμετέχουν στο “Cash or Trash” αδειάζουν σεντούκια, αποθήκες και κλειστά ντουλάπια με σκοπό να αξιοποιήσουν τα παλιά τους αντικείμενα.Αντικείμενα με μεγάλη αξία, τόσο οικονομική όσο και συναισθηματική για τους κατόχους τους βγαίνουν από την αφάνεια και μετατρέπονται σε μεγάλες ευκαιρίες. Ρόλος-κλειδί και αυτός του Θάνου Λούδου. Πρόκειται για τον ειδικό εκτιμητή του Cash or Trash. Είναι ο άνθρωπος που θα δίνει την ενδεικτική τιμή στο αντικείμενο του κάθε πωλητή και θα καθορίζει ουσιαστικά την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Θάνος Λούδος θα αξιολογεί ανάλογα αυτά τα αντικείμενα και στη συνέχεια έμπειροι υποψήφιοι αγοραστές θα ξεκινούν τα παζάρια.Στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γιώργος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής και Φοίβος Στρουγγάρης. Όλοι τους, ειδικοί επαγγελματίες του χώρου, ξέρουν να ξεχωρίσουν το “Cash” από το “Trash”. Διάφορες οικονομικές προτάσεις, παζάρια με τους πωλητές, επεισόδια με celebrities στο ρόλο των πωλητών και μυστηριώδεις κρυμμένοι θησαυροί είναι μόνο μερικά από όσα θα παρακολουθήσουμε στα επόμενα επεισόδια.Cash or Trash, πρεμιέρα απόψε στις 18:30 στο Star και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:30