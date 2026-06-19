Αναταράξεις με το καλημέρα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν: Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενεύη λόγω Λιβάνου, την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Βανς

Η στάση των αγορών

Το θετικό κλίμα ακολούθησε και η Wall Street, η οποία ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, ενισχύοντας περαιτέρω την επενδυτική αισιοδοξία.



Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,14% παραμένοντας έτσι κάτω από το ορόσημο των 52.000 μονάδων, στις 51.564. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,08% στις 7.500 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,91% φτάνοντας τις 26.517 μονάδες.



Σημειωτέον ότι οι αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή λόγω της αργίας Juneteenth, που έχει να κάνει με το τέλος της δουλείας μετά τον αμερικανικό εμφύλιο.





Έτσι, ενόψει της αργίας αλλά και λόγω της λήξης παραγώγων που θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία των αμερικανικών αγορών, ο όγκος των συναλλαγών κινήθηκε πάνω από τον μέσο όρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Citadel Securities, συμβόλαια συνολικής ονομαστικής αξίας 8,3 τρισ. δολαρίων έληξαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.



Με τις επιδόσεις αυτές και οι τρεις βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν την τετραήμερη εβδομάδα με κέρδη. Ο Dow, που «έσπασε» το φράγμα των 52.000 μονάδων, κέρδισε 0,8%, όσο περίπου και ο S&P 500, ο οποίος συμπλήρωσε έτσι την 11η κερδοφόρα εβδομάδα μέσα στις τελευταίες 12. Ο Nasdaq ήταν ο πιο κερδισμένος με συνολική άνοδο 2%.

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Οι αγορές περιμένουν τις επόμενες διαπραγματεύσεις