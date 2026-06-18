Ηγετική επανεμφάνιση Ομπάμα στα εγκαίνια του Προεδρικού του Κέντρου: Κλίντον, Μπους, Μπάιντεν, Τομ Χανκς και Σπίλμπεργκ στο πλευρό του, «καρφιά» για Τραμπ

Τρεις πρώην πρόεδροι, μεγάλα ονόματα της μουσικής, όπως οκαι ο, αλλά και άνθρωποι της τέχνης παρευρέθηκαν στην τελετή για το άνοιγμα του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο.Ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του, Μισέλ, αλλά και οι κόρες τουςείχαν στο πλευρό τους τον Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του Τζιλ. Πίσω τους κάθονταν ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, ενώ παρόντες ήταν και ο ο Τζορτζ Μπους με τη σύζυγό του, Λόρα, όπως και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.και ηκαι οήταν μεταξύ των διασημοτήτων που προσκλήθηκαν στην εκδήλωση.Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε διαδεχτεί τον Ομπάμα μετά τις εκλογές του 2016,, αλλά «είναι ευπρόσδεκτος να παρουσιαστεί» στο μέλλον, για να ξεναγηθεί στους χώρους του Κέντρου.Από τη μουσική εκδήλωση παρέλασαν μεγάλοι μουσικοί, υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος: Ο, ο, η, οκαι οτων U2, oτων Peral Jam και άλλοι.Από αύριο θα είναι ανοιχτό για το κοινό ενώ ξεκινά τριήμερο εκδηλώσεων με ζωντανές παραστάσεις, συναντήσεις με αθλητικές ομάδες και άλλες δραστηριότητες.Στα συστήματα ελέγχου και ισορροπιών της διακυβέρνησης (), τα οποία εξασφαλίζουν τη λογοδοσία των ηγετών επέλεξε να αναφερθεί ο Ομπάμα κατά την ομιλία του, τονίζοντας ότι «κανένας δεν βρίσκεται πάνω από το νόμο ούτε κάτω από την προστασία του».Αναφέρθηκε στα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ (στις 4 Ιουλίου) και για το ότι δεν θα υπήρχαν «ούτε βασιλιάδες ούτε άρχοντες, ούτε δουλοπάροικοι ούτε υπήκοοι, αλλά μόνο πολίτες, ο καθένας από εμάς ελεύθερος να επιδιώξει τη δική του εκδοχή της ευτυχίας».

here's Barack Obama's entire speech commemorating the Obama Presidential Center. He reflected on his administration's successes and failures, critiqued the moral rot of contemporary America, and outlined a positive vision of the future -- all without ever mentioning Trump pic.twitter.com/ceyK0hTM0X — Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2026

"It has been an honor to be by your side."



Former first lady Michelle Obama paid emotional tribute to her husband, former President Barack Obama, during the dedication ceremony of the Obama Presidential Center in Chicago. https://t.co/ssPKeiFS6P pic.twitter.com/9vu3U9xw3l — ABC News (@ABC) June 18, 2026

Είχε ακόμη αρκετές, που φαίνονται σαν μια έμμεση αναφορά στην προεδρία Τραμπ: «Η πίστη στις ισορροπίες στην κυβέρνησή μας, η λογοδοσία που συνοδεύει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα και έναν ισχυρό και ελεύθερο Τύπο, η πεποίθηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι αρχές επιβολής του νόμου δεν οφείλουν υπακοή σε κανέναν πρόεδρο ή πολιτικό κόμμα, αλλά στον λαό και στο Σύνταγμά μας, η πίστη στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αφού ο λαός έχει εκφραστεί σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές», είπε ακόμη.Έστειλε δε το μήνυμα ότι «είναι δελεαστικό να υποκύψουμε στον κυνισμό και ακόμη και στην απελπισία, ώστε να σταματήσουμε να προσπαθούμε».«Όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, όταν σταματάμε να πιστεύουμε ότι η ψήφος έχει σημασία, ότι η ιδιότητα του πολίτη έχει σημασία, ότι οι συλλογικές μας φωνές έχουν σημασία, ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον δεν έχει πλέον σημασία», είπε και διευκρίνισε ότι τότε «ανοίγουμε την πόρτα στους πιο αδίστακτους, ή στους πιο αδιάφορους, ή στους πιο φοβισμένους ανάμεσά μας, που θεωρούν ορισμένες ομάδες και ορισμένους ανθρώπους πιο ίσους από άλλους, και βλέπουν την κυβέρνηση ως τίποτα περισσότερο από ένα μέσο για να μοιράσουν τα λάφυρα, να τιμωρήσουν τους εχθρούς και να κρατήσουν όσους είναι διαφορετικοί στη θέση τους. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η ιστορία της Αμερικής που θα επικρατήσει τελικά».Στην παρέμβασή της η Μισέλ Ομπάμα εξήρε τον σύζυγό της για το έργο και την κληρονομιά του ως πρόεδρος, προκαλώντας ενθουσιώδη χειροκροτήματα.«Μου είπες πριν από τόσα χρόνια ότι δεν μπορούσες να μου υποσχεθείς τον κόσμο, αλλά μπορούσες να μου υποσχεθείς μια ενδιαφέρουσα ζωή, και φυσικά ξεπέρασες τον εαυτό σου και κατάφερες να μου δώσεις και τα δύο», είπε στην ομιλία της.Στη θητεία σου «δεν έλιωσες ούτε μία φορά», είπε και πρόσθεσε ότι «το χρησιμοποίησες για να αποκαλύψεις την πιο αληθινή σου ουσία, την επίμονη αισιοδοξία σου και το ακλόνητο θάρρος σου, την εκθαμβωτική σου ευφυΐα και την ανεπιτήδευτη αξιοπρέπειά σου, την άγρια εργασιακή σου ηθική και την απολύτως ακλόνητη ηθική σου δύναμη».Προκάλεσε μάλιστα θερμό χειροκρότημα από το κοινό όταν αναφέρθηκε στο Νόμπελ Ειρήνης του συζύγου της, με τον οποίο βραβεύτηκε το 2009. «Δούλεψες για τον λαό. Διέσωσες την οικονομία μας, επέκτεινες την υγειονομική περίθαλψη, έβαλες τέλος σε έναν πόλεμο, διέταξες την επιδρομή εναντίον του Μπιν Λάντεν, έσωσες την αυτοκινητοβιομηχανία, κέρδισες ένα βραβείο ειρήνης» είπε, ενώ το κοινό επευφημούσε.