Μπρέντα Σονγκ για Μακόλεϊ Κάλκιν: Η ζωή μου γέμισε χρώμα, όταν μπήκες σε αυτή
Μπρέντα Σονγκ για Μακόλεϊ Κάλκιν: Η ζωή μου γέμισε χρώμα, όταν μπήκες σε αυτή
Μετά τον ηθοποιό και η αρραβωνιαστικιά και συνάδελφός του έκανε μία ανάρτηση για τα 9 χρόνια της σχέσης τους
Μετά τον Μακόλεϊ Κάλκιν, η Μπρέντα Σονγκ έκανε με τη σειρά της μία ανάρτηση στα social media για τη συμπλήρωση εννέα χρόνων της σχέσης τους.
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία τύπου Polaroid, στην οποία το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί. «Χαρούμενη ένατη επέτειο! Καθώς κάθομαι εδώ στο αεροδρόμιο, έχοντας μόλις ολοκληρώσει τα γυρίσματα και ετοιμαζόμενη να επιστρέψω στο σπίτι για να δω εσένα και τα μωρά μας, δεν μπορώ παρά να συγκινούμαι λίγο και να αναλογίζομαι πόσο γρήγορα μπορούν να περάσουν εννέα χρόνια, όταν έχω την ευκαιρία να απολαμβάνω τη ζωή μαζί σου», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το τρυφερό στιγμιότυπο.
Στη συνέχεια του κειμένου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή που έχει χτίσει με τον Κάλκιν, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να φανταστεί την πορεία της χωρίς εκείνον: «Η ζωή μου γέμισε χρώμα όταν μπήκες σε αυτή. Δεν θα μάθω ποτέ τι έκανα για να αξίζω εσένα και τη ζωή που ζούμε, αλλά θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ να διανύω όλη αυτή τη διαδρομή της ζωής χωρίς εσένα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, αλλά πάντοτε αξίζει. Σε αγαπώ όλο και περισσότερο κάθε μέρα», πρόσθεσε η Σονγκ. «Δεν πρόκειται να με ξεφορτωθείς».
Η ανάρτησή της
Η Σονγκ και ο Κάλκιν έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον πεντάχρονο Ντακότα και τον Κάρσον, ο οποίος γεννήθηκε το 2022. Το PEOPLE επιβεβαίωσε τον Ιανουάριο του 2022 ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε, περίπου εννέα μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου γιου τους. Οι δύο ηθοποιοί άρχισαν να βγαίνουν το 2017, αφού γνωρίστηκαν καλύτερα στα γυρίσματα της ταινίας «Changeland».
Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Μακόλεϊ Κάλκιν για την ένατη επέτειο της σχέσης τους.«Η σημερινή ημέρα είναι πολύ ξεχωριστή για μένα. Έχουν περάσει εννέα χρόνια από τότε που η ζωή μου άλλαξε για πάντα», έγραψε στη δική του ανάρτηση στο Instagram. «Είναι εκπληκτικό να σκέφτομαι ότι, σε μία από κάθε πέντε ημέρες της ζωής μου, είχα την τιμή να ξυπνάω δίπλα στον έρωτα της ζωής μου. Η μόνη μου λύπη είναι ότι δεν είχαμε περισσότερο χρόνο μαζί», ανέφερε κλείνοντας.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία τύπου Polaroid, στην οποία το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί. «Χαρούμενη ένατη επέτειο! Καθώς κάθομαι εδώ στο αεροδρόμιο, έχοντας μόλις ολοκληρώσει τα γυρίσματα και ετοιμαζόμενη να επιστρέψω στο σπίτι για να δω εσένα και τα μωρά μας, δεν μπορώ παρά να συγκινούμαι λίγο και να αναλογίζομαι πόσο γρήγορα μπορούν να περάσουν εννέα χρόνια, όταν έχω την ευκαιρία να απολαμβάνω τη ζωή μαζί σου», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το τρυφερό στιγμιότυπο.
Στη συνέχεια του κειμένου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή που έχει χτίσει με τον Κάλκιν, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να φανταστεί την πορεία της χωρίς εκείνον: «Η ζωή μου γέμισε χρώμα όταν μπήκες σε αυτή. Δεν θα μάθω ποτέ τι έκανα για να αξίζω εσένα και τη ζωή που ζούμε, αλλά θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ να διανύω όλη αυτή τη διαδρομή της ζωής χωρίς εσένα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, αλλά πάντοτε αξίζει. Σε αγαπώ όλο και περισσότερο κάθε μέρα», πρόσθεσε η Σονγκ. «Δεν πρόκειται να με ξεφορτωθείς».
Η ανάρτησή της
Η Σονγκ και ο Κάλκιν έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον πεντάχρονο Ντακότα και τον Κάρσον, ο οποίος γεννήθηκε το 2022. Το PEOPLE επιβεβαίωσε τον Ιανουάριο του 2022 ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε, περίπου εννέα μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου γιου τους. Οι δύο ηθοποιοί άρχισαν να βγαίνουν το 2017, αφού γνωρίστηκαν καλύτερα στα γυρίσματα της ταινίας «Changeland».
Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Μακόλεϊ Κάλκιν για την ένατη επέτειο της σχέσης τους.«Η σημερινή ημέρα είναι πολύ ξεχωριστή για μένα. Έχουν περάσει εννέα χρόνια από τότε που η ζωή μου άλλαξε για πάντα», έγραψε στη δική του ανάρτηση στο Instagram. «Είναι εκπληκτικό να σκέφτομαι ότι, σε μία από κάθε πέντε ημέρες της ζωής μου, είχα την τιμή να ξυπνάω δίπλα στον έρωτα της ζωής μου. Η μόνη μου λύπη είναι ότι δεν είχαμε περισσότερο χρόνο μαζί», ανέφερε κλείνοντας.
Φωτογραφία: Shutterstock
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