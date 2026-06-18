Μπρέντα Σονγκ για Μακόλεϊ Κάλκιν: Η ζωή μου γέμισε χρώμα, όταν μπήκες σε αυτή

Μετά τον ηθοποιό και η αρραβωνιαστικιά και συνάδελφός του έκανε μία ανάρτηση για τα 9 χρόνια της σχέσης τους