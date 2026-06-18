Μιχάλης Οικονόμου: Ο λόγος που εκφέρεται συχνά από ανθρώπους της Εκκλησίας μπορεί να πληγώσει οικογένειες σαν τη δική μας
Μιχάλης Οικονόμου: Ο λόγος που εκφέρεται συχνά από ανθρώπους της Εκκλησίας μπορεί να πληγώσει οικογένειες σαν τη δική μας
Γι’ αυτό έχω επιλέξει να πηγαίνω σε εκκλησίες που αγκαλιάζουν μια τάση που είναι πιο ανοιχτή και πιο αγαπητική, τόνισε ο ηθοποιός
Την επίσημη θέση της Εκκλησίας σχετικά με την ομοφυλοφιλία σχολίασε ο Μιχάλης Οικονόμου. Ο ηθοποιός που έχει παντρευτεί με τον σύζυγό του, τον Γιώργο Μακρή, και μεγαλώνουν μαζί τον γιο τους, τόνισε ότι οι τοποθετήσεις ορισμένων εκπροσώπων της μπορεί να προκαλέσουν πόνο σε ομόφυλες οικογένειες. Γι' αυτόν τον λόγο, εκείνος επιλέγει να στρέφεται σε ιερείς που δεν κάνουν διακρίσεις, αλλά αποδέχονται όλους του πιστούς.
«O λόγος που εκφέρεται πολύ συχνά από τη μεριά των ανθρώπων της Εκκλησίας μπορεί να πληγώσει πάρα πολύ οικογένειες και ανθρώπους σαν εμάς. Γι’ αυτό έχω επιλέξει να πηγαίνω σε εκκλησίες και μέρη τέτοια που αγκαλιάζουν μια τάση της Εκκλησίας που είναι πιο ανοιχτή και πιο αγαπητική», είπε αρχικά ο Μιχάλης Οικονόμου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», στην οποία ήταν καλεσμένος, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:20
Σημασία έχουν οι απόψεις καθε κληρικού, όπως τόνισε, οι οποίες διαφέρουν. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν συνάντησαν εμπόδια στη βάπτιση του παιδιού τους, επειδή το μυστήριο τελέστηκε πριν από τον πολιτικό τους γάμο. «Ευτυχώς, για την ώρα, δεν ανήκουμε στα δογματικά ζητήματα. Παίζουν πολύ ρόλο οι πεποιθήσεις του κάθε ιερέα. Δεν είχαμε δυσκολία να βαπτίσουμε το παιδί μας γιατί το κάναμε πριν γίνει ο πολιτικός γάμος. Όμως, για ένα νέο ζευγάρι που έχει κάνει τον πολιτικό γάμο, υπάρχει μια οδηγία από την εκκλησία ότι δεν μπορεί να βαπτίσει το παιδί του», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Τέλος, ο Μιχάλης Οικονόμου υποστήριξε πως στο εσωτερικό της Εκκλησίας υπάρχει και μια «ανοιχτή» αντίληψη, η οποία δεν προβάλλεται υπό τον φόβο έντονων αντιδράσεων. «Εντάξει, ο καθένας μπορεί να θέλει να το κάνει καθαρά για τυπικούς λόγους αλλά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν και θέλουν να το κάνουν επειδή, πραγματικά, θέλουν να συμμετέχουν με τα παιδιά τους στα μυστήρια της εκκλησίας. Παρόλα αυτά να πω πως υπάρχει μια τάση της εκκλησίας, που δεν ακούγεται, γιατί αν ακουστεί είναι πολύ πιθανό να δεχθεί άσχημα πράγματα, πολύ ανοιχτή και αγαπητική», ανέφερε κλείνοντας.
«O λόγος που εκφέρεται πολύ συχνά από τη μεριά των ανθρώπων της Εκκλησίας μπορεί να πληγώσει πάρα πολύ οικογένειες και ανθρώπους σαν εμάς. Γι’ αυτό έχω επιλέξει να πηγαίνω σε εκκλησίες και μέρη τέτοια που αγκαλιάζουν μια τάση της Εκκλησίας που είναι πιο ανοιχτή και πιο αγαπητική», είπε αρχικά ο Μιχάλης Οικονόμου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», στην οποία ήταν καλεσμένος, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:20
Σημασία έχουν οι απόψεις καθε κληρικού, όπως τόνισε, οι οποίες διαφέρουν. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν συνάντησαν εμπόδια στη βάπτιση του παιδιού τους, επειδή το μυστήριο τελέστηκε πριν από τον πολιτικό τους γάμο. «Ευτυχώς, για την ώρα, δεν ανήκουμε στα δογματικά ζητήματα. Παίζουν πολύ ρόλο οι πεποιθήσεις του κάθε ιερέα. Δεν είχαμε δυσκολία να βαπτίσουμε το παιδί μας γιατί το κάναμε πριν γίνει ο πολιτικός γάμος. Όμως, για ένα νέο ζευγάρι που έχει κάνει τον πολιτικό γάμο, υπάρχει μια οδηγία από την εκκλησία ότι δεν μπορεί να βαπτίσει το παιδί του», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Τέλος, ο Μιχάλης Οικονόμου υποστήριξε πως στο εσωτερικό της Εκκλησίας υπάρχει και μια «ανοιχτή» αντίληψη, η οποία δεν προβάλλεται υπό τον φόβο έντονων αντιδράσεων. «Εντάξει, ο καθένας μπορεί να θέλει να το κάνει καθαρά για τυπικούς λόγους αλλά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν και θέλουν να το κάνουν επειδή, πραγματικά, θέλουν να συμμετέχουν με τα παιδιά τους στα μυστήρια της εκκλησίας. Παρόλα αυτά να πω πως υπάρχει μια τάση της εκκλησίας, που δεν ακούγεται, γιατί αν ακουστεί είναι πολύ πιθανό να δεχθεί άσχημα πράγματα, πολύ ανοιχτή και αγαπητική», ανέφερε κλείνοντας.
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