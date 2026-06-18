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Η ιστορία της γυναίκας που σκότωσε την έγκυο φίλη της για να της πάρει από την κοιλιά το μωρό - Γιατί της αρνήθηκαν το τελευταίο γεύμα πριν την εκτέλεση
Η ιστορία της γυναίκας που σκότωσε την έγκυο φίλη της για να της πάρει από την κοιλιά το μωρό - Γιατί της αρνήθηκαν το τελευταίο γεύμα πριν την εκτέλεση
Η ανατριχιαστική ιστορία πίσω από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix - Πώς η Τέιλορ Πάρκερ κατέστρωσε το σχέδιο για να αφαιρέσει από τη φίλη της το αγέννητο μωρό
Τον Οκτώβριο του 2020, το Τέξας συνταράσσεται από μια αποκάλυψη. Η αστυνομία σταμάτησε για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα. Εκείνη υποστήριξε πως μόλις γέννησε μέσα στο όχημα ένα νεκρό μωρό. Η ιστορία όμως που αποκαλύφθηκε ήταν εντελώς διαφορετική...
Η συγκεκριμένη νεαρή γυναίκα, που ήταν καλυμμένη με αίματα, μόλις είχε σκοτώσει την έγκυο φίλη της, της είχε ανοίξει την κοιλιά και της πήρε το αγέννητο μωρό ενώ μέσα στο σπίτι που έγινε το φονικό, υπήρχε και ένα ακόμα παιδί μόλις τριών χρόνων. Το παιδί, βρέθηκε μέσα στο υπνοδωμάτιο, κρυμμένο κάτω από τα σκεπάσματα και τρομοκρατημένο.
Ο λόγος για την Τέιλορ Πάρκερ. Μετά την σύλληψή της και την εκδίκαση της υπόθεσής της, η Τέιλορ καταδικάστηκε σε θάνατο και μέχρι στιγμής είναι η νεότερη γυναίκα που έχει καταδικαστεί σε θάνατο στο Τέξας. Η ιστορία μεταφέρθηκε πρόσφατα σε ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «Maternal Instinct».
Η Τέιλορ Πάρκερ -αν πεινάει τη μέρα που θα εκτελεστεί- θα φάει ό,τι έχει το μενού της φυλακής. Δεν πρόκειται για μια ακόμα μέθοδο σωφρονισμού της Πάρκερ αλλά για τα «σπασμένα» ενός άλλου θανατοποινίτη.
Όταν λοιπόν έρθει η ώρα της εκτέλεσής της -εκτός αν ανατραπεί η ποινή της μετά τις εφέσεις που ασκεί- η Πάρκερ δεν θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα τελευταίο γεύμα, καθώς η πρακτική αυτή καταργήθηκε στο Τέξας, χάρη στον Λόρενς Ράσελ Μπρούερ.
Πριν από την υπόθεση του Μπρούερ, επιτρεπόταν στους κρατούμενους να απολαύσουν ένα γεύμα της επιλογής τους πριν εκτελεστούν. Ο Μπρούερ, στον οποίο είχε επιβληθεί θανατική ποινή για τη δολοφονία του Τζέιμς Μπερντ Τζούνιορ με ρατσιστικό κίνητρο, εκτελέστηκε τον Σεπτέμβριο, αφού του προσφέρθηκε ένα τελευταίο γεύμα πριν από την εκτέλεσή του.
Ο 44χρονος τότε παρήγγειλε ένα ιδιαίτερα πλούσιο γεύμα, που περιλάμβανε φιλέτα κοτόπουλο, τηγανητές μπάμιες με κέτσαπ, ομελέτα με τυρί, κιμά, πιπεριές χαλαπένιο, ένα μεγάλο χάμπουργκερ με μπέικον και τυρί, φαχίτας, κρέας ψημένο στα κάρβουνα, μισό καρβέλι λευκό ψωμί, μια πίτσα με κρέας, ένα παγωτό βανίλια, ένα κομμάτι φοντάν με φυστικοβούτυρο και θρυμματισμένα φιστίκια και τρεις μπύρες.
Παρά το εξωφρενικό αίτημα, οι αξιωματικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να του ικανοποιήσουν την τελευταία του επιθυμία. Όταν όμως ο Μπρούερ αντίκρισε τα φαγητά μπροστά του, ισχυρίστηκε ότι δεν... πεινούσε. Η συμπεριφορά του εξόργισε τόσο πολύ τους αξιωματικούς του Τέξας, ώστε ο γερουσιαστής Τζον Γουίτμιρ έθεσε αμέσως τέλος στην 87χρονη παράδοση, πράγμα που σημαίνει ότι από εκείνη την ημέρα και μετά, κανένας κρατούμενος στην πτέρυγα των θανατοποινιτών του Τέξας δεν θα λάμβανε «ειδικό γεύμα». Αντ' αυτού, οι καταδικασμένοι κρατούμενοι λαμβάνουν πλέον ό,τι υπάρχει στο μενού της καφετέριας της φυλακής εκείνη την ημέρα.
Η συγκεκριμένη νεαρή γυναίκα, που ήταν καλυμμένη με αίματα, μόλις είχε σκοτώσει την έγκυο φίλη της, της είχε ανοίξει την κοιλιά και της πήρε το αγέννητο μωρό ενώ μέσα στο σπίτι που έγινε το φονικό, υπήρχε και ένα ακόμα παιδί μόλις τριών χρόνων. Το παιδί, βρέθηκε μέσα στο υπνοδωμάτιο, κρυμμένο κάτω από τα σκεπάσματα και τρομοκρατημένο.
Ο λόγος για την Τέιλορ Πάρκερ. Μετά την σύλληψή της και την εκδίκαση της υπόθεσής της, η Τέιλορ καταδικάστηκε σε θάνατο και μέχρι στιγμής είναι η νεότερη γυναίκα που έχει καταδικαστεί σε θάνατο στο Τέξας. Η ιστορία μεταφέρθηκε πρόσφατα σε ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «Maternal Instinct».
Το τελευταίο γεύμα που δεν θα απολαύσειΌπως κάθε μελλοντικός θανατοποινίτης, η Τέιλορ έπρεπε να μπορεί να επιλέξει ποιο θα είναι το τελευταίο γεύμα που θα απολαύσει. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί...
Η Τέιλορ Πάρκερ -αν πεινάει τη μέρα που θα εκτελεστεί- θα φάει ό,τι έχει το μενού της φυλακής. Δεν πρόκειται για μια ακόμα μέθοδο σωφρονισμού της Πάρκερ αλλά για τα «σπασμένα» ενός άλλου θανατοποινίτη.
Όταν λοιπόν έρθει η ώρα της εκτέλεσής της -εκτός αν ανατραπεί η ποινή της μετά τις εφέσεις που ασκεί- η Πάρκερ δεν θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα τελευταίο γεύμα, καθώς η πρακτική αυτή καταργήθηκε στο Τέξας, χάρη στον Λόρενς Ράσελ Μπρούερ.
Πριν από την υπόθεση του Μπρούερ, επιτρεπόταν στους κρατούμενους να απολαύσουν ένα γεύμα της επιλογής τους πριν εκτελεστούν. Ο Μπρούερ, στον οποίο είχε επιβληθεί θανατική ποινή για τη δολοφονία του Τζέιμς Μπερντ Τζούνιορ με ρατσιστικό κίνητρο, εκτελέστηκε τον Σεπτέμβριο, αφού του προσφέρθηκε ένα τελευταίο γεύμα πριν από την εκτέλεσή του.
Ο 44χρονος τότε παρήγγειλε ένα ιδιαίτερα πλούσιο γεύμα, που περιλάμβανε φιλέτα κοτόπουλο, τηγανητές μπάμιες με κέτσαπ, ομελέτα με τυρί, κιμά, πιπεριές χαλαπένιο, ένα μεγάλο χάμπουργκερ με μπέικον και τυρί, φαχίτας, κρέας ψημένο στα κάρβουνα, μισό καρβέλι λευκό ψωμί, μια πίτσα με κρέας, ένα παγωτό βανίλια, ένα κομμάτι φοντάν με φυστικοβούτυρο και θρυμματισμένα φιστίκια και τρεις μπύρες.
Παρά το εξωφρενικό αίτημα, οι αξιωματικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να του ικανοποιήσουν την τελευταία του επιθυμία. Όταν όμως ο Μπρούερ αντίκρισε τα φαγητά μπροστά του, ισχυρίστηκε ότι δεν... πεινούσε. Η συμπεριφορά του εξόργισε τόσο πολύ τους αξιωματικούς του Τέξας, ώστε ο γερουσιαστής Τζον Γουίτμιρ έθεσε αμέσως τέλος στην 87χρονη παράδοση, πράγμα που σημαίνει ότι από εκείνη την ημέρα και μετά, κανένας κρατούμενος στην πτέρυγα των θανατοποινιτών του Τέξας δεν θα λάμβανε «ειδικό γεύμα». Αντ' αυτού, οι καταδικασμένοι κρατούμενοι λαμβάνουν πλέον ό,τι υπάρχει στο μενού της καφετέριας της φυλακής εκείνη την ημέρα.
Η ανατριχιαστική ιστορία που οδήγησε στη θανατική ποινή την ΤέιλορΤον Οκτώβριο του 2020, η Πάρκερ δολοφόνησε την Ρίγκαν Σίμονς Χάνκοκ, μια 21χρονη μητέρα που ήταν 35 εβδομάδων έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Αφού την σκότωσε, άνοιξε την κοιλιά της με μαχαίρι και έκλεψε το αγέννητο παιδί της. Ένα κοριτσάκι που θα ονομαζόταν Μπράξλιν Σατζ Χανκοκ. Στόχος της ήταν να παρουσιάσει το βρέφος ως δικό της.
Όταν έφυγε από το σπίτι που είχε διαπράξει το φονικό, ένας αστυνομικός σταμάτησε το όχημα που οδηγούσε η Πάρκερ. Τότε, εκείνη ισχυρίστηκε πως μόλις είχε γεννήσει μέσα στο αυτοκίνητο και το μωρό δεν ανέπνεε.
Η γυναίκα και το μωρό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι η Τέιλορ δεν είχε γεννήσει. Εν τω μεταξύ, ο πράκτορας του Γραφείου Ερευνών της Πολιτείας της Οκλαχόμα (OSBI), Τσαντ Ντάνσμπι, άρχισε να την ανακρίνει.
Την ίδια ώρα, στο σπίτι της Ρίγκαν, η μητέρα της ήρθε αντιμέτωπη με το φρικιαστικό θέαμα της νεκρής κόρης της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η νεαρή είχε είχε υποστεί 15 μαχαιριές και 98 τομές, και το αγέννητο μωρό της είχε αφαιρεθεί από μέσα της. Η Πάρκερ συνελήφθη και στο δικαστήριο κρίθηκε αργότερα ένοχη. Καταδικάστηκε σε θάνατο στις 9 Νοεμβρίου 2022 ενώ μέχρι σήμερα ασκεί εφέσεις.
Γιατί σκότωσε τη φίλη της και έκλεψε το αγέννητο μωρόΗ Πάρκερ, η οποία είχε ήδη δύο παιδιά, μετά την τελευταία της εγκυμοσύνη αρχίζει να σκέφτεται να προχωρήσει σε στείρωση καθώς έπαθε προεκλαμψία. Δεν προλαβαίνει όμως, και το 2015, επισκέπτεται τον γιατρό της λόγω αιμορραγίας. Εκείνος διαπιστώνει ότι η Πάρκερ είχε εξωμήτρια κύηση. Υποβάλλεται σε υστερεκτομή, με αποτέλεσμα να χάσει οριστικά τη δυνατότητα να κάνει παιδιά.
Τον Ιούλιο του 2019 η Πάρκερ γνωρίζει τον κυνηγό αγριόχοιρων Γουέιντ Γκρίφιν σε ένα τοπικό ροντέο και οι δύο τους ξεκινούν μια σχέση. Εκείνη του λέει ψέματα ότι είναι κληρονόμος μιας περιουσίας αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Τζέσικα Μπρουκς προσλαμβάνει την Πάρκερ ως φωτογράφο για το γάμο της κόρης της, Ρίγκαν Χάνκοκ. Η Πάρκερ είχε επίσης απαθανατίσει με τον φωτογραφικό της φακό, τον αρραβώνα του συγκεκριμένου ζευγαριού.
Τον Ιανουάριο του 2020 η Πάρκερ λέει ψέματα στον σύντροφό της, πως είναι έγκυος. Δεν διστάζει να υποδυθεί ολόκληρη την εγκυμοσύνη, φορώντας μια ψεύτικη κοιλιά ενώ διοργανώνει μέχρι και gender reveal, δηλαδή πάρτι για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού που υποτίθεται ότι κυοφορούσε. Σύμφωνα με το ψέμα της, επρόκειτο να γεννήσει τον Σεπτέμβριο.
Το προσωπικό του νοσοκομείου όπου η Πάρκερ υποβλήθηκε σε υστερεκτομή δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει όταν βλέπει τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο.
Τον Μάιο του 2020, η Ρίγκαν Χάνκοκ μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Η Πάρκερ «βλέπει» μια εξαιρετική ευκαιρία στην εγκυμοσύνη της φίλης της και άρχισε να κάνει πιο στενή παρέα μαζί της. Τον Σεπτέμβριο του 2020 και αφού η ημερομηνία του υποτιθέμενου τοκετού της είχε περάσει, η Πάρκερ λέει στον Γκρίφιν πως θα γεννήσει με πρόκληση. Τον Οκτώβριο του 2020, η Πάρκερ παρακολουθεί ένα βίντεο για το πώς να γεννήσει ένα μωρό πρόωρα στις 35 εβδομάδες, που είναι η διάρκεια της εγκυμοσύνης της Χάνκοκ. Κατευθύνεται στο σπίτι της φίλης της όπου την σκοτώνει και της παίρνει από την κοιλιά το αγέννητο παιδί. Μέσα στο σπίτι, βρίσκεται και η 3 ετών κόρη της Ρίγκαν.
Μετά την σύλληψή της, η Πάρκερ καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον Μάιο του 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε ότι δεν θα επανεξετάσει την υπόθεση της Πάρκερ η οποία παραμένει στη φυλακή μέχρι να οριστεί η ημερομηνία της εκτέλεσης.
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