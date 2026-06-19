Πλημμύρισε και κατέρρευσε μέρος ψευδοροφής στο νοσοκομείο της Ρόδου - «Έσπασε παλιά βάνα», λέει ο Γεωργιάδης
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Νοσοκομείο Ρόδου Αδωνις Γεωργιάδης

Πλημμύρισε και κατέρρευσε μέρος ψευδοροφής στο νοσοκομείο της Ρόδου - «Έσπασε παλιά βάνα», λέει ο Γεωργιάδης

Η Γαστρεντερολογική Κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, όμως παρά τις εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία, δεν υπήρξε κίνδυνος για ασθενείς ή εργαζομένους

Πλημμύρισε και κατέρρευσε μέρος ψευδοροφής στο νοσοκομείο της Ρόδου - «Έσπασε παλιά βάνα», λέει ο Γεωργιάδης
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Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής.

Η Γαστρεντερολογική Κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, όμως παρά τις εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία, δεν υπήρξε κίνδυνος για ασθενείς ή εργαζομένους. Το προσωπικό του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ συνεργεία καθαρισμού προχώρησαν στην απομάκρυνση των υδάτων, περιορίζοντας γρήγορα τις συνέπειες της βλάβης.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε και από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων «Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς».




Για το γεγονός τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι η βλάβη προκλήθηκε από παλιά βάνα του δικτύου ύδρευσης και δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και προξένησε τη βλάβη που πήρε τόση έκταση στα ΜΜΕ. Όπως βλέπετε είναι μια παλιά βάνα και δεν έχει καμία σχέση με τα έργα του ΤΑΑ», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την πλήρη αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του νοσοκομείου, επισημαίνοντας πως η υφιστάμενη υποδομή βρίσκεται σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας. «Έχουμε ήδη ξεκινήσει έργο μέσω ΕΣΠΑ για την αλλαγή όλου του δικτύου, διότι είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας», σημείωσε.

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Αναφερόμενος, στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη , ο υπουργός Υγείας σχολίασε σε άλλη ανάρτηση πως: «Βρήκε ευκαιρία για λαϊκισμό».
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