ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα – Ποια είναι η μόνη περιφέρεια που άντεξε

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο