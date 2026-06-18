Νορθ Γουέστ: Μετά το σόλο ντεμπούτο της σε μουσικό φεστιβάλ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία
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Νορθ Γουέστ Κάνιε Γουέστ Κιμ Καρντάσιαν

Νορθ Γουέστ: Μετά το σόλο ντεμπούτο της σε μουσικό φεστιβάλ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία

Η 13χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ θα πραγματοποιήσει το τουρ με τη ράπερ και τραγουδίστρια Μόλι Σαντάνα

Νορθ Γουέστ: Μετά το σόλο ντεμπούτο της σε μουσικό φεστιβάλ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία
Μετά το σόλο ντεμπούτο της σε μουσικό φεστιβάλ, η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία αυτό το καλοκαίρι.

Η Νορθ Γουέστ, η οποία γιόρτασε τα 13α γενέθλιά της τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την περιοδεία Molly x North Kimokawaii Tour με τη ράπερ και τραγουδίστρια Μόλι Σαντάνα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η περιοδεία θα αρχίσει από το Ντάλας στις 5 Αυγούστου και θα περάσει από πόλεις των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το Χιούστον, η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο. Οι δύο καλλιτέχνιδες θα ταξιδέψουν και βορειότερα, στο Τορόντο. Η σειρά των 14 συναυλιών θα ολοκληρωθεί στο Λος Άντζελες στις 27 Αυγούστου.

Όταν η Νορθ εμφανίστηκε στο Summer Smash της Lyrical Lemonade στο Μπρίτζβιου του Ιλινόις παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά τραγούδια από το EP της, «N0rth4evr», το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου. Η συνοδοιπόρος της στην περιοδεία, Σαντάνα, ανέβηκε μαζί της στη σκηνή για το τελευταίο τραγούδι, «Aishite».

Οι δύο τους είχαν εμφανιστεί μαζί και στο Rolling Loud στο Ορλάντο της Φλόριντα, στις 9 Μαΐου, όταν η Νορθ συμμετείχε στο σετ της Σαντάνα, κάνοντας το ντεμπούτο της σε μουσικό φεστιβάλ.

Τον Απρίλιο, η Νορθ εμφανίστηκε μαζί με τον πατέρα της στη συναυλία του στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, όπου οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί τα «TALKING» και «Piercing on My Hand».

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