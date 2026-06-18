Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα τιμηθεί με το βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης

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Με το φετινό βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης θα τιμηθεί οΟ ηθοποιός θα παραλάβει την τιμητική διάρκιση σε γκαλά στις 2 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες.Στην ετήσια εκδήλωση συγκεντρώνονται πόροι για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Αμερικανική Ταινιοθήκη, ο οποίος σχεδιάζει τον προγραμματισμό για το Aero Theatre της Σάντα Μόνικα, το Los Feliz 3 Theatre στο Λος Φελίζ και το Egyptian Theatre στο Χόλιγουντ.Το βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης τιμά την κινηματογραφική καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ σε διάφορα είδη όπως ρομαντικές ταινίες (The Notebook, La La Land), κωμωδίες ποπ κουλτούρας (Barbie), σκοτεινά και σκληρά θρίλερ (Drive, Only God Forgives) και επιστημονικής φαντασίας (Project Hail Mary).«Με τεράστια υπερηφάνεια, η Αμερικανική Ταινιοθήκη αναγνωρίζει τον Ράιαν Γκόσλινγκ ως τον αποδέκτη του 40ου Ετήσιου Βραβείου της», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αμερικανικής Ταινιοθήκης, Ρικ Νισίτα. «Ο Ράιαν αντιπροσωπεύει όλα όσα σημαίνει αυτή η τιμή - είναι καλλιτέχνης με εξαιρετικό εύρος, βάθος και ατρόμητη δημιουργική αφοσίωση», επισήμανε.«Αυτό που διακρίνει τον Ράιαν δεν είναι απλώς το ταλέντο του, αλλά η ακλόνητη αφοσίωσή του στην ουσιαστική, περιπετειώδη κινηματογράφηση», είπε ο Νισίτα. «Επιλέγει συνεχώς έργα που προκαλούν το κοινό και εμπνέουν τους συναδέλφους του καλλιτέχνες. Η Αμερικανική Ταινιοθήκη έχει την τιμή να γιορτάζει αυτό το πραγματικά εξαιρετικό ταλέντο», συμπλήρωσε.Η βράβευση του Καναδού ηθοποιού έρχεται 20 χρόνια αφότου έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ, στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου το 2006 για την ταινία «Half Nelson». Αργότερα έλαβε δύο ακόμη υποψηφιότητες για Όσκαρ, Α' Ανδρικού Ρόλου το 2016 για το μιούζικαλ «La La Land» και Β' Ανδρικού Ρόλου το 2023 για την ταινία «Barbie».Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock