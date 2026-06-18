Ο Τομ Χανκς εξομολογήθηκε ότι υπάρχει μία σκηνή στον «Ναυαγό» που ήταν οδυνηρή για εκείνον
Ο Τομ Χανκς εξομολογήθηκε ότι υπάρχει μία σκηνή στον «Ναυαγό» που ήταν οδυνηρή για εκείνον
Αν η ταινία παίζεται, θα σηκωθώ και θα φύγω από το δωμάτιο πριν εμφανιστεί αυτή η σκηνή, τόνισε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός
Ο Τομ Χανκς αποκάλυψε ότι υπάρχει μία σκηνή στην ταινία «Ο Ναυαγός» που είναι τόσο οδυνηρή για εκείνον, ώστε αποφεύγει να τη βλέπει.
Το φιλμ του 2000 ακολουθεί τον υπάλληλο της FedEx, Τσακ Νόλαντ, τον οποίο υποδύεται ο Χανκς, καθώς ταξιδεύει προς τη Μαλαισία, όταν το αεροπλάνο του συντρίβεται στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Τσακ ξεβράζεται σε ένα ερημονήσι, έχοντας μαζί του μόνο μια μπάλα βόλεϊ, η οποία γίνεται σύντροφός του, καθώς προσπαθεί να επιβιώσει και να επιστρέψει στον πολιτισμό.
Πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, η σύντροφός του, Κέλι, την οποία υποδύεται η Έλεν Χαντ, του χαρίζει ένα ρολόι τσέπης με τη φωτογραφία της μέσα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν επιστρέφει στο σπίτι, την επισκέπτεται για να της το δώσει πίσω, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη σκηνή.
«Υπάρχει μια στιγμή. Ήταν οδυνηρή για μένα στον ''Ναυαγό'', όταν έχω επιστρέψει και ο Τσακ βρίσκεται ξανά στο σπίτι της Κέλι και της δίνει πίσω το ρολόι του, το ρολόι της», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο podcast «The Rest is Entertainment». «Και υπάρχει μια στιγμή όπου απλώς σκέφτομαι ότι δεν είμαι εκεί», τόνισε.
Ο 69χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι έκανε μια κίνηση που ήταν «ψεύτικη» για τον χαρακτήρα και στην πραγματικότητα θύμιζε περισσότερο τον ίδιο παρά τον Τσακ. «Και αν η ταινία παίζεται, θα σηκωθώ και θα φύγω από το δωμάτιο πριν εμφανιστεί αυτή η σκηνή», εξομολογήθηκε. Ο Χανκς δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί μέχρι τη στιγμή που είδε για πρώτη φορά την ταινία.
«Ο Ναυαγός» απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2001, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Χανκς. Ωστόσο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τελικά το βραβείο από τον Ράσελ Κρόου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Μονομάχος».
Ο Χανκς, πάντως, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 2001. Η ταινία εξακολουθεί να θεωρείται αγαπημένη του κοινού, 26 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή.
Το φιλμ του 2000 ακολουθεί τον υπάλληλο της FedEx, Τσακ Νόλαντ, τον οποίο υποδύεται ο Χανκς, καθώς ταξιδεύει προς τη Μαλαισία, όταν το αεροπλάνο του συντρίβεται στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Τσακ ξεβράζεται σε ένα ερημονήσι, έχοντας μαζί του μόνο μια μπάλα βόλεϊ, η οποία γίνεται σύντροφός του, καθώς προσπαθεί να επιβιώσει και να επιστρέψει στον πολιτισμό.
Πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, η σύντροφός του, Κέλι, την οποία υποδύεται η Έλεν Χαντ, του χαρίζει ένα ρολόι τσέπης με τη φωτογραφία της μέσα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν επιστρέφει στο σπίτι, την επισκέπτεται για να της το δώσει πίσω, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη σκηνή.
«Υπάρχει μια στιγμή. Ήταν οδυνηρή για μένα στον ''Ναυαγό'', όταν έχω επιστρέψει και ο Τσακ βρίσκεται ξανά στο σπίτι της Κέλι και της δίνει πίσω το ρολόι του, το ρολόι της», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο podcast «The Rest is Entertainment». «Και υπάρχει μια στιγμή όπου απλώς σκέφτομαι ότι δεν είμαι εκεί», τόνισε.
The ‘Cast Away’ scene that Tom Hanks refuses to watch https://t.co/ZiTbXMa8bi pic.twitter.com/pGu6GiIcsy— Page Six (@PageSix) June 18, 2026
«Ο Ναυαγός» απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2001, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Χανκς. Ωστόσο, ο σταρ του Χόλιγουντ έχασε τελικά το βραβείο από τον Ράσελ Κρόου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Μονομάχος».
Ο Χανκς, πάντως, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 2001. Η ταινία εξακολουθεί να θεωρείται αγαπημένη του κοινού, 26 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή.
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