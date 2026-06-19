Ζόζεφιν: Τα παιδιά μου δεν θα ήθελα να πάρουν τα μεγάλα μου χέρια και τον απότομο χαρακτήρα μου
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Ζόζεφιν Παιδιά Χέρια Χαρακτήρας

Ζόζεφιν: Τα παιδιά μου δεν θα ήθελα να πάρουν τα μεγάλα μου χέρια και τον απότομο χαρακτήρα μου

Ας πάρουν του συντρόφου μου, είπε η τραγουδίστρια

Ζόζεφιν: Τα παιδιά μου δεν θα ήθελα να πάρουν τα μεγάλα μου χέρια και τον απότομο χαρακτήρα μου
Ιωάννα Μαρίνου
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Τα δύο στοιχεία της που δεν θα ήθελε να πάρουν μελλοντικά τα παιδιά της, μοιράστηκε η Ζόζεφιν, εξηγώντας πως το ένα σχετίζεται με την εξωτερική εμφάνιση και το άλλο με τον χαρακτήρα της.

Η τραγουδίστρια είναι καλεσμένη στην εκπομπή «After Dark» που θα προβληθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου, και σε απόσπασμα που παρουσιάστηκε την Παρασκευή στο «Happy Day» σχολίασε ότι σε περίπτωση που στο μέλλον γίνει μητέρα δεν θα ήθελε τα παιδιά της να κληρονομήσουν από εκείνη τον απότομο τρόπο που αντιδράει, αλλά και το μέγεθος των χεριών της, όπως είπε.

Πιο συγκεκριμένα, η Ζόζεφιν εξήγησε: «Τα παιδιά μου δεν θα ήθελα να πάρουν το απότομο του χαρακτήρα μου και τα μεγάλα μου χέρια. Το μέγεθος του δαχτυλιδιού μου είναι μεγάλο. Να μην πάρουν τα δικά μου χέρια και πόδια, ας πάρουν του συντρόφου μου».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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