Στα σκαριά το σίκουελ της ταινίας «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων», σε συζητήσεις ο Τζιμ Κάρεϊ για να επιστρέψει

Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει και πάλι ο Ρον Χάουαρντ





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Η ταινία «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων» κυκλοφόρησε λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2000 και αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς στις ΗΠΑ, με εισπράξεις 260 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ συνολικά συγκέντρωσε 345 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.







Όπως είχε πει πέρυσι στο Vulture, ήθελε να εγκαταλείψει την παραγωγή από την πρώτη κιόλας ημέρα και να επιστρέψει την αμοιβή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατάφερε να αντέξει με τη βοήθεια ενός άντρα που εκπαίδευε πράκτορες της CIA να αντέχουν σε βασανιστήρια, αλλά και επειδή η διάρκεια του μακιγιάζ μειώθηκε τελικά στις τρεις ώρες την ημέρα.



Η ιστορία του Γκριντς ξεκινά το 1957, όταν ο Θίοντορ Γκάιζελ, γνωστός ως Dr. Seuss, δημοσίευσε την ιστορία, εμπνευσμένος από τη δυσαρέσκειά του για την εμπορευματοποίηση που κυριαρχούσε στα Χριστούγεννα. Η ιστορία ακολουθούσε τον Γκριντς, ο οποίος προσπαθούσε να καταστρέψει τα Χριστούγεννα των κατοίκων της Χούβιλ, κλέβοντας τα δώρα τους.



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Το CBS τη μετέφερε το 1966 σε τηλεοπτικό animation special, με τον Μπόρις Κάρλοφ να δανείζει τη φωνή του τόσο στον αφηγητή όσο και στον Γκριντς. Ο σκηνοθέτης Τσακ Τζόουνς επέλεξε να κάνει τον Γκριντς πράσινο, διαφοροποιούμενος από το ασπρόμαυρο βιβλίο.



Η ταινία του 2000 έχει εξελιχθεί σε σταθερή επιτυχία στις πλατφόρμες streaming και τα τελευταία πέντε χρόνια βρίσκεται κάθε φορά στη δεκάδα των πιο δημοφιλών χριστουγεννιάτικων ταινιών του Nielsen. Πέρυσι, μάλιστα, στις δύο εβδομάδες πριν και μετά τα Χριστούγεννα, από τις 15 έως τις 28 Δεκεμβρίου, έφτασε στη δεύτερη θέση του συνολικού κινηματογραφικού chart με 962 εκατομμύρια λεπτά θέασης, ακριβώς πίσω από το διαχρονικό νούμερο ένα «Μόνος στο Σπίτι».



Η Universal και η Imagine Entertainment ετοιμάζουν σίκουελ της ταινίας « Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων » του 2000, με τρία βασικά πρόσωπα να αναμένεται να επιστρέψουν. Τζιμ Κάρεϊ βρίσκεται σε συζητήσεις για να επαναλάβει τον ρόλο του ως ο κλασικός ήρωας του Dr. Seuss, ο Γκριντς, ενώ ο Ρον Χάουαρντ επιστρέφει στη σκηνοθεσία. Ο τελευταίος θα αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τον συνεργάτη του στην Imagine Entertainment, Μπράιαν Γκρέιζερ.Το σίκουελ θα βασίζεται σε σενάριο των Άλεκ Μπεργκ («Barry», «Silicon Valley», «Curb Your Enthusiasm»), Τζεφ Σάφερ («Life», «Larry and The Pursuit of Unhappiness», «Dave», «Curb Your Enthusiasm») και Ντέιβιντ Μάντελ («Veep», «Curb Your Enthusiasm»). Οι τρεις τους είχαν συνεργαστεί και στη διασκευή του Dr. Seuss «The Cat in the Hat» το 2003, με πρωταγωνιστή τον Μάικ Μάιερς.Η ταινία «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων» κυκλοφόρησε λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2000 και αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς στις ΗΠΑ, με εισπράξεις 260 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ συνολικά συγκέντρωσε 345 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.Η ταινία κέρδισε επίσης το Όσκαρ καλύτερου μακιγιάζ για τους Ρικ Μπέικερ και Γκέιλ Ρόουελ-Ράιαν, οι οποίοι μεταμόρφωσαν τον Κάρεϊ για τον ρόλο. Η διαδικασία διαρκούσε περίπου οκτώ ώρες την ημέρα και ο Κάρεϊ έχει θυμηθεί ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολη.Όπως είχε πει πέρυσι στο Vulture, ήθελε να εγκαταλείψει την παραγωγή από την πρώτη κιόλας ημέρα και να επιστρέψει την αμοιβή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατάφερε να αντέξει με τη βοήθεια ενός άντρα που εκπαίδευε πράκτορες της CIA να αντέχουν σε βασανιστήρια, αλλά και επειδή η διάρκεια του μακιγιάζ μειώθηκε τελικά στις τρεις ώρες την ημέρα.Η ιστορία του Γκριντς ξεκινά το 1957, όταν ο Θίοντορ Γκάιζελ, γνωστός ως Dr. Seuss, δημοσίευσε την ιστορία, εμπνευσμένος από τη δυσαρέσκειά του για την εμπορευματοποίηση που κυριαρχούσε στα Χριστούγεννα. Η ιστορία ακολουθούσε τον Γκριντς, ο οποίος προσπαθούσε να καταστρέψει τα Χριστούγεννα των κατοίκων της Χούβιλ, κλέβοντας τα δώρα τους.Το CBS τη μετέφερε το 1966 σε τηλεοπτικό animation special, με τον Μπόρις Κάρλοφ να δανείζει τη φωνή του τόσο στον αφηγητή όσο και στον Γκριντς. Ο σκηνοθέτης Τσακ Τζόουνς επέλεξε να κάνει τον Γκριντς πράσινο, διαφοροποιούμενος από το ασπρόμαυρο βιβλίο.Η ταινία του 2000 έχει εξελιχθεί σε σταθερή επιτυχία στις πλατφόρμες streaming και τα τελευταία πέντε χρόνια βρίσκεται κάθε φορά στη δεκάδα των πιο δημοφιλών χριστουγεννιάτικων ταινιών του Nielsen. Πέρυσι, μάλιστα, στις δύο εβδομάδες πριν και μετά τα Χριστούγεννα, από τις 15 έως τις 28 Δεκεμβρίου, έφτασε στη δεύτερη θέση του συνολικού κινηματογραφικού chart με 962 εκατομμύρια λεπτά θέασης, ακριβώς πίσω από το διαχρονικό νούμερο ένα «Μόνος στο Σπίτι».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ταινία με τον Κάρεϊ ως Γκριντς βρέθηκε επίσης πάνω από την animated ταινία του 2018 στο αντίστοιχο εορταστικό chart streaming της περσινής χρονιάς. Εκείνη η παραγωγή της Illumination και της Universal, «Dr. Seuss’ The Grinch», έφτασε στο νούμερο οκτώ την εβδομάδα πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.