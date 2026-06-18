Βρισηίδα Ανδριώτου: Στόχος μου είναι να είμαι ανεξάρτητη, όχι να βρω έναν άντρα, δεν είμαι από αυτές με το νυφικό και την ανθοδέσμη
Βρισηίδα Ανδριώτου: Στόχος μου είναι να είμαι ανεξάρτητη, όχι να βρω έναν άντρα, δεν είμαι από αυτές με το νυφικό και την ανθοδέσμη
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε νέα σχέση και δηλώνει ερωτευμένη ωστόσο δεν κυνηγάει τον γάμο
Ανεξάρτητη επιθυμεί να είναι η Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία δήλωσε πως δεν είναι στόχος της να βρει έναν άντρα και επισήμανε πως δεν είναι από τις γυναίκες που θέλουν νυφικά και ανθοδέσμες.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor την Τετάρτη 17 Ιουνίου βρέθηκε στα Mad Video Music Awards και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για την προσωπική της ζωή και τις αλλαγές που έχουν συβεί σε αυτή τους τελευταίους μήνες, καθώς είναι ξανά ερωτευμένη: «Αυτό που έχει αλλάξει στην προσωπική μου ζωή είναι πως έχω απομακρύνει τους ανθρώπους που δεν μου έκαναν στη ζωή μου. Έχω επιλέξει, έτσι, έναν πιο στενό κύκλο και έχω έναν σύντροφο και είμαι μια χαρά», είπε αρχικά.
Όταν ρωτήθηκε εάν έψαχνε καιρό μέχρι να βρεθεί ο σύντροφός της στη ζωή της, απάντησε χαρακτηριστικά: «Σκοπός της ζωής μου και στόχος είναι να είμαι καλά, ανεξάρτητη και να πατάω στα πόδια μου. Όχι να βρω έναν άντρα. Δεν είμαι από αυτές, με το νυφικό και την ανθοδέσμη, που κυνηγούσα».
Δείτε το βίντεο
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor την Τετάρτη 17 Ιουνίου βρέθηκε στα Mad Video Music Awards και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για την προσωπική της ζωή και τις αλλαγές που έχουν συβεί σε αυτή τους τελευταίους μήνες, καθώς είναι ξανά ερωτευμένη: «Αυτό που έχει αλλάξει στην προσωπική μου ζωή είναι πως έχω απομακρύνει τους ανθρώπους που δεν μου έκαναν στη ζωή μου. Έχω επιλέξει, έτσι, έναν πιο στενό κύκλο και έχω έναν σύντροφο και είμαι μια χαρά», είπε αρχικά.
Όταν ρωτήθηκε εάν έψαχνε καιρό μέχρι να βρεθεί ο σύντροφός της στη ζωή της, απάντησε χαρακτηριστικά: «Σκοπός της ζωής μου και στόχος είναι να είμαι καλά, ανεξάρτητη και να πατάω στα πόδια μου. Όχι να βρω έναν άντρα. Δεν είμαι από αυτές, με το νυφικό και την ανθοδέσμη, που κυνηγούσα».
Δείτε το βίντεο
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