H Έμα Χέμινγκ έκλεισε τα 50: Η κοινή φωτογραφία με τον Μπρους Γούιλις και το βίντεο με τον ηθοποιό από το παρελθόν
H Έμα Χέμινγκ έκλεισε τα 50: Η κοινή φωτογραφία με τον Μπρους Γούιλις και το βίντεο με τον ηθοποιό από το παρελθόν
Είμαι περήφανη για το πόσο μακριά έχω φτάσει ως σύζυγος, μητέρα και φροντιστής, έγραψε η σύζυγος του ηθοποιού
Τα 50 της χρόνια έκλεισε η Έμα Χέμινγκ, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία με τον Μπρους Γουίλις και ένα βίντεο του ηθοποιού από το παρελθόν, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η Χέμινγκ κοινοποίησε την Πέμπτη 18 Ιουνίου προσωπικά στιγμιότυπα με αφορμή τα γενέθλιά της, ανάμεσα στα οποία και ένα χιουμοριστικό βίντεο με τον ηθοποιό να της τραγουδά, αφού είχε εισπνεύσει ήλιο από μπαλόνι. Παράλληλα, η Έμα Χέμινγκ μοιράστηκε και μία εικόνα όπου εκείνη και ο Γουίλις πόζαραν φορώντας χάρτινα καπέλα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σήμερα γίνομαι 50. Και πρέπει να πω ότι είμαι έτοιμη για αυτή τη νέα δεκαετία και όλα όσα έχει να προσφέρει. Τα 40 μου χρόνια ήταν βαριά, όμως είμαι περήφανη για το πόσο μακριά έχω φτάσει ως σύζυγος, μητέρα, φροντιστής και υπερασπίστρια. Είμαι επίσης περήφανη για τη δουλειά που κάνουμε μέσω του Emma & Bruce Willis Fund και για όσα έρχονται».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Χέμινγκ φροντίζει τα τελευταία χρόνια τον σύζυγό της, μετά τη διάγνωση με αφασία το 2022 και στη συνέχεια με μετωποκροταφική άνοια (FTD). Αναφερόμενη στην εμπειρία της με την άνοια, η Έμα Χέμινγκ σχολίασε σε άλλο σημείο της δημοσίευσής της: «Μαζί, ευαισθητοποιούμαστε για τη μετωποκροταφική άνοια, στηρίζουμε τους φροντιστές και προωθούμε την εκπαίδευση και την έρευνα. Καθώς μπαίνω σε αυτό το νέο κεφάλαιο, η ευχή μου για τα γενέθλιά μου είναι ένα μέλλον όπου οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν άνοια θα έχουν περισσότερη υποστήριξη, πόρους, λιγότερο στίγμα και κάθε λόγο να κρατούν ζωντανή την ελπίδα».
Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2009 και έχει αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Η οικογένεια συνεχίζει να στηρίζει δημόσια δράσεις ενημέρωσης και έρευνας για τη μετωποκροταφική άνοια μέσω του Emma & Bruce Willis Fund.
Η Χέμινγκ κοινοποίησε την Πέμπτη 18 Ιουνίου προσωπικά στιγμιότυπα με αφορμή τα γενέθλιά της, ανάμεσα στα οποία και ένα χιουμοριστικό βίντεο με τον ηθοποιό να της τραγουδά, αφού είχε εισπνεύσει ήλιο από μπαλόνι. Παράλληλα, η Έμα Χέμινγκ μοιράστηκε και μία εικόνα όπου εκείνη και ο Γουίλις πόζαραν φορώντας χάρτινα καπέλα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σήμερα γίνομαι 50. Και πρέπει να πω ότι είμαι έτοιμη για αυτή τη νέα δεκαετία και όλα όσα έχει να προσφέρει. Τα 40 μου χρόνια ήταν βαριά, όμως είμαι περήφανη για το πόσο μακριά έχω φτάσει ως σύζυγος, μητέρα, φροντιστής και υπερασπίστρια. Είμαι επίσης περήφανη για τη δουλειά που κάνουμε μέσω του Emma & Bruce Willis Fund και για όσα έρχονται».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Χέμινγκ φροντίζει τα τελευταία χρόνια τον σύζυγό της, μετά τη διάγνωση με αφασία το 2022 και στη συνέχεια με μετωποκροταφική άνοια (FTD). Αναφερόμενη στην εμπειρία της με την άνοια, η Έμα Χέμινγκ σχολίασε σε άλλο σημείο της δημοσίευσής της: «Μαζί, ευαισθητοποιούμαστε για τη μετωποκροταφική άνοια, στηρίζουμε τους φροντιστές και προωθούμε την εκπαίδευση και την έρευνα. Καθώς μπαίνω σε αυτό το νέο κεφάλαιο, η ευχή μου για τα γενέθλιά μου είναι ένα μέλλον όπου οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν άνοια θα έχουν περισσότερη υποστήριξη, πόρους, λιγότερο στίγμα και κάθε λόγο να κρατούν ζωντανή την ελπίδα».
Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2009 και έχει αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Η οικογένεια συνεχίζει να στηρίζει δημόσια δράσεις ενημέρωσης και έρευνας για τη μετωποκροταφική άνοια μέσω του Emma & Bruce Willis Fund.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα