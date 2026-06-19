Το Πεντάγωνο θα ζητήσει 80 δισ. δολάρια για να καλύψει τα έξοδα του πολέμου με το Ιράν, λέει η WSJ

Το σχετικό αίτημα, που δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις στο Ιράν, αναμένεται να σταλεί προς έγκριση στο Κογκρέσο τις επόμενες μέρες - Οι εκτιμήσεις του Πενταγώνου τον Μάιο ανέβαζαν το κόστος του πολέμου με το Ιράν στα περίπου 29 δισ. δολάρια