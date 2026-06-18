Μαρίνα Σπανού: Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδούσα στον δρόμο
Μαρίνα Σπανού: Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδούσα στον δρόμο
Μόλις κατάλαβαν ότι είναι πολύ μεγάλη μου ανάγκη, ήταν πολύ υποστηρικτικοί, ανέφερε η τραγουδίστρια
Αρνητικοί ήταν στην αρχή οι γονείς της Μαρίνας Σπανού με την απόφασή της να τραγουδάει στον δρόμο. Όταν κατάλαβαν όμως πως δεν επρόκειτο για μια παρορμητική κίνηση, αλλά για μια βαθιά προσωπική ανάγκη, η στάση τους άλλαξε. Η τραγουδίστρια και κόρη του Χρήστου Σπανού τόνισε ότι τελικά στήριξαν την επιθυμία της. Ο πατέρας της μάλιστα τη συνόδευσε στην αγορά του εξοπλισμού που χρειαζόταν για να ξεκινήσει.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 18 Ιουνίου, η Μαρίνα Σπανού εξήγησε αρχικά πως πάντοτε ονειρευόταν να βρίσκεται μπροστά στο κοινό, χωρίς να γνωρίζει με ποιο ιδιότητα. Έτσι, στην αρχή καταπιάστηκε με την υποκριτική, πριν τελικά στη μουσική.
«Εγώ ήθελα πάντα να βρίσκομαι σε μία σκηνή. Δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή εκεί στο Λύκειο αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, με το θέατρο, οπότε ξεκίνησα προετοιμασία για αυτό. Και το να βγω στον δρόμο μέσα στην καραντίνα, ήταν μία ανάγκη μου ουσιαστικά να εκφραστώ και να συνδεθώ με τους ανθρώπους. Και μου έφερνε τρομερή πληρότητα. Σιγά-σιγά έγινε από δρόμος μουσική σκηνή, από μοναξιά σε μία μπάντα», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, στάθηκε στην ανησυχία των γονιών της, όταν μοιράστηκε την επιθυμία της να τραγουδά στον δρόμο. «Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδάω στον δρόμο. Έπαθαν τρία εγκεφαλικά. Μόλις κατάλαβαν ότι είναι πολύ μεγάλη μου ανάγκη να το κάνω αυτό, ότι είναι πυρηνική μου ανάγκη και όχι μια τρέλα της στιγμής, ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Και μάλιστα πήγαμε μαζί με τον πατέρα μου να αγοράσουμε το ηχείο που ήθελα, τον εξοπλισμό που ήθελα», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 18 Ιουνίου, η Μαρίνα Σπανού εξήγησε αρχικά πως πάντοτε ονειρευόταν να βρίσκεται μπροστά στο κοινό, χωρίς να γνωρίζει με ποιο ιδιότητα. Έτσι, στην αρχή καταπιάστηκε με την υποκριτική, πριν τελικά στη μουσική.
«Εγώ ήθελα πάντα να βρίσκομαι σε μία σκηνή. Δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή εκεί στο Λύκειο αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική, με το θέατρο, οπότε ξεκίνησα προετοιμασία για αυτό. Και το να βγω στον δρόμο μέσα στην καραντίνα, ήταν μία ανάγκη μου ουσιαστικά να εκφραστώ και να συνδεθώ με τους ανθρώπους. Και μου έφερνε τρομερή πληρότητα. Σιγά-σιγά έγινε από δρόμος μουσική σκηνή, από μοναξιά σε μία μπάντα», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, στάθηκε στην ανησυχία των γονιών της, όταν μοιράστηκε την επιθυμία της να τραγουδά στον δρόμο. «Οι γονείς μου φρίκαραν, όταν τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδάω στον δρόμο. Έπαθαν τρία εγκεφαλικά. Μόλις κατάλαβαν ότι είναι πολύ μεγάλη μου ανάγκη να το κάνω αυτό, ότι είναι πυρηνική μου ανάγκη και όχι μια τρέλα της στιγμής, ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Και μάλιστα πήγαμε μαζί με τον πατέρα μου να αγοράσουμε το ηχείο που ήθελα, τον εξοπλισμό που ήθελα», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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