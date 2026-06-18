«Βρέχει» πετρέλαιο στη Μόσχα, εκτοξεύτηκε καπάκι δεξαμενής από το διυλιστήριο που χτύπησαν τα ουκρανικά drones: Δείτε βίντεο

Για τη μεγαλύτερη επίθεση με drones που έχει δεχτεί η ρωσική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια, μιλούν οι τοπικές Αρχές - Ζημιές σε κατοικίες και εμπορικά κέντρα, έκλεισαν αεροδρόμια - Για δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα χτυπήθηκε το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας

Ουκρανία εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Πέμπτης Μόσχας, πλήττοντας μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας και προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σχεδόν 200 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία ανέδειξε την αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.



Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 194 ουκρανικά drones το πρωί της Πέμπτης, κατά την τρίτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας.







Παράλληλα, βίντεο παρουσιάζουν το «βροχή» από το καμένο πετρέλαιο, που πέφτει σε αρκετά σημεία της ρωσικής πρωτεύουσας.









Η επίθεση θεωρείται ένδειξη της συνεχώς αυξανόμενης δυνατότητας της Ουκρανίας να πραγματοποιεί επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς με drones εγχώριας κατασκευής, πλήττοντας κρίσιμες στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις μακριά από τη γραμμή του μετώπου.



Κλείσιμο 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά.



Στόχος το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας Αρκετά από τα drones έπληξαν το διυλιστήριο Πετρελαίου της Μόσχας στην περιοχή Καπότνια, στα νοτιοανατολικά προάστια της πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διυλιστήριο της μητροπολιτικής περιοχής.



Το ίδιο συγκρότημα είχε βρεθεί στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων και την Τρίτη, ενώ είχε δεχθεί πλήγμα και περίπου έναν μήνα νωρίτερα.



Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία το καπάκι μεγάλης δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου εκτινάσσεται εκατοντάδες μέτρα στον αέρα έπειτα από ισχυρή έκρηξη, ενώ σε άλλα σημεία του συγκροτήματος εκδηλώνονται πυρκαγιές.





εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Πέμπτης τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της, πλήττοντας μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας και προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σχεδόνσυμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία ανέδειξε την αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.Ο δήμαρχος της Μόσχας,δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 194 ουκρανικά drones το πρωί της Πέμπτης, κατά την τρίτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας.Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν τεράστιες φλόγες και πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από τη νότια Μόσχα, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πλήγματα που έχει δεχθεί η ρωσική πρωτεύουσα από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.Η επίθεση θεωρείται ένδειξη της συνεχώς αυξανόμενης δυνατότητας της Ουκρανίας να πραγματοποιεί επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς με drones εγχώριας κατασκευής, πλήττοντας κρίσιμες στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις μακριά από τη γραμμή του μετώπου.Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστοντραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά.Αρκετά από τα drones έπληξαν το διυλιστήριο Πετρελαίου της Μόσχας στην περιοχή, στα νοτιοανατολικά προάστια της πόλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διυλιστήριο της μητροπολιτικής περιοχής.Το ίδιο συγκρότημα είχε βρεθεί στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων και την Τρίτη, ενώ είχε δεχθεί πλήγμα και περίπου έναν μήνα νωρίτερα.











Ο Σομπιάνιν επιβεβαίωσε ότι πολλαπλά drones έπληξαν το διυλιστήριο και δήλωσε ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για την κατάσβεση των πυρκαγιών.



Ζημιές σε κατοικίες και εμπορικά κέντρα, έκλεισαν αεροδρόμια Οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε πολυκατοικίες στη νότια Μόσχα και στα προάστια της πόλης. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, επλήγησαν ακόμη δύο από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας.







Η επίθεση είχε σημαντικές επιπτώσεις και στις αερομεταφορές. Τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ η Aeroflot ακύρωσε 170 πτήσεις.



Πίεση στη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία Οι ουκρανικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά τη ρωσική παραγωγική ικανότητα στον τομέα των καυσίμων.



Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων καυσίμων στη Ρωσία επέβαλαν περιορισμούς στις ποσότητες βενζίνης που μπορούν να αγοράζουν οι καταναλωτές. Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι επιθέσεις που στοχεύουν τις γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία και τις κατεχόμενες περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.



Οι ουκρανικές επιχειρήσεις έχουν ήδη προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία, με τις τοπικές αρχές να εφαρμόζουν αυστηρή δελτίωση νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Η απάντηση του Ζελένσκι Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν drones μεγάλου βεληνεκούς τύπου Liutyi και FP-1, καθώς και ειδικές μονάδες της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR).







Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιχείρηση «απολύτως δικαιολογημένη απάντηση» στους ρωσικούς βομβαρδισμούς που πλήττουν συστηματικά ουκρανικές πόλεις. «Αν ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και επιθυμεί να τον συνεχίσει, δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς. Θα απαντήσουμε», δήλωσε.



Η SBU ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι κάθε τέτοια επιχείρηση αναγκάζει τη Ρωσία να δαπανά επιπλέον πόρους για επισκευές, ενίσχυση της αεράμυνας και αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, απευθύνθηκε μάλιστα στους Ρώσους πολίτες μέσω ανάρτησης στο Χ. «Τώρα που γνωρίζετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε.







Στήριξη από τη G7 Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ οι ηγέτες της G7 συνεδρίαζαν στη Γαλλία, όπου δεσμεύθηκαν να στηρίξουν αυτό που χαρακτήρισαν «νέα δυναμική» υπέρ της Ουκρανίας, παρέχοντας περισσότερα αντιαεροπορικά πυρομαχικά και αμυντικά συστήματα.



Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι της χώρας αναγνώρισαν την αποτελεσματικότητα των ουκρανικών πληγμάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. «Όλοι οι εταίροι μας επισήμαναν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών μας», ανέφερε σε ανάρτησή του.



Την ίδια στιγμή, παρά τη συνεχιζόμενη προέλαση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένα σημεία του μετώπου, ο ρυθμός της προόδου τους έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει εδάφη σε ορισμένους τομείς.