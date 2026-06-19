Τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Ομπάμα: Οι αιχμές του για τον απόντα Τραμπ

Οι αιχμές του Μπαράκ

Οι καλεσμένοι

Η Μισέλ Ομπάμα με τον Τζορτζ Μπους και δίπλα τους ο Μπιλ Κλίντον

Το ζεύγος Μπους

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Νάνσι Πελόζι

Ο Στίβεν Κόλμπερτ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ο Τζορτζ Λούκας

Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα

Εξίσου ηχηρή ήταν και η κριτική του Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «ο στρατός και οι αρχές επιβολής του νόμου οφείλουν πίστη όχι σε κανέναν πρόεδρο ή πολιτικό κόμμα, αλλά στον λαό και το σύνταγμά μας, και μια πίστη στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αφού ο λαός έχει μιλήσει σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές».«Κάθε πρόεδρος εδώ σήμερα, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, έχει προσπαθήσει όσο καλύτερα μπορούσε να διατηρήσει τις αξίες στις οποίες πίστευαν ο Τζον Μακέιν και ο Μιτ Ρόμνεϊ, αλλά κι εγώ» επαινόντας τους παρόντες πρώην προέδρους για «την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα, την καλοσύνη, τη συμπόνια, το αίσθημα του καθήκοντος και της τιμής».«Αυτές είναι οι αξίες και οι παραδόσεις στις οποίες πιστεύω και δεν είναι αξίες των Ρεπουμπλικανών ή των Δημοκρατικών, είναι αμερικανικές αξίες που μπορούμε όλοι να μοιραστούμε» συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος.Αναφέρθηκε στα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ (στις 4 Ιουλίου) και για το ότι δεν θα υπήρχαν «ούτε βασιλιάδες ούτε άρχοντες, ούτε δουλοπάροικοι ούτε υπήκοοι, αλλά μόνο πολίτες, ο καθένας από εμάς ελεύθερος να επιδιώξει τη δική του εκδοχή της ευτυχίας».Με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ με το Ιράν, ο Ομπάμα ανέφερε ότι «η Αμερική έχει κάνει τα δικά της λάθη στην εξωτερική πολιτικς. Οι πράξεις μας δεν ταίριαζαν πάντα με τη ρητορική μας. Αλλά στην καλύτερη περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια αναμφισβήτητη δύναμη για το καλό στον κόσμο. Όταν ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των εθνών αντί να προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε, να εκφοβίσουμε και να αποσπάσουμε κάθε πλεονέκτημα μόνο και μόνο επειδή μπορούμε, και πάνω απ' όλα, όταν δείχνουμε μέσω του παραδείγματός μας εδώ στην πατρίδα μας ότι ακόμη και μια χώρα τόσο μεγάλη και ποικιλόμορφη όσο η δική μας μπορεί να κάνει τη δημοκρατία να λειτουργήσει, αποδεικνύεται ότι όλα τα έθνη, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, γίνονται πιο ευημερούντα και ασφαλή».Είχε ακόμη αρκετές, που φαίνονται σαν μια έμμεση αναφορά στην προεδρία Τραμπ: «Η πίστη στις ισορροπίες στην κυβέρνησή μας, η λογοδοσία που συνοδεύει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα και έναν ισχυρό και ελεύθερο Τύπο, η πεποίθηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι αρχές επιβολής του νόμου δεν οφείλουν υπακοή σε κανέναν πρόεδρο ή πολιτικό κόμμα, αλλά στον λαό και στο Σύνταγμά μας, η πίστη στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αφού ο λαός έχει εκφραστεί σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές», είπε ακόμη.Έστειλε δε το μήνυμα ότι «είναι δελεαστικό να υποκύψουμε στον κυνισμό και ακόμη και στην απελπισία, ώστε να σταματήσουμε να προσπαθούμε».«Όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, όταν σταματάμε να πιστεύουμε ότι η ψήφος έχει σημασία, ότι η ιδιότητα του πολίτη έχει σημασία, ότι οι συλλογικές μας φωνές έχουν σημασία, ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον δεν έχει πλέον σημασία», είπε και διευκρίνισε ότι τότε «ανοίγουμε την πόρτα στους πιο αδίστακτους, ή στους πιο αδιάφορους, ή στους πιο φοβισμένους ανάμεσά μας, που θεωρούν ορισμένες ομάδες και ορισμένους ανθρώπους πιο ίσους από άλλους, και βλέπουν την κυβέρνηση ως τίποτα περισσότερο από ένα μέσο για να μοιράσουν τα λάφυρα, να τιμωρήσουν τους εχθρούς και να κρατήσουν όσους είναι διαφορετικοί στη θέση τους. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η ιστορία της Αμερικής που θα επικρατήσει τελικά».Ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του, Μισέλ, αλλά και οι κόρες τουςείχαν στο πλευρό τους τον Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του Τζιλ. Πίσω τους κάθονταν ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, ενώ παρόντες ήταν και ο ο Τζορτζ Μπους με τη σύζυγό του, Λόρα, όπως και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.Το «παρών» έδωσαν, επίσης, η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδάκαι ο, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας.και ηκαι οήταν μεταξύ των διασημοτήτων που προσκλήθηκαν στην εκδήλωση.Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε διαδεχτεί τον Ομπάμα μετά τις εκλογές του 2016,, αλλά «είναι ευπρόσδεκτος να παρουσιαστεί» στο μέλλον, για να ξεναγηθεί στους χώρους του Κέντρου.Από τη μουσική εκδήλωση παρέλασαν μεγάλοι μουσικοί, υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος: Ο, ο, η, οκαι οτων U2, oτων Peral Jam και άλλοι με κάποια από τα τραγούδια να προκαλούν συγκίνηση