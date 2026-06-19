Τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Ομπάμα: Οι αιχμές του για τον απόντα Τραμπ
Τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Ομπάμα: Οι αιχμές του για τον απόντα Τραμπ
Πιο καυστική η Μισέλ Ομπάμα, η οποία «κάρφωσε» τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης που δεν έχει πάρει - Οι καλεσμένοι από τον χώρο της σόουμπιζ
Το Προεδρικό Κέντρο του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο άνοιξε και επίσημα τις πύλες του στο κοινό χθες Πέμπτη σε μια φαντασμαγορική τελετή στην οποία έδωσαν το παρών τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ αλλά και δεκάδες καλλιτέχνες.
«Ελέφαντας στο δωμάτιο» ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν προσκλήθηκε, με τον Μπαράκ αλλά και την Μισέλ Ομπάμα να εξαπολύουν φαρμακερές αιχμές για τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς, όμως, να τον κατονομάζουν.
Η παρουσία, εξάλλου, του Τζορτζ και της Λόρα Μπους, του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον και του Τζο και της Τζιλ Μπάιντεν ήταν από μόνη της ένα πολιτικό μήνυμα, μολονότι εκ του Αμερικανικού Συντάγματος, ο Ομπάμα δεν έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο.
Στα μάτια των Αμερικανών, πάντως, ο Μπαράκ Ομπάμα έχει, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN, την πιο θετική εικόνα σε σχέση με τον Μπάιντεν και τον Τραμπ που βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο μετά από αυτόν. Ο Ομπάμα συγκεντρώνει 57% θετικές απόψεις ενώ ο Τραμπ 34% και ο Μπάιντεν 30%.
Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ κατήγγειλε «τα ψέματα για τη γέννηση» του Ομπάμα από τον Τραμπ που υποστήριζε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε γεννηθεί στην Αμερική - ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δημοσιεύσει και βίντεο των Ομπάμα ως πιθήκους
«Πόσο παράλογο είναι να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να λύγισε κάτω από την πίεση. Πόσο παράλογο είναι να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να είχε κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να κάνει την οικογένειά μας και ολόκληρη τη χώρα περήφανη» είπε η Μισέλ Ομπάμα για τον σύζυγό της.
Στη συνέχεια υπενθύμισε τα επιτεύγματα του συζύγου της συμπεριλαμβανομένων του «τερματισμού ενός πολέμου» και της «κατάκτησης ενός Νόμπελ Ειρήνης, «χτυπώντας» τον Τραμπ στο παράπονό του ότι δεν του έχει χορηγηθεί ανάλογο βραβείο ενώ, όπως ισχυρίζεται, έχει τερματίσει αρκετούς πολέμους
«Δούλεψες για τον λαό. Διέσωσες την οικονομία μας, επέκτεινες την υγειονομική περίθαλψη, έβαλες τέλος σε έναν πόλεμο, διέταξες την επιδρομή εναντίον του Μπιν Λάντεν, έσωσες την αυτοκινητοβιομηχανία, κέρδισες ένα βραβείο ειρήνης» είπε χαρακτηριστικά η Μισέλ Ομπάμα με τους παριστάμενους να την επευφημούν.
«Ελέφαντας στο δωμάτιο» ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν προσκλήθηκε, με τον Μπαράκ αλλά και την Μισέλ Ομπάμα να εξαπολύουν φαρμακερές αιχμές για τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς, όμως, να τον κατονομάζουν.
Η παρουσία, εξάλλου, του Τζορτζ και της Λόρα Μπους, του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον και του Τζο και της Τζιλ Μπάιντεν ήταν από μόνη της ένα πολιτικό μήνυμα, μολονότι εκ του Αμερικανικού Συντάγματος, ο Ομπάμα δεν έχει το δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο.
Στα μάτια των Αμερικανών, πάντως, ο Μπαράκ Ομπάμα έχει, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN, την πιο θετική εικόνα σε σχέση με τον Μπάιντεν και τον Τραμπ που βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο μετά από αυτόν. Ο Ομπάμα συγκεντρώνει 57% θετικές απόψεις ενώ ο Τραμπ 34% και ο Μπάιντεν 30%.
Τα καρφιά της ΜισέλΣύμφωνα με τον Guardian τα πιο αιχμηρά σχόλια ήρθαν δια στόματος Μισέλ Ομπάμα, τέσσερις ημέρες αφού ένας αθλητής του UFC την αποκάλεσε «άντρα» κατά τη διάρκεια αγώνα στον Λευκό Οίκο .
Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ κατήγγειλε «τα ψέματα για τη γέννηση» του Ομπάμα από τον Τραμπ που υποστήριζε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε γεννηθεί στην Αμερική - ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δημοσιεύσει και βίντεο των Ομπάμα ως πιθήκους
«Πόσο παράλογο είναι να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να λύγισε κάτω από την πίεση. Πόσο παράλογο είναι να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να είχε κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να κάνει την οικογένειά μας και ολόκληρη τη χώρα περήφανη» είπε η Μισέλ Ομπάμα για τον σύζυγό της.
Στη συνέχεια υπενθύμισε τα επιτεύγματα του συζύγου της συμπεριλαμβανομένων του «τερματισμού ενός πολέμου» και της «κατάκτησης ενός Νόμπελ Ειρήνης, «χτυπώντας» τον Τραμπ στο παράπονό του ότι δεν του έχει χορηγηθεί ανάλογο βραβείο ενώ, όπως ισχυρίζεται, έχει τερματίσει αρκετούς πολέμους
«Δούλεψες για τον λαό. Διέσωσες την οικονομία μας, επέκτεινες την υγειονομική περίθαλψη, έβαλες τέλος σε έναν πόλεμο, διέταξες την επιδρομή εναντίον του Μπιν Λάντεν, έσωσες την αυτοκινητοβιομηχανία, κέρδισες ένα βραβείο ειρήνης» είπε χαρακτηριστικά η Μισέλ Ομπάμα με τους παριστάμενους να την επευφημούν.
Οι αιχμές του ΜπαράκΕξίσου ηχηρή ήταν και η κριτική του Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «ο στρατός και οι αρχές επιβολής του νόμου οφείλουν πίστη όχι σε κανέναν πρόεδρο ή πολιτικό κόμμα, αλλά στον λαό και το σύνταγμά μας, και μια πίστη στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αφού ο λαός έχει μιλήσει σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές».
«Κάθε πρόεδρος εδώ σήμερα, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, έχει προσπαθήσει όσο καλύτερα μπορούσε να διατηρήσει τις αξίες στις οποίες πίστευαν ο Τζον Μακέιν και ο Μιτ Ρόμνεϊ, αλλά κι εγώ» επαινόντας τους παρόντες πρώην προέδρους για «την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα, την καλοσύνη, τη συμπόνια, το αίσθημα του καθήκοντος και της τιμής».
«Αυτές είναι οι αξίες και οι παραδόσεις στις οποίες πιστεύω και δεν είναι αξίες των Ρεπουμπλικανών ή των Δημοκρατικών, είναι αμερικανικές αξίες που μπορούμε όλοι να μοιραστούμε» συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος.
Αναφέρθηκε στα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ (στις 4 Ιουλίου) και για το ότι δεν θα υπήρχαν «ούτε βασιλιάδες ούτε άρχοντες, ούτε δουλοπάροικοι ούτε υπήκοοι, αλλά μόνο πολίτες, ο καθένας από εμάς ελεύθερος να επιδιώξει τη δική του εκδοχή της ευτυχίας».
Με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ με το Ιράν, ο Ομπάμα ανέφερε ότι «η Αμερική έχει κάνει τα δικά της λάθη στην εξωτερική πολιτικς. Οι πράξεις μας δεν ταίριαζαν πάντα με τη ρητορική μας. Αλλά στην καλύτερη περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια αναμφισβήτητη δύναμη για το καλό στον κόσμο. Όταν ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των εθνών αντί να προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε, να εκφοβίσουμε και να αποσπάσουμε κάθε πλεονέκτημα μόνο και μόνο επειδή μπορούμε, και πάνω απ' όλα, όταν δείχνουμε μέσω του παραδείγματός μας εδώ στην πατρίδα μας ότι ακόμη και μια χώρα τόσο μεγάλη και ποικιλόμορφη όσο η δική μας μπορεί να κάνει τη δημοκρατία να λειτουργήσει, αποδεικνύεται ότι όλα τα έθνη, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, γίνονται πιο ευημερούντα και ασφαλή».
Είχε ακόμη αρκετές αναφορές στη δημοκρατία, τις αξίες της και το πώς οικοδομείται, που φαίνονται σαν μια έμμεση αναφορά στην προεδρία Τραμπ: «Η πίστη στις ισορροπίες στην κυβέρνησή μας, η λογοδοσία που συνοδεύει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα και έναν ισχυρό και ελεύθερο Τύπο, η πεποίθηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι αρχές επιβολής του νόμου δεν οφείλουν υπακοή σε κανέναν πρόεδρο ή πολιτικό κόμμα, αλλά στον λαό και στο Σύνταγμά μας, η πίστη στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αφού ο λαός έχει εκφραστεί σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές», είπε ακόμη.
Έστειλε δε το μήνυμα ότι «είναι δελεαστικό να υποκύψουμε στον κυνισμό και ακόμη και στην απελπισία, ώστε να σταματήσουμε να προσπαθούμε».
«Όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, όταν σταματάμε να πιστεύουμε ότι η ψήφος έχει σημασία, ότι η ιδιότητα του πολίτη έχει σημασία, ότι οι συλλογικές μας φωνές έχουν σημασία, ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον δεν έχει πλέον σημασία», είπε και διευκρίνισε ότι τότε «ανοίγουμε την πόρτα στους πιο αδίστακτους, ή στους πιο αδιάφορους, ή στους πιο φοβισμένους ανάμεσά μας, που θεωρούν ορισμένες ομάδες και ορισμένους ανθρώπους πιο ίσους από άλλους, και βλέπουν την κυβέρνηση ως τίποτα περισσότερο από ένα μέσο για να μοιράσουν τα λάφυρα, να τιμωρήσουν τους εχθρούς και να κρατήσουν όσους είναι διαφορετικοί στη θέση τους. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η ιστορία της Αμερικής που θα επικρατήσει τελικά».
Οι καλεσμένοι
Ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του, Μισέλ, αλλά και οι κόρες τους Σάσα και Μαλία είχαν στο πλευρό τους τον Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του Τζιλ. Πίσω τους κάθονταν ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, ενώ παρόντες ήταν και ο ο Τζορτζ Μπους με τη σύζυγό του, Λόρα, όπως και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.
Το «παρών» έδωσαν, επίσης, η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και ο Ματέο Ρέντσι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας.
Ο Τομ Χανκς και η Αν Χάθαγουεϊ, o Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Τζορτζ Λούκας ήταν μεταξύ των διασημοτήτων που προσκλήθηκαν στην εκδήλωση.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε διαδεχτεί τον Ομπάμα μετά τις εκλογές του 2016, δεν είχε προσκληθεί, αλλά «είναι ευπρόσδεκτος να παρουσιαστεί» στο μέλλον, για να ξεναγηθεί στους χώρους του Κέντρου.
Από τη μουσική εκδήλωση παρέλασαν μεγάλοι μουσικοί, υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Στίβι Γουόντερ, η Κριστίνα Αγκιλέρα, η Τζένιφερ Χάντσον, ο Μπόνο και ο Edge των U2, o Έντι Βέντερ των Peral Jam και άλλοι με κάποια από τα τραγούδια να προκαλούν συγκίνηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα