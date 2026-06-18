Βίντεο: Η στιγμή που τα δύο αδέρφια τρέχουν να γλιτώσουν από τον 77χρονο με την τρίαινα, μετά από καβγά για μια θέση στάθμευσης
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Καβγάς Πάρκινγκ θέση στάθμευσης

Βίντεο: Η στιγμή που τα δύο αδέρφια τρέχουν να γλιτώσουν από τον 77χρονο με την τρίαινα, μετά από καβγά για μια θέση στάθμευσης

Ο 77χρονος συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης

Βίντεο: Η στιγμή που τα δύο αδέρφια τρέχουν να γλιτώσουν από τον 77χρονο με την τρίαινα, μετά από καβγά για μια θέση στάθμευσης
Κώστας Στάμου
174 ΣΧΟΛΙΑ
Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο που καταγράφει τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μπιζανίου, στον Πειραιά, με πρωταγωνιστή έναν 77χρονο, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο αδέλφια έπειτα από διαφωνία για μια θέση στάθμευσης.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, ενώ, την ίδια ώρα ακούγονται φωνές «πάρε την αστυνομία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να αποπειράθηκε να τους τραυματίσει χρησιμοποιώντας μια τρίαινα.

Δείτε βίντεο:


Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 77χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Βίντεο: Η στιγμή που τα δύο αδέρφια τρέχουν να γλιτώσουν από τον 77χρονο με την τρίαινα, μετά από καβγά για μια θέση στάθμευσης
Κώστας Στάμου
174 ΣΧΟΛΙΑ

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