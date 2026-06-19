Ιωάννα Τούνη για τον λόγο που δεν έδωσε βραβείο στα Mad: Ένιωσα ότι τους παρακάλεσα, μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ, μας έφαγαν τα κυκλώματα

@protothema.gr 📹️ Τη δική της εκδοχή για την απουσία της από τα Mad VMA 2026 έδωσε η Ιωάννα Τούνη, υποστηρίζοντας ότι, παρότι είχε δεχτεί πρόταση να απονείμει βραβείο, η επικοινωνία με την παραγωγή δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα να αισθανθεί ότι η ίδια αναζητούσε απαντήσεις χωρίς ανταπόκριση, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη λειτουργία «κυκλωμάτων» στον χώρο. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

«Τέλος πάντων, εν τέλει μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ, κάπου το μετάνιωσαν στην πορεία. Δεν πειράζει, μας έφαγαν τα κυκλώματα. Γενικά, είμαι άνθρωπος που πραγματικά δεν είμαι καθόλου μέσα σε κυκλώματα. Δεν κάνω καθόλου φιλίες, ανθρώπους έτσι της Αθήνας, που είναι χωμένοι. Δεν είχα ποτέ μου manager. Οπότε, δεν ξέρω. Kάπως μάλλον μεταξύ τους τα κανονίζουν όλα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά μην στέλνετε, ρε παιδιά. Αφού δεν με θέλετε, μην μου στέλνετε. Δηλαδή, μην κάνετε να στέλνω και να παρακαλάω μετά να μάθω αν τελικά ισχύει ή όχι, για να μπορέσω να προγραμματίσω κι εγώ. Αυτά τα καλά μου».

Ξεκινώντας να περιγράφει πώς έγινε η πρώτη επικοινωνία με την παραγωγή του Mad, ανέφερε: «

”.

».

Κλείσιμο