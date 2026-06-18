Δημήτρης Μακαλιάς: Αγαπώ την τηλεόραση, μου λείπει, αλλά όχι τόσο ώστε να απαντήσω θετικά σε ό,τι μου πρότειναν τα τελευταία δυο χρόνια
Δημήτρης Μακαλιάς: Αγαπώ την τηλεόραση, μου λείπει, αλλά όχι τόσο ώστε να απαντήσω θετικά σε ό,τι μου πρότειναν τα τελευταία δυο χρόνια
Δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκαμε στον χορό της τηλεόρασης πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουμε, δήλωσε ο ηθοποιός
Αν και αγαπάει την τηλεόραση, ο Δημήτρης Μακαλιάς δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση μέχρι στιγμής που να τον πείσει να επιστρέψει τηλεοπτικά. Προκειμένου να επανέλθει στα τηλεοπτικά πλατό θα έπρεπε να του προτεινόταν η συμμετοχή σε κάποιο πρότζεκτ που θα τον ενθουσίαζε πραγματικά. Ο λόγος είναι ότι αυτοπροσδιορίζεται πρωτίστως ως ηθοποιός.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK! ο Δημήτρης Μακαλιάς είπε χαρακτηριστικά: «Αγαπώ την τηλεόραση ως Μέσο. Μου λείπει, αλλά όχι τόσο ώστε να απαντήσω θετικά σε ό,τι μου πρότειναν τα τελευταία δυο χρόνια. Οι προτάσεις που μου έγιναν, ήταν παρόμοιες με αυτά που είχαμε ήδη κάνει με την Μπέττυ Μαγγίρα. Νομίζω πως έδωσα ό,τι ήταν να δώσω. Θα επέστρεφα μόνο με κάτι που θα μου άρεσε πάρα πολύ να το κάνω. Κυρίως είμαι ηθοποιός, δεν είμαι δημοσιογράφος για να πω ότι θα πήγαινα σε οποιαδήποτε εκπομπή».
Σε ερώτηση για το αν θα ακολουθούσε την Μπέττυ Μαγγίρα, αν αναλάμβανε ξανά μια εκπομπή, ο Δημήτρης Μακαλιάς απάντησε θετικά. «Ναι, με την Μπέττυ θα δεχόμουν. Τη γνωρίζω και την αγαπώ. Θα μου ήταν πιο εύκολο να επανέλθω στην τηλεόραση, αν μας πρότειναν να κάνουμε κάτι μαζί», εξήγησε.
Όσον αφορά στο αν θα επεδίωκε ποτέ να βρεθεί στη θέση του κεντρικού παρουσιαστή, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν τον απασχολεί. Αντιθέτως, για εκείνον σημασία έχει να αντλεί ευχαρίστηση από αυτό που κάνει. «Δεν με απασχολεί η θέση σε μια εκπομπή όσο το τι θα έχω να κάνω. Όταν ήμουν με την Μπέττυ, δεν ένιωσα ποτέ πιο πίσω ή ότι κάνω κάτι λιγότερο από αυτό που θα ήθελα. Στη δουλειά μου πάντα με ενδιαφέρει να είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Αν υπήρχε μια εκπομπή που θα με είχε ανάγκη ως κεντρικό παρουσιαστή, θα το έκανα με πολλή χαρά. Αρκεί να ένιωθα ικανός για να την αναλάβω», διευκρίνισε.
Τέλος, δήλωσε πως η παρουσία του στην τηλεόραση δεν είναι αυτοσκοπός: «Εξαρτάται, βέβαια, τι εκπομπή θα ήταν. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκαμε στον χορό της τηλεόρασης πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουμε, και μάλιστα όλο και να ανεβαίνουμε σε πιο κεντρική θέση. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας ταιριάζει και να αφήνουμε χώρο για αυτούς που είναι πιο ικανοί για την ανάλογη θέση».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK! ο Δημήτρης Μακαλιάς είπε χαρακτηριστικά: «Αγαπώ την τηλεόραση ως Μέσο. Μου λείπει, αλλά όχι τόσο ώστε να απαντήσω θετικά σε ό,τι μου πρότειναν τα τελευταία δυο χρόνια. Οι προτάσεις που μου έγιναν, ήταν παρόμοιες με αυτά που είχαμε ήδη κάνει με την Μπέττυ Μαγγίρα. Νομίζω πως έδωσα ό,τι ήταν να δώσω. Θα επέστρεφα μόνο με κάτι που θα μου άρεσε πάρα πολύ να το κάνω. Κυρίως είμαι ηθοποιός, δεν είμαι δημοσιογράφος για να πω ότι θα πήγαινα σε οποιαδήποτε εκπομπή».
Σε ερώτηση για το αν θα ακολουθούσε την Μπέττυ Μαγγίρα, αν αναλάμβανε ξανά μια εκπομπή, ο Δημήτρης Μακαλιάς απάντησε θετικά. «Ναι, με την Μπέττυ θα δεχόμουν. Τη γνωρίζω και την αγαπώ. Θα μου ήταν πιο εύκολο να επανέλθω στην τηλεόραση, αν μας πρότειναν να κάνουμε κάτι μαζί», εξήγησε.
Όσον αφορά στο αν θα επεδίωκε ποτέ να βρεθεί στη θέση του κεντρικού παρουσιαστή, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν τον απασχολεί. Αντιθέτως, για εκείνον σημασία έχει να αντλεί ευχαρίστηση από αυτό που κάνει. «Δεν με απασχολεί η θέση σε μια εκπομπή όσο το τι θα έχω να κάνω. Όταν ήμουν με την Μπέττυ, δεν ένιωσα ποτέ πιο πίσω ή ότι κάνω κάτι λιγότερο από αυτό που θα ήθελα. Στη δουλειά μου πάντα με ενδιαφέρει να είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Αν υπήρχε μια εκπομπή που θα με είχε ανάγκη ως κεντρικό παρουσιαστή, θα το έκανα με πολλή χαρά. Αρκεί να ένιωθα ικανός για να την αναλάβω», διευκρίνισε.
Τέλος, δήλωσε πως η παρουσία του στην τηλεόραση δεν είναι αυτοσκοπός: «Εξαρτάται, βέβαια, τι εκπομπή θα ήταν. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκαμε στον χορό της τηλεόρασης πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουμε, και μάλιστα όλο και να ανεβαίνουμε σε πιο κεντρική θέση. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας ταιριάζει και να αφήνουμε χώρο για αυτούς που είναι πιο ικανοί για την ανάλογη θέση».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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