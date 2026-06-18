Φάνης Λαμπρόπουλος για την απώλεια βάρους: Ο γιατρός μου είπε ότι, αν θέλω να χαρώ τα παιδιά μου, πρέπει να τα κόψω όλα
Φάνης Λαμπρόπουλος για την απώλεια βάρους: Ο γιατρός μου είπε ότι, αν θέλω να χαρώ τα παιδιά μου, πρέπει να τα κόψω όλα
Με φόβισε, εξομολογήθηκε ο ραδιοφωνικός παραγωγός
Μετά από προειδοποίηση του γιατρού του αποφάσισε ο Φάνης Λαμπρόπουλος να φροντίσει τη φυσική του κατάσταση, χάνοντας κιλά. Μεταφέροντας τη συζήτηση που είχαν οι δυο τους, ο ραδιοφωνικός παραγωγός εξήγησε ότι τον συμβούλευσε να εγκαταλείψει επιβλαβείς διατροφικές συνήθειες, ώστε να προστατεύσει την υγεία του και να χαρεί τα δύο παιδιά του.
«Στην ηλικία τη δική μου, αν δεν προσπαθήσεις να γίνεις λίγο fit, δεν πας καλά. Είχα βρει και έναν γιατρό, που μου είπε ότι πρέπει να τα κόψω όλα, γιατί έχω και δυο παιδιά. Μου είπε ότι, αν θέλω να χαρώ τα παιδιά μου, πρέπει να τα κόψω όλα. Με φόβισε», είπε χαρακτηριστικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Happy Day», με το βίντεο με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Φάνης Λαμπρόπουλος είχε αναφερθεί ξανά στην απόφασή του να μειώσει το βάρος του. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Το'Χουμε», τον περασμένο Οκτώβριο, είχε αποκαλύψει ότι, κάνοντας εξετάσεις αίματος, είχε συνειδητοποιήσει πως, αν και 41 ετών, είχε τις ίδιες τιμές με τον πατέρα του.
«Έχασα κιλά, ναι. Δεν ήθελα να τα χάσω να σου πω την αλήθεια. Απλά έκανα εξετάσεις αίματος, γενικές και επειδή πάω στον ίδιο μικροβιολόγο με τον πατέρα μου, πήγα να τις πάρω και μου δίνει τις εξετάσεις του πατέρα μου. Είχα τις ίδιες τιμές με τον πατέρα μου και μου λέει πρέπει να κάνεις κάτι. Μου λέει κάνε κάτι, έχεις και δυο παιδιά», είχε σημειώσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Στην ηλικία τη δική μου, αν δεν προσπαθήσεις να γίνεις λίγο fit, δεν πας καλά. Είχα βρει και έναν γιατρό, που μου είπε ότι πρέπει να τα κόψω όλα, γιατί έχω και δυο παιδιά. Μου είπε ότι, αν θέλω να χαρώ τα παιδιά μου, πρέπει να τα κόψω όλα. Με φόβισε», είπε χαρακτηριστικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Happy Day», με το βίντεο με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Φάνης Λαμπρόπουλος είχε αναφερθεί ξανά στην απόφασή του να μειώσει το βάρος του. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Το'Χουμε», τον περασμένο Οκτώβριο, είχε αποκαλύψει ότι, κάνοντας εξετάσεις αίματος, είχε συνειδητοποιήσει πως, αν και 41 ετών, είχε τις ίδιες τιμές με τον πατέρα του.
«Έχασα κιλά, ναι. Δεν ήθελα να τα χάσω να σου πω την αλήθεια. Απλά έκανα εξετάσεις αίματος, γενικές και επειδή πάω στον ίδιο μικροβιολόγο με τον πατέρα μου, πήγα να τις πάρω και μου δίνει τις εξετάσεις του πατέρα μου. Είχα τις ίδιες τιμές με τον πατέρα μου και μου λέει πρέπει να κάνεις κάτι. Μου λέει κάνε κάτι, έχεις και δυο παιδιά», είχε σημειώσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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