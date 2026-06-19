Ρία Ελληνίδου: Δεν θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άντρα, την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι
GALA
Ρία Ελληνίδου σύντροφος Δημήτρης Αλέξανδρου

Ρία Ελληνίδου: Δεν θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άντρα, την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι

Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, σχολίασε η τραγουδίστρια

Ρία Ελληνίδου: Δεν θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άντρα, την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι
Ιωάννα Μαρίνου
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Τη θέση της σχετικά με τις σχέσεις και τα όρια που θέτει σε αυτές εξέφρασε η Ρία Ελληνίδου, δηλώνοντας πως δεν θα άφηνε τον σύντροφό της μόνο με έναν άντρα, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να είναι πιο «επικίνδυνοι» όπως είπε, από τις γυναίκες.

Η τραγουδίστρια απάντησε σε ερωτήσεις που έγιναν στο πλαίσιο των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τη Ρία Ελληνίδου να παρουσιάζει διαφορετικά acts. Όσο δεν βρισκόταν στη σκηνή, κλήθηκε να πει το όνομα μίας διάσημης γυναίκας που δεν θα ήθελε να μείνει μόνη με τον σύντροφό της.

Τότε, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι θα είχε μεγαλύτερες επιφυλάξεις αν ο σύντροφός της βρισκόταν μόνος με έναν άντρα παρά με μια γυναίκα, εξηγώντας πως θεωρεί ότι μπορεί να αντιληφθεί ευκολότερα τις προθέσεις μιας γυναίκας. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι άντρες φλερτάρουν πιο έντονα: «Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Για τα κορίτσια λες "είμαι εκεί ρίχνω μία ματιά" με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται».

Δείτε το βίντεο

@madtv

Με ποια celebrity δεν θα άφηνε η @Ria Ellinidou το σύντροφό της μόνο; 👀 🎬 #MadVMA26 Έρχονται στο MEGA 01/07 στις 21:00 Καλοκαίρι on air by @Kotsovolos 🏖️ #kotsovolos #ksummer #MadVMA #ΔΕΗ @Konnie Metaxa @mariannagrfld

♬ original sound - Mad TV
Ιωάννα Μαρίνου
27 ΣΧΟΛΙΑ

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