Πανελλαδικές 2026: Με γερμανικά συνεχίστηκαν σήμερα 19/6 οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα - Δείτε τα θέματα
Πανελλαδικές 2026: Με γερμανικά συνεχίστηκαν σήμερα 19/6 οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα - Δείτε τα θέματα
Με το μάθημα των γερμανικών συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 19/6, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους που δήλωσαν Ειδικά Μαθήματα
Συνεχίζονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, οι μαθητές εξετάστηκαν στο ειδικό μάθημα των γερμανικών.
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Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με τα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δευτέρα 22 Ιουνίου), Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).
Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, ενώ των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες. Για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.
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Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με τα μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δευτέρα 22 Ιουνίου), Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).
Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, ενώ των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες. Για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.
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