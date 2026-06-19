Συντάξεις Ιουλίου 2026: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές των συνταξιούχων
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές των συνταξιούχων
Ξεκινά το επόμενο διάστημα η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Ιούλιο, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται στις 25 και στις 29 Ιουνίου
Εβδομάδα πληρωμών η επόμενη για τις συντάξεις Ιουλίου 2026, με τον ΕΦΚΑ να έχει ανακοινώσει τις ημερομηνίες που θα πάρουν τα χρήματά τους οι συνταξιούχοι.
Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν σε δύο φάσεις. Οι συνταξιούχοι που πληρώνονται πρώτοι είναι οι μη μισθωτοί ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Η ημερομηνία που έχουν κυκλώσει οι δικαιούχοι είναι η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 πληρώνονται οι μισθωτοί συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις στο Δημόσιο (σ.σ. μαζί με τις κύριες).
Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν σε δύο φάσεις. Οι συνταξιούχοι που πληρώνονται πρώτοι είναι οι μη μισθωτοί ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Η ημερομηνία που έχουν κυκλώσει οι δικαιούχοι είναι η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 πληρώνονται οι μισθωτοί συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις στο Δημόσιο (σ.σ. μαζί με τις κύριες).
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