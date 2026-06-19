Ψηφιακή ιχνηλασιμότητα στα αιγοπρόβατα: Άνοιξε η πλατφόρμα για την προμήθεια ηλεκτρονικών βώλων

Το νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αξιοπιστία των ελέγχων και την ορθή καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, με πιλοτική εφαρμογή το 2026 σε εκμεταλλεύσεις άνω των 900 ζώων και καθολική εφαρμογή από το 2027