Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: Έζησα βία στο σπίτι απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα
Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: Έζησα βία στο σπίτι απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα
Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς το έχουν ζήσει αρκετοί Έλληνες, συμπλήρωσε η παρουσιάστρια
Την πατρική βία έζησε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου μέσα στο σπίτι στα νεανικά της χρόνια. Η παρουσιάστρια θυμήθηκε εκείνες τις στιγμές, σημειώνοντας ότι ασκούνταν τόσο απέναντί της όσο και απέναντι στη μητέρα της. Ο λόγος δε που θέλησε να μιλήσει δημόσια ήταν για να σπάσει τη σιωπή γύρω από το αυτό θέμα.
Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου, και μίλησε μεταξύ άλλων για τη βία που υπέστη, τονίζοντας ότι, όταν θέλησε να επικοινωνήσει όσα βίωσε, διαπίστωσε πως πολλοί είχαν παρόμοιες εμπειρίες.
«Έζησα πάρα πολλά που θα ήθελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς το έχουν ζήσει και αρκετοί Έλληνες. Έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, όταν έσπασα εγώ το ταμπού και άρχισα να μοιράζομαι και να το λέω, γιατί είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα, να τα λες δημοσίως», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, για χρόνια δίσταζε να μιλήσει δημόσια, φοβούμενη την κατακραυγή που ενδεχομένως θα ακολουθούσε. «Φοβόμουν ότι με δικάζανε και μάλιστα όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένειά μου, τους γονείς μου και όλο τον ελληνικό πολιτισμό. Το μάζευα συνεχώς για πάρα πολλά χρόνια. Έχω μάθει, όπως νομίζω και πολλές γυναίκες, να σωπαίνω. Να σωπαίνουμε για οτιδήποτε μας συμβαίνει. Όταν άρχισα να το συζητάω, ανακάλυψα ότι δεν είμαι μόνη μου, ότι είναι πάρα πολλοί», τόνισε.
Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 18 Ιουνίου, και μίλησε μεταξύ άλλων για τη βία που υπέστη, τονίζοντας ότι, όταν θέλησε να επικοινωνήσει όσα βίωσε, διαπίστωσε πως πολλοί είχαν παρόμοιες εμπειρίες.
«Έζησα πάρα πολλά που θα ήθελα να μην τα είχα ζήσει ποτέ. Βία στο σπίτι. Βία και απέναντι στη μητέρα μου αλλά και σε μένα. Νομίζω ότι αυτό δυστυχώς το έχουν ζήσει και αρκετοί Έλληνες. Έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, όταν έσπασα εγώ το ταμπού και άρχισα να μοιράζομαι και να το λέω, γιατί είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα, να τα λες δημοσίως», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.
Δείτε το βίντεο
Παρόλα αυτά, για χρόνια δίσταζε να μιλήσει δημόσια, φοβούμενη την κατακραυγή που ενδεχομένως θα ακολουθούσε. «Φοβόμουν ότι με δικάζανε και μάλιστα όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένειά μου, τους γονείς μου και όλο τον ελληνικό πολιτισμό. Το μάζευα συνεχώς για πάρα πολλά χρόνια. Έχω μάθει, όπως νομίζω και πολλές γυναίκες, να σωπαίνω. Να σωπαίνουμε για οτιδήποτε μας συμβαίνει. Όταν άρχισα να το συζητάω, ανακάλυψα ότι δεν είμαι μόνη μου, ότι είναι πάρα πολλοί», τόνισε.
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