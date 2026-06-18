Ο Μπεν Στίλερ γυρίζει σειρά ντοκιμαντέρ για την ιστορία των Νιου Γιορκ Νικς και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια
Ο Μπεν Στίλερ γυρίζει σειρά ντοκιμαντέρ για την ιστορία των Νιου Γιορκ Νικς και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια
Ο ηθοποιός έκανε την ανακοίνωση με μία ανάρτηση στο X - «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος», έγραψε
Σειρά ντοκιμαντέρ πολλών επεισοδίων για την ιστορία των Νιου Γιορκ Νικςκαι την ιστορική τους κατάκτηση του πρωταθλήματος το περασμένο Σαββατοκύριακο επιβεβαιώσε ότι γυρίζει ο παθιασμένος θαυμαστής της ομάδας Μπεν Στίλερ, σε συνεργασία με το NBA, το HBO και το A24.
Η σειρά θα καταγράψει την ιστορία, την κουλτούρα και τη διαχρονική κληρονομιά των Νικς, με αποκορύφωμα το πρώτο πρωτάθλημα NBA της ομάδας μετά από 53 χρόνια.
«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσω αυτό το ντοκιμαντέρ με το @a24 και το @hbo για τους NY KNICKS!!!!», δημοσίευσε ο Μπεν Στίλερ στο X, προσθέτοντας «#LETSGOKNICKS».
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο podcast «Roommates» και τόνισε ότι καταγράφει κάποια στιγμιότυπα από αγώνες της ομάδας με το τηλέφωνό του. Ανέφερε όμως ότι το ντοκιμαντέρ θα αφορά όλες τις εποχές των Νικς και προφανώς αυτής της ομάδας. «Υπάρχει μια κορύφωση εδώ, κάτι που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Είναι εξαιρετικά συναρπαστικό. Είναι υπέροχο που είχα όλη αυτή την πρόσβαση στην ομάδα σας. Πιθανότατα θα γυρίζουμε λίγο περισσότερο την επόμενη σεζόν και θα σας τηλεφωνήσω για μερικές συνεντεύξεις. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο», είπε και πρόσθεσε: «Πολλοί άνθρωποι ήθελαν να το κάνουν πραγματικότητα εδώ και πολύ καιρό».
Ο Στίλερ σκηνοθετεί τη σειρά σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό στούντιο A24. Η σειρά θα «ιχνηλατήσει ολόκληρη την πορεία της ομάδας μπάσκετ από τη δεκαετία του '90 μέχρι την απίθανη, ρεκόρ πορεία που τελικά επέστρεψε ένα πρωτάθλημα στη Νέα Υόρκη» ανέφερεται σε επίσημη σύνοψη του A24.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η σειρά θα καταγράψει την ιστορία, την κουλτούρα και τη διαχρονική κληρονομιά των Νικς, με αποκορύφωμα το πρώτο πρωτάθλημα NBA της ομάδας μετά από 53 χρόνια.
«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσω αυτό το ντοκιμαντέρ με το @a24 και το @hbo για τους NY KNICKS!!!!», δημοσίευσε ο Μπεν Στίλερ στο X, προσθέτοντας «#LETSGOKNICKS».
Couldn’t be more excited to make this doc with @a24 and @hbo about the NY KNICKS!!!!!!#LETSGOKNICKS pic.twitter.com/1hMzcShybU— Ben Stiller (@BenStiller) June 17, 2026
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο podcast «Roommates» και τόνισε ότι καταγράφει κάποια στιγμιότυπα από αγώνες της ομάδας με το τηλέφωνό του. Ανέφερε όμως ότι το ντοκιμαντέρ θα αφορά όλες τις εποχές των Νικς και προφανώς αυτής της ομάδας. «Υπάρχει μια κορύφωση εδώ, κάτι που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Είναι εξαιρετικά συναρπαστικό. Είναι υπέροχο που είχα όλη αυτή την πρόσβαση στην ομάδα σας. Πιθανότατα θα γυρίζουμε λίγο περισσότερο την επόμενη σεζόν και θα σας τηλεφωνήσω για μερικές συνεντεύξεις. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο», είπε και πρόσθεσε: «Πολλοί άνθρωποι ήθελαν να το κάνουν πραγματικότητα εδώ και πολύ καιρό».
Ο Στίλερ σκηνοθετεί τη σειρά σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό στούντιο A24. Η σειρά θα «ιχνηλατήσει ολόκληρη την πορεία της ομάδας μπάσκετ από τη δεκαετία του '90 μέχρι την απίθανη, ρεκόρ πορεία που τελικά επέστρεψε ένα πρωτάθλημα στη Νέα Υόρκη» ανέφερεται σε επίσημη σύνοψη του A24.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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