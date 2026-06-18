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Η απίστευτη περιπέτεια 19χρονης από τη Λέσβο: Δεν μπορεί να βγάλει ταυτότητα, δεν... υπάρχει ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τη Βουλγαρία
Η απίστευτη περιπέτεια 19χρονης από τη Λέσβο: Δεν μπορεί να βγάλει ταυτότητα, δεν... υπάρχει ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τη Βουλγαρία
Η κοπέλα ήρθε αντιμέτωπη με ένα απίστευτο γραφειοκρατικό πρόβλημα όταν χρειάστηκε να βγάλει ταυτότητα - Κανένα από τα δύο κράτη δεν την αναγνωρίζει ως υπήκοό του
Σε μια απίστευτη περιπέτεια έχει μπει τα τελευταία χρόνια μια κοπέλα μόλις 19 χρόνων από την Λέσβο. Η νεαρή, που ζει στον Πολιχνίτο, μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να εκδώσει δελτίο ταυτότητας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκήσει βασικά δικαιώματα που για τους περισσότερους πολίτες θεωρούνται αυτονόητα.
Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με τον πατέρα και όσα ανέφερε στο stonisi.gr με την γέννηση του κοριτσιού το 2007. Ο πατέρας είναι Έλληνας πολίτης και η μητέρα βουλγαρικής καταγωγής, η οποία διέμενε μόνιμα στη Λέσβο. Την περίοδο που γεννήθηκε το παιδί το ζευγάρι δεν είχε ακόμη παντρευτεί. Αυτό όμως δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τους γονείς οι οποίοι ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νόμιμη αναγνώριση του παιδιού από τον πατέρα του με συμβολαιογραφική πράξη, ενώ η ανήλικη εγγράφηκε κανονικά στο δημοτολόγιο στη μερίδα του πατέρα της.
Τα επόμενα χρόνια, η ζωή της οικογένειας συνεχίστηκε κανονικά. Οι γονείς παντρεύτηκαν και απέκτησαν ακόμη ένα παιδί. Η νεαρή μεγάλωσε στη Λέσβο, φοίτησε σε ελληνικά σχολεία και δεν αντιμετώπισε ποτέ κάποιο ζήτημα σχετικά με την ταυτότητα ή την ιθαγένειά της μέχρι την στιγμή που χρειάστηκε να εκδώσει το πρώτο της δελτίο ταυτότητας.
Σύμφωνα με τον πατέρα, κατά την επίσκεψή της στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα αποκαλύφθηκε ένα σοβαρό διοικητικό πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι ήταν εγγεγραμμένη στα ελληνικά δημοτολόγια, οι υπηρεσίες θεώρησαν ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως Ελληνίδα πολίτης αλλά ως Βουλγάρα υπήκοος.
Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με τον πατέρα και όσα ανέφερε στο stonisi.gr με την γέννηση του κοριτσιού το 2007. Ο πατέρας είναι Έλληνας πολίτης και η μητέρα βουλγαρικής καταγωγής, η οποία διέμενε μόνιμα στη Λέσβο. Την περίοδο που γεννήθηκε το παιδί το ζευγάρι δεν είχε ακόμη παντρευτεί. Αυτό όμως δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τους γονείς οι οποίοι ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νόμιμη αναγνώριση του παιδιού από τον πατέρα του με συμβολαιογραφική πράξη, ενώ η ανήλικη εγγράφηκε κανονικά στο δημοτολόγιο στη μερίδα του πατέρα της.
Τα επόμενα χρόνια, η ζωή της οικογένειας συνεχίστηκε κανονικά. Οι γονείς παντρεύτηκαν και απέκτησαν ακόμη ένα παιδί. Η νεαρή μεγάλωσε στη Λέσβο, φοίτησε σε ελληνικά σχολεία και δεν αντιμετώπισε ποτέ κάποιο ζήτημα σχετικά με την ταυτότητα ή την ιθαγένειά της μέχρι την στιγμή που χρειάστηκε να εκδώσει το πρώτο της δελτίο ταυτότητας.
Σύμφωνα με τον πατέρα, κατά την επίσκεψή της στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα αποκαλύφθηκε ένα σοβαρό διοικητικό πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι ήταν εγγεγραμμένη στα ελληνικά δημοτολόγια, οι υπηρεσίες θεώρησαν ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως Ελληνίδα πολίτης αλλά ως Βουλγάρα υπήκοος.
Δεν είναι καταχωρημένη ούτε στη ΒουλγαρίαΑπό εκείνη την στιγμή ξεκίνησε ένας αγώνας για την οικογένεια αφού σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η νεαρή δεν φαίνεται να είναι καταχωρημένη πουθενά στη Βουλγαρία. Όπως υποστηρίζουν, ούτε η ίδια εμφανίζεται σε βουλγαρικά δημοτολόγια ούτε έχει δηλωθεί εκεί ο γάμος της μητέρας της, η οποία εξακολουθεί να εμφανίζεται ως άγαμη στις βουλγαρικές αρχές.
Ανατράπηκε η καθημερινότητα της 19χρονηςΕξαιτίας αυτού, η καθημερινότητα της 19χρονης ανετράπη πλήρως αφού χωρίς δελτίο ταυτότητας δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που για τους συνομηλίκους της ήταν αυτονόητες. Δεν κατάφερε να ακολουθήσει τους συμμαθητές της σε σχολική εκδρομή, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά της δεν μπόρεσε να συμμετάσχει ούτε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής της στο Λύκειο.
Δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον τηςΟ πατέρας περιέγραψε πως η ψυχολογία της 19χρονης είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη καθώς αισθάνεται εγκλωβισμένη σε μια πραγματικότητα που δεν της επιτρέπει να σχεδιάσει το μέλλον της. Χωρίς ταυτότητα δεν μπορεί να εργαστεί, να προχωρήσει σε μια σειρά διοικητικών διαδικασιών ούτε να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά της ως ενήλικη.
Ζητά οριστική λύση η οικογένειαΠρόσφατα η οικογένεια, με τη συνδρομή του δικηγόρου Προκόπη Τζιμή, προχώρησε σε προσφυγή προς την αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ζητώντας να εξεταστεί ο φάκελος της υπόθεσης και να δοθεί οριστική λύση. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει τελική απάντηση, ενώ εξακολουθούν να ζητούνται πρόσθετα έγγραφα από τις βουλγαρικές αρχές.
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