Η αντίδραση του Δημήτρη Παπάζογλου όταν είδε τον floor manager της Αθηναΐδας Νέγκα: Τώρα έχουν ένα σωρό σκουλαρίκια, εμείς βάζαμε ένα και γινόταν χαμός

Δημήτρη Παπάζογλου

Συνεχίζοντας, περιέγραψε με χιούμορ ένα πρόσφατο περιστατικό, λέγοντας:

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Ξεφώνισα έναν προχθές και του λέω “εγώ ένα σκουλαρίκι έβαλα και με κράζανε κι εσύ έχεις τον κότσο της Τζένης Καρέζη”. Σκοπός είναι η κοινωνία να αλλάζει πιο ουσιαστικά. Νομίζω ότι οι κοινωνίες αλλάζουν όταν υπάρχει καλή οικονομική κατάσταση όχι ευμάρεια