Η αντίδραση του Δημήτρη Παπάζογλου όταν είδε τον floor manager της Αθηναΐδας Νέγκα: Τώρα έχουν ένα σωρό σκουλαρίκια, εμείς βάζαμε ένα και γινόταν χαμός
Η αντίδραση του Δημήτρη Παπάζογλου όταν είδε τον floor manager της Αθηναΐδας Νέγκα: Τώρα έχουν ένα σωρό σκουλαρίκια, εμείς βάζαμε ένα και γινόταν χαμός
Σήμερα αρρενωπό είναι να βλέπεις το τεκνό με τον κότσο, σχολίασε ο χορευτής
Την αντίδρασή του Δημήτρη Παπάζογλου όταν είδε τον floor manager της εκπομπής της Αθηναΐδας Νέγκα, ο οποίος φορούσε αρκετά σκουλαρίκια, περιέγραψε η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας με χιούμορ τις διαφορές ανάμεσα στο τότε και το σήμερα στην προσωπική έκφραση.
Ο χορευτής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου στο «Καλύτερα Αργά» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η εμφάνιση του εκάστοτε.
Η Αθηναΐς Νέγκα μοιράστηκε δημόσια την αντίδραση του Δημήτρη Παπάζογλου όταν είδε τον floor manager της εκπομπής της, λέγοντας πως ο χορευτής σχολίασε: «Τα νέα παιδιά τώρα έχουν ένα σωρό σκουλαρίκια, εμείς παλιά βάζαμε ένα και γινόταν χαμός».
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παπάζογλου εξέφρασε την άποψή του για το κατά πόσο η κοινωνία έχει αλλάξει ουσιαστικά σε σχέση με την αποδοχή της διαφορετικότητας στην εμφάνιση: «Νομίζω ότι είναι μόδα και όχι ουσιαστική αλλαγή της κοινωνίας, διότι με τον ίδιο τρόπο σχολιάζουμε κάτι το διαφορετικό. Εκείνη την εποχή η αρρενωπότητα είχε άλλο μέγεθος. Σήμερα αυτό χαμήλωσε, οπότε το αρρενωπό είναι να βλέπεις το τεκνό με τον κότσο».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, περιέγραψε με χιούμορ ένα πρόσφατο περιστατικό, λέγοντας: «Ξεφώνισα έναν προχθές και του λέω “εγώ ένα σκουλαρίκι έβαλα και με κράζανε κι εσύ έχεις τον κότσο της Τζένης Καρέζη”. Σκοπός είναι η κοινωνία να αλλάζει πιο ουσιαστικά. Νομίζω ότι οι κοινωνίες αλλάζουν όταν υπάρχει καλή οικονομική κατάσταση όχι ευμάρεια».
Ο χορευτής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου στο «Καλύτερα Αργά» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η εμφάνιση του εκάστοτε.
Η Αθηναΐς Νέγκα μοιράστηκε δημόσια την αντίδραση του Δημήτρη Παπάζογλου όταν είδε τον floor manager της εκπομπής της, λέγοντας πως ο χορευτής σχολίασε: «Τα νέα παιδιά τώρα έχουν ένα σωρό σκουλαρίκια, εμείς παλιά βάζαμε ένα και γινόταν χαμός».
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παπάζογλου εξέφρασε την άποψή του για το κατά πόσο η κοινωνία έχει αλλάξει ουσιαστικά σε σχέση με την αποδοχή της διαφορετικότητας στην εμφάνιση: «Νομίζω ότι είναι μόδα και όχι ουσιαστική αλλαγή της κοινωνίας, διότι με τον ίδιο τρόπο σχολιάζουμε κάτι το διαφορετικό. Εκείνη την εποχή η αρρενωπότητα είχε άλλο μέγεθος. Σήμερα αυτό χαμήλωσε, οπότε το αρρενωπό είναι να βλέπεις το τεκνό με τον κότσο».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, περιέγραψε με χιούμορ ένα πρόσφατο περιστατικό, λέγοντας: «Ξεφώνισα έναν προχθές και του λέω “εγώ ένα σκουλαρίκι έβαλα και με κράζανε κι εσύ έχεις τον κότσο της Τζένης Καρέζη”. Σκοπός είναι η κοινωνία να αλλάζει πιο ουσιαστικά. Νομίζω ότι οι κοινωνίες αλλάζουν όταν υπάρχει καλή οικονομική κατάσταση όχι ευμάρεια».
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