Όσα δεν ξέρουμε για αγαπημένους καλλιτέχνες του εξωτερικού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ναι μεν μας νοιάζει και αγαπάμε την μουσική, αλλά πάντα θέλουμε να ξέρουμε και τα πάντα για τους αγαπημένους/ες μουσικούς και καλλιτέχνες μας. Ας το πούμε ανθρώπινη περιέργια και όχι τόσο «κουτσομπολιό».Ας πούμε πως είναι εξίσου σημαντικό να ξέρεις μερικές πληροφορίες για αυτόν/ην που ακούς και μπορεί να έχεις ως πρότυπο ή celebrity crush.Κάπως έτσι αρχίσαμε και ψάχναμε την ιστορία των πιο πολυσυζητημένων international artists τι λέτε; Πάμε να εξερευνήσουμε τι ζωή τους παρέα.Κατάγεται από την Αλβανία και γεννήθηκε στην Μ. Βρετανία. Είναι μόλις 26 ετών και οι περισσότεροι μιλάνε για την νέα pop queen της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Η μουσική για την ίδια μάλλον ήταν μονόδρομος, αφού ξεκίνησε να τραγουδάει από τα 5 της και ο πατέρας της ήταν μέλος τοπικού ροκ συγκροτήματος.Η ιστορία της ξεκίνησε οριακά παραμυθένια, αφού η ίδια επέστρεψε με την οικογένια της στο Κόσοβο το 2008 μετά την ανεξαρτησία της χώρας και στα 15 της χρόνια επέστρεψε στο Λονδίνο με την φιλοδοξία να γίνει τραγουδίστρια. Δούλευε στην εστίαση και ως μοντέλο για την βρετανική εταιρία Topshop που λογικά όλοι ξέρουμε, προκειμένου να πετύχει το ονειρό της. Και τελικά; Το πέτυχε! Αφού το 2012 ξεκίνησε να ανεβάζει τραγούδια στην διαδικτυακή πλατφόρμα Soundcloud και κατάφερε να προσεγγίσει τους manager που εκπροσωπούσαν και τηνΑπό εκεί και πέρα η επιτυχία ήρθε εύκολα, για αρχή με το single» το 2015 το οποίο έγινε viral στην Ευρώπη, αφού έφτασε στην κορυφή πολλών charts και στο chart Dance Club Songs του Billboard των ΗΠΑ.Και κάπως έτσι η άνοδος της νέας pop queen δεν σταμάτησε, το αντίθετο. Ξεχώρισε για το style της, με ορισμένους να την χαρακτηρίζουν μάλιστα «Fashion Icon» και ειδικά με το δεύτερο άλμπουμ της “Future Nostalgia” που κυκλοφόρησε το 2020, κέρδισε το respect μας, παρουσιάζοντας κάτι διαφορετικό και fresh. Μάλλον γι’αυτό ήταν το πρώτο της άλμπουμ που βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ, με τέσσερα τραγούδια να βρίσκονται μέσα στο Τοπ-10.Και στα προσωπικά της βέβαια νικήτρια φαινόταν να είναι αφού μέχρι και λίγο πριν τις γιορτές είχε πάνω από δύο χρόνια σχέση με το 22χρονο μοντέλοΦήμες τους θέλουν να κάνουν ένα «διάλειμμα» και να είναι χωριστά από τον Δεκέμβρη του 2021, αλλά.. Who knows.Σημασία έχει πως μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Pop εποχής, που με το νέο της άλμπουμ έχει καταφέρει να μας κάνει να χορεύουμε non stop. Κάτι που ήταν και ο στόχος της όπως έχει πει και σε συνεντευξή της. Mission accomplished.Όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Ότι είναι συνθέτης και μουσικός, ότι έχει ginger μαλλί, την μια από τις πολλές επιτυχίες τουΛίγοι όμως ξέρουμε πως γεννήθηκε το 1991 στο Δυτικό Γιόρκσαιρ και μεγάλωσε στο Φράμλινγχαμ της αγγλικής κομητείας Σάφοκ. Τρία χρόνια μετά την αρχή της καριέρας του, το 2008, μετακόμισε στο Λονδίνο, ελπίζοντας σε μεγαλύτερη επιτυχία.Στις αρχές του 2011 οκυκλοφόρησε έναν δικό του δίσκο με τίτλο No. 5 Collaborations Project, ο οποίος τράβηξε την προσοχή τουκαι τουέχει έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Matthew, ο οποίος συνέδεσε επίσης τη ζωή του με τη μουσική και έγινε συνθέτης. Ο μουσικός κληρονόμησε το φλογερό κόκκινο χρώμα των μαλλιών από τους πατρικούς του Ιρλανδούς προγόνους.Παράδοξο αλλά το μουσικό του ταξίδι ξεκίνησε από τη χορωδία της εκκλησίας σε ηλικία 4 ετών. Λίγο αργότερα έμαθε να παίζει πιάνο και κιθάρα, άρχισε να συνθέτει τα δικά του τραγούδια.Μία από τις πιο φωτεινές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας για τον Ed ήταν οικογενειακά ταξίδια σε συναυλίες διάσημων μουσικών. Θα θυμάται για πάντα τις παραστάσεις τωνΣτο σχολείο, ο Ed Sheeran είχε μια μακροχρόνια σχέση με έναν συμμαθητή του. Το 2011, ξεκίνησε μια σχέση με τη σκωτσέζικη τραγουδίστρια. Το 2014, ο τραγουδιστής παρουσίασε στο κοινό τη νέα του φίλη, την Αθηνά Αντρέλο, μια Αμερικανίδα με ελληνικές ρίζες. Οι νέοι χώρισαν την άνοιξη του 2015.Τότε η μοίρα τον έφερε μαζί με έναν από τους πρώην γνωστούς τουΠήγαν στο ίδιο σχολείο, μόνο η Cherry ήταν ένα χρόνο νεότερη. Ο Sheeran αφιέρωσε το τραγούδι «Perfect» στον αγαπημένο του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ρομαντικές συνθέσεις του τραγουδιστή συνδέονται με τις κυρίες της καρδιάς. Μετά από τρία χρόνια ρομαντισμού, ο Ed και ο Cherry ανακοίνωσαν τη δέσμευσή τους και τον Αύγουστο του 2018 μίλησαν για έναν μυστικό γάμο.Παραμυθένια τα τραγούδια του και τα video clips του αλλά όπως φαίνεται, παραμυθένια είναι και η ζωή του.Οι περισσότεροι όταν αναφέρονται σε εκείνη, μιλάνε για το νέο new big thing της μουσικής.ή αλλιώς, είναι Αμερικανίδα και γεννήθηκε το 1994. Το μεγάλο μπαμ το έκανε το 2018 με το τραγούδι «Sweet but Psycho», το οποίο έγινε viral όχι μόνο λόγω του στίχου αλλά και της μουσικής.Η ζωή της δεν ήταν εύκολη. Οι γονείς της μετανάστευσαν από την Αλβανία στην Αμερική. Η ίδια η Ava Max έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό της ως “100% Αλβανίδα” ομιλώντας και την αλβανική γλώσσα, ενώ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να ζήσει στην Αλβανία όταν θα μπορέσει στο μέλλον. Στην ηλικία των 8 ετών, μετακόμισε με την οικογένειά της στη Βιρτζίνια όπου και έζησε το μεγαλύτερο διάστημα των παιδικών της χρόνων. Όταν ήταν 13 ετών, υιοθέτησε το μεσαίο όνομά της "Ava" ενώ από την ίδια χρονιά και καθ’ όλη την διάρκεια του γυμνασίου και του λυκείου, η Ava Max συμμετείχε σε πολυάριθμους διαγωνισμούς τραγουδιού. Έναν χρόνο αργότερα και σε ηλικία 14 ετών, μετακόμισε με τη μητέρα της στο Λος Άντζελες, επιδιώκοντας μια καριέρα στη μουσική βιομηχανία. Όμως η προσπάθειά της απέτυχε και μετά από έναν χρόνο γύρισε στη Βιρτζίνια. Στο Λος Άντζελες επέστρεψε δύο χρόνια αργότερα σε ηλικία 17 ετών, για να δώσει στον εαυτό της μια δεύτερη ευκαιρία να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική.Η ίδια έχει προτιμήσει να κάνει μουσική στο στούντιο παρά να εμφανίζεται στο κοινό, δηλώνοντας ότι δεν της άρεσε η προσοχή της μόδας και των καμερών στο κόκκινο χαλί.Μάλιστα, σε μια συνέντευξη του 2019 με την Attitude , η Max αποκάλυψε ότι είχε νοιώσει έλξη προς γυναίκες στο παρελθόν, αλλά επέλεξε να μην ονομάσει τη σεξουαλικότητά της, δηλώνοντας "Προσωπικά, μου αρέσει όταν πρόκειται για το ποιος είσαι ως άτομο. Δε μου αρέσουν οι άνθρωποι που με βάζουν, ή οποιοσδήποτε άλλος ξέρω σε ένα κουτί ". Η Ava Max επί του παρόντος δεν βρίσκεται σε κάποια σχέση αλλά ούτε υπάρχουν πληροφορίες για παλαιότερες σχέσεις της.Το μόνο σίγουρο είναι πως είναι στο πικ της καρίερας της ειδικά μετά τη νέα της επιτυχία «The Motto» με τον(γεννημένος στις 7 Νοεμβρίου 1967 στο Παρίσι- θα έλεγε κανείς πως ούτε που του φαίνεται-), γνωστός στον επαγγελματικό χώρο ως David Guetta είναι Γάλλος παραγωγός house μουσικής και DJ.Αρχικά ένας DJ σε νυχτερινά κέντρα της δεκαετίας του 1980 και του 1990, στη συνέχεια ίδρυσε την Gum Productions και κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, Just a Little More Love, το 2002. Αργότερα, κυκλοφόρησε τα Guetta Blaster (2004) και Pop Life (2007). Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2009 με τίτλο One Love περιελάμβανε τα hit singles (ελ: επιτυχίες)"When Love Takes Over" (σε συνεργασία με την Kelly Rowland), "Gettin' Over You" (σε συνεργασία με τον Chris Willis, την Fergie και τους LMFAO) και το "Sexy Bitch" (σε συνεργασία με τον Akon), με το τελευταίο να γίνεται ένα από τα πέντε κορυφαία μουσικά κομμάτια στις ΗΠΑ και συνολικά τα τρία τους να φτάνουν στην θέση #1 των μουσικών επιτυχιών του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως και μία άλλη μουσική επιτυχία παγκοσμίου φήμης με το όνομα "Memories" σε συνεργασία με τον Kid Cudi που αναδείχτηκε ως μία από τις πέντε κορυφαίες μουσικές επιτυχίες σε αρκετές χώρες. Ο Γκετά έχει πουλήσει παραπάνω από τρία εκατομμύρια δίσκους και 15 εκατομμύρια singles παγκοσμίως. Αυτό τον καιρό αποτελεί έναν από τους πλέον περιζήτητους μουσικούς παραγωγούς, όλοι έχουμε χορέψει τις επιτυχίες του και θα δίναμε όλο μας τον μισθό για να καταφέρουμε να τον δούμε live.Ο Ντέιβιντ Γκουέττα συνάντησε τη μελλοντική του σύζυγο,στις αρχές της δεκαετίας του '90, σε ένα από τα παρισινά νυχτερινά κέντρα. Το 1992, το ζευγάρι ένωσε την ένωση τους με το γάμο. Για τον David, η σύζυγός του έγινε όχι μόνο αγαπημένη γυναίκα, αλλά και δημιουργικός συνεργάτης, με τον οποίο υλοποίησε όλα τα έργα του. Στο γάμο, το ζευγάρι είχε δύο παιδιά, έναν γιο Tim Elvis και μια κόρη Angie.Το 2012, στο νησί της Ίμπιζα, ο Ντέιβιντ και η Κέτι διοργάνωσαν μια γαμήλια τελετή, η οποία, δυστυχώς, δεν μπορούσε να σώσει την οικογένεια από το διαζύγιο. Το 2014, ανακοίνωσαν επίσημα ότι διαλύθηκαν μετά από 22 χρόνια γάμου.Το 2015, ο μουσικός ξεκίνησε μια σχέση με το κουβανέζικο μοντέλο, το οποίο συναντά ακόμα σήμερα. Η φωτογραφία τους μάλιστα στο Instagram του Αγίου Βαλεντίνου επιβεβαιώνει πως μιλάμε για μεγάλο έρωτα.Την γνωρίσαμε τώρα και μας έχει πάρει το μυαλό. Μόλις 17 ετών και κατάφερε να κάνει μέχρι τώρα το hit του 2022 που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παγκοσμίως. Θα έλεγε κανείς πως μιλάμε για την νέααφού έχει φωνάρα και εξίσου ανατρεπτική εμφάνιση.είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Μετά την υπογραφή της με την Atlantic Records φαίνεται να έχει πάρει φόρα για τα καλά, χωρίς να την σταματά τίποτα.Δεν μας έχει αφήσει να μάθουμε πολλά για την ίδια, παρόλο που την ακούμε συνεχώς στο ραδιόφωνο αλλά ελπίζουμε σύντομα να μάθουμε πολλά για την ίδια, μιας και μας έχει κινήσει το ενδιαφέρον για τα καλά.