Μάικλ Γουίλιαμς: Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο γνωστός ηθοποιός για το ρόλο του στη σειρά «The Wire»

RIP Michael K. Williams pic.twitter.com/RhWbNUWCXo — Josiah Johnson (@KingJosiah54) September 6, 2021

Michael K. Williams in the Criterion closet, making top notch choices and saying he's been hearing great things about an up and coming director named Steve McQueen pic.twitter.com/70985ipWl3 — Eli Olsberg (@EliOlsberg) September 6, 2021

The hardest line eva. And he wasn’t even on camera when he delivered it. RIP #michaelkwilliams 💔 pic.twitter.com/c6D3XerW0b — @tiffanydcross (@TiffanyDCross) September 6, 2021

Michael K Williams just gave a tribute to DMX back in June at the BET Awards. Surreal pic.twitter.com/oTtEaXJe6p — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 6, 2021





, υποψήφιος για Έμμυ, γνωστός ως «Omar Little» στη δραματική σειρά HBO «The Wire»,στο σπίτι του στο Μπρούκλιν τηςΣύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αρχές στην New York Post πιθανή αιτία του θανάτου του 54χρονουήταν ηκαθώς στο διαμέρισμα βρέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών.Ο Γουίλιαμς, πέρα από τον ρόλο του Omar Little, ήταν γνωστός και για την ερμηνεία του ως Chalky White στο «Boardwalk Empire». Μεταξύ των πιο πρόσφατων ρόλων του ήταν ως ο Montrose Freeman στο Lovecraft Country του HBO, για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Emmy 2021 ως εξαιρετικός ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο σε δραματική σειρά.Ο ηθοποιόςόλα αυτά τα χρόνια, παράλληλα με τα γυρίσματα του «The Wire», λέγοντας ότι η συμμετοχή του στο ρόλο του Little, που ληστεύει εμπόρους ναρκωτικών, τον επηρέασε στην πραγματική ζωή.