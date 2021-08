«Αλφάδιασε» ο Νίκος Κοκλώνης: χωρισμένος και ανανεωμένος πάει Alpha!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη , το διαφορετικό, ξεσηκωτικό, συναρπαστικό, βραδινό υπερ-show έρχεται σε σκηνή απ’ το μέλλον και μας προσκαλεί σ ένα ατελείωτο τηλεοπτικό πάρτι λάμψης, χιούμορ, ανατροπών και αγαπημένης μουσικής με τα πιο ηχηρά ονόματα της showbiz!», ανακοίνωσε σήμερα με δελτίο τύπου ο Alpha για το σόου που έχει φιλανθρωπικό σκοπό καθώς σε κάθε κύκλο ενισχύει το σκοπό ενός φιλανθρωπικού σωματείου.Λίγη ώρα μετά μέσα απο τον λογαριασμό του στο ινσταγκραμ ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε για τη μεταγραφή του Just the 2 of us και του ίδιου, «σε ένα κανάλι που είναι A-list σε όλα του», όπως έγραψε στο ποστ του:«Αλφαδιάσαμε! Δεν φάντάζεστε πόσο πολύ μου έχετε λείψει! Να τραγουδήσουμε, να διασκεδάσουμε και να τουιτάρουμε non stop, όλα μέσα απο την καρδιά μας, όπως μόνο εμείς ξέρουμε! Να που φτάνει η στιγμή να ξανασυναντηθούμε και να γίνει του… Just the 2 of us! Είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος το ραντεβού μας είναι στον Alpha, έναν τηλεοπτικό σταθμό που είναι «Α-list» σε όλα του, προγράμματα, ανθρώπους, δημιουργικότητα και θετική διάθεση! Ραντεβού το Σεπτέμβριο στον Alpha αγαπημένοι μου -με πολλεεεες πολλές εκπλήξεις, φουλ ανατρεπτικές, ξέρετε εσείςPs περιμένω τα request σας», κάνοντας μενσιον τη Δέσποινα Βανδή, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Μαρία Μπακοδήμου, δηλαδή τα κορίτσια του στην κριτική επιτροπή, αλλά και τον Χρήστο Κόμπο, διευθυντή προγράμματος του Alpha, τον σκηνοθέτη του σόου Κώστα Καπετανίδη καθώς και τον σκηνογράφο και χορογράφο Φωκά Ευαγγελινό.Ο παραγωγός και παρουσιαστής του σόου, λίγο πριν επιστρέψει στην Αθηνα για την προετοιμασία του “Just the 2 of us” και πολλών ακόμα τηλεοπτικών πρότζεκτ που ξεκινά η Barking Well media τη νέα σεζόν, περνά τις τελευταίες μέρες των διακοπών του στη Μύκονο.Χωρισμένος και ανανεωμένος, μαζί με αγαπημένους φίλους, όπως η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των φετινών του διακοπών, κάνοντας πολλή γυμναστική, διοργανώνοντας αποδράσεις στα γύρω νησιά για ήσυχες βουτιές και κάνοντας επιλεκτικές εξόδους με καλούς φίλους σε εστιατόρια του νησιού, όπως το Guzel Garden του Γιάννη Μωράκη όπου βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας μαζί με την Πέννυ Λάγκα, τον Θεόφιλο Θεοδωρίδη και την Πηγή Δεβετζή.