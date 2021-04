Η Σάλμα Χάγιεκ χορεύει με τον «βασιλιά» Άντονι Χόπκινς γιορτάζοντας το δεύτερο Όσκαρ του

Οι δύο ηθοποιοί λικνίζονται στον ρυθμό του «Dance me to the end of love» του Λέοναρντ Κοέν





Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες ο υπέροχοςκάνει τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ. Τρεις ημέρες μετά την κατάκτηση από τον χαρισματικό ηθοποιό τουτης καριέρας του, για την ερμηνεία του στο φιλμ «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ, ο 83χρονος έγινε ξανά viral χάρη σε ένα γλυκό βίντεο στο Instagram, όπου εμφανίζεται να γιορτάζει τη σημαντική διάκριση στο πλευρό τηςΣτο κλιπ που ανέβασε η 54χρονη σταρ στον λογαριασμό της εμφανίζεται ο Ουαλός ηθοποιός να λικνίζεται (μόνος του αρχικά) στο ρυθμό του «Dance me to the end of love», του. Μετά από λίγες στιγμές μπαίνει και η ίδια στο πλάνο χορεύοντας, προτού αγκαλιάσει τον καλό της φίλο.«Γιορτάζοντας με το βασιλιά το 2ο του Όσκαρ για την εκπληκτική του ερμηνεία στο The Father» γράφει στη λεζάντα του βίντεο η μεξικανικής καταγωγής ηθοποιός.O Χόπκινς κέρδισε το πολυπόθητο αγαλματάκι στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου το βράδυ της Κυριακής, με τη νίκη του να αιφνιδιάζει πολλούς, καθώς ο εκλιπών Τσάντγουικ Μπόουζμαν θεωρούνταν φαβορί. Μην μπορώντας να παρευρεθεί στην τελετή, ο Ουαλός σταρ μοιράστηκε το ευχαριστήριο μήνυμά του online, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη μεγάλη τιμή που, όπως παραδέχεται, «πραγματικά δεν την περίμενε». «Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας... Είναι τιμή και προνόμιο αυτή η βράβευση», είπε στο κλιπ του ο 83χρονος.