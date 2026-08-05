Μυστράς: Δεν ήταν οικονομικό το κίνητρό του λέει ο συνήγορος του 55χρονου που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη
Μυστράς: Δεν ήταν οικονομικό το κίνητρό του λέει ο συνήγορος του 55χρονου που κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη
«Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του» υποστηρίζει ο δικηγόρος του και αποδίδει την πράξη του σε ψυχολογικούς λόγους - Διώκεται για πλημμεληματική απάτη κατ' εξακολούθηση
Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του υποστήριξε ο συνήγορος για τον 55χρονο που κρατούσε επί χρόνια των νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη στο ξενοδοχείο του στον Μυστρά για να εισπράττει τη σύνταξή του όπως και της επίσης θανούσης μητέρας του.
«Αυτή η παθολογική του αγάπη εξηγεί πάρα πολλλά» υποστήριξε ο κ. Άγις Κοκκορός μιλώντας στο Mega, κάνοντας αποδίδοντας την πράξη του σε «ψυχολογικούς λόγους».
«Τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του, ότι δηλαδή έπρεπε να του έχει δώσει μια πρέπουσα ταφή στον πατέρα του πρόσθεσε.
Αφού επικαλέστηκε το γεγονός ότι δεν έχει πάρει ακόμη αντίγραφο της δικογραφίας, ο κ. Άγις Κοκκορός, ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο δράστης ήταν μορφωμένος, είχε περιουσία και «δεν ήταν χρηματικό το κίνητρό του» για την πράξη του αυτή.
Ο κ. Άγις Κοκκορός διευκρίνησε ότι ο πελάτης του διώκεται για απάτη κατ' εξακολούθηση για πλημμεληματικό γεγονός - καθώς η σύνταξη του πατέρα του ήταν κάτω από το ποσό των 120.000 ευρώ - ως εκ τούτου δεν θα πάει την ΠΑρασκευή στον ανακριτή αλλά θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστών και έως τότε παραμένει κρατούμενος
Για το γεγονός ότι είχε «ζώσει» το ξενοδοχείο όπου έκρυβε τη σορό του πατέρα του με κάμερες και συρματοπλέγματα, αρκέστηκε να πει ότι όλα τα σπίτια στην περιοχή έχουν κάμερες για λόγους ασφαλείας, αλλά επιφυλάχθηκε να πει περισσότερα όταν λάβει γνώση της δικογραφίας.
«Αυτή η παθολογική του αγάπη εξηγεί πάρα πολλλά» υποστήριξε ο κ. Άγις Κοκκορός μιλώντας στο Mega, κάνοντας αποδίδοντας την πράξη του σε «ψυχολογικούς λόγους».
«Τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του, ότι δηλαδή έπρεπε να του έχει δώσει μια πρέπουσα ταφή στον πατέρα του πρόσθεσε.
Αφού επικαλέστηκε το γεγονός ότι δεν έχει πάρει ακόμη αντίγραφο της δικογραφίας, ο κ. Άγις Κοκκορός, ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο δράστης ήταν μορφωμένος, είχε περιουσία και «δεν ήταν χρηματικό το κίνητρό του» για την πράξη του αυτή.
Ο κ. Άγις Κοκκορός διευκρίνησε ότι ο πελάτης του διώκεται για απάτη κατ' εξακολούθηση για πλημμεληματικό γεγονός - καθώς η σύνταξη του πατέρα του ήταν κάτω από το ποσό των 120.000 ευρώ - ως εκ τούτου δεν θα πάει την ΠΑρασκευή στον ανακριτή αλλά θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστών και έως τότε παραμένει κρατούμενος
Για το γεγονός ότι είχε «ζώσει» το ξενοδοχείο όπου έκρυβε τη σορό του πατέρα του με κάμερες και συρματοπλέγματα, αρκέστηκε να πει ότι όλα τα σπίτια στην περιοχή έχουν κάμερες για λόγους ασφαλείας, αλλά επιφυλάχθηκε να πει περισσότερα όταν λάβει γνώση της δικογραφίας.
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