Λέοναρντ Κοέν: «Η Φλόγα» είναι το τελευταίο δώρο του στους ρομαντικούς αυτού του πλανήτη

Γεννημένος το 1934 στο Μόντρεαλ, ο, που πέθανε σε ηλικία 82 ετών στο Λος Άντζελες, ήταν ένας τροβαδούρος ο οποίος μεσουράνησε επί πολλές δεκαετίες στο μουσικό στερέωμα, γράφοντας στίχους και τραγούδια τα οποία αγαπήθηκαν από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν ξέχασε ποτέ την ποίηση και την ποιητική του ιδιότητα.Από την ποίηση ξεκίνησε, με τις ποιητικές συλλογές «Let Us Compare Mythologies» (1956), «’The Spice-Box of Earth» (1961) και «Flowers for Hitler» (1964), και στην ποίηση επέστρεψε με τη «Φλόγα» , το βιβλίο που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του σε επιμέλεια του γιου του. Το βιβλίο κυκλοφορεί σε μετάφραση τουαπό τιςΌπως σημειώνουν οι επιμελητές της αγγλόφωνης έκδοσηςκαιo, ο τόμος συμπεριλαμβάνει ποιήματα και στίχους οι οποίοι εκπροσωπούν φάσεις του έργου του αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 1970 και φτάνοντας μέχρι και την εποχή λίγο πριν από τον θάνατό του.Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται, που ο Κοέν είχε ξεχωρίσει προσεκτικά από έναν πολύχρονο όγκο της αδημοσίευτης δουλειάς του. Ύστερα, υπάρχουν ποιήματα που έγιναν τα τραγούδια των τελευταίων τεσσάρων άλμπουμ του. Κι ακόμα, μια επιλογή από τατου.Από έφηβος μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του, ο Κοέν έγραφε τα πιο διαφορετικά πράγματα σε χαρτάκια που βρίσκονταν παντού, ακόμα και στο ψυγείο, όπως μαρτυρεί ο γιος του. Αποτελούν κι αυτά τα σκόρπια σημειώματα ποιήματα και στίχους - κάποιους από αυτούς, μάλιστα, μερικές φορές παραλλαγμένους, ο Κοέν τούς είχε βάλει και σε τραγούδια του.Το υλικό συμπληρώνεται με τηντου κατά την απονομή του, καθώς και με πλήθος σκίτσα, που είναι οι αυτοπροσωπογραφίες του. Σε όλα αυτά οι επιμελητές πρόσθεσαν ταπου αντάλλαξε το τελευταίο εικοσιτετράωρο της ζωης του με τον φίλο του