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H Αποστολία Ζώη φωτογραφίζεται στην παραλία «χαρούμενη, γεμάτη αλμύρα»
H Αποστολία Ζώη φωτογραφίζεται στην παραλία «χαρούμενη, γεμάτη αλμύρα»
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram η Αποστολία Ζώη
Σε πολύ καλή διάθεση λόγω καλοκαιριού βρίσκεται η Αποστολία Ζώη.
Λίγες ημέρες μετά τις διακοπές που έκανε στο Μπαλί, η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τις ελληνικές παραλίες.
Ανεβάζοντας, μάλιστα, μια σειρά φωτογραφιών της εκεί που σκάει το κύμα, η Αποστολία Ζώη έγραψε ότι νιώθει «χαρούμενη, γεμάτη αλμύρα…😋».
Στην ίδια ανάρτηση, δε, έκανε και μια μίνι «δημοσκόπηση» απευθυνόμενη στους followers της τους οποίους ρώτησε «πού σας βρίσκει αυτός ο Αύγουστος; Στην πόλη ή σε κάποια παραλία;».
Λίγες ημέρες μετά τις διακοπές που έκανε στο Μπαλί, η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Ελλάδα και απολαμβάνει τις ελληνικές παραλίες.
Ανεβάζοντας, μάλιστα, μια σειρά φωτογραφιών της εκεί που σκάει το κύμα, η Αποστολία Ζώη έγραψε ότι νιώθει «χαρούμενη, γεμάτη αλμύρα…😋».
Στην ίδια ανάρτηση, δε, έκανε και μια μίνι «δημοσκόπηση» απευθυνόμενη στους followers της τους οποίους ρώτησε «πού σας βρίσκει αυτός ο Αύγουστος; Στην πόλη ή σε κάποια παραλία;».
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