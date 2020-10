J2US: Αναβάλλεται το τρίτο live - Βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό συνεργάτης του show

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το J2US θα προβληθεί το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ σε επανάληψη, καθώς μετά τους προληπτικούς ελέγχους για τονσυντελεστής του show βρέθηκε θετικός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο παρουσιαστής και παραγωγός,να αποφασίσει εκτάκτως την αναβολή του«Κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου για τονπου γίνεται δύο φορές την εβδομάδα στο σύνολο των συντελεστών και συμμετεχόντων του Just The 2 Of Us, τηρώντας πιστά όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, μέλος της ομάδας βρέθηκε σήμερα θετικό στον κορωνοϊό.Ήδη από το πρωί έχουν πραγματοποιηθείσε συνεργάτες του Just The 2 Of Us και μέχρι στιγμής είναι όλα αρνητικά, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύνολο των συντελεστών.Ακολουθώντας όμως τις οδηγίες τουκαι τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, όλα τα μέλη της παραγωγής και οι συμμετέχοντες του show μπαίνουν σε κατ’οίκον καραντίνα μέχρι να γίνει επαναληπτικός έλεγχος σε 5 με 7 μέρες. Έτσι το live αυτού του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί.Μπροστά στο πολυτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία μας, οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και προσεκτικοί. Για την Barkingwell αλλά και εμένα προσωπικά η πρώτη προτεραιότητα είναι η υγεία των συνεργατών μας και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και εύχομαι σύντομα να είμαστε και πάλι κοντά σας» έγραψε χαρακτηριστικά στην ιστορία του στο Instragram.