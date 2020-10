J2US: Μεγάλη πρωτιά στην τηλεθέαση για τον Κοκλώνη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Συνεχίζοντας με τη φόρα της σαρωτικής του πρεμιέρας, τομε τον Νίκο Κοκλώνη σκαρφάλωσε με άνεση για ένα ακόμα Σαββατόβραδο στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης, παίρνοντας την πρωτιά με ακόμα μεγαλύτερο μέσο όρο, πάνω από 18% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας σε τέταρτο το 21,4%. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η τηλεθέαση στα γυναικεία κοινά με τις Γυναίκες 15-24 και τις Γυναίκες 25-44 να σημειώνουν μέσο όρο 23%. Το σόου παρακολούθησαν 565.000 τηλεθεατές στο μέσο λεπτό και 2.800.000 τηλεθεατές για έστω ένα λεπτό.Τοέκανε θραύση στο twitter παραμένοντας νο1 trend για 10 ώρες! Μάλιστα ανάμεσα στα 10 πρώτα trend στο ελληνικό twitter ήταν και τα 7 hashtags, με τα σχόλια για πρωταγωνιστικά πρόσωπα του Just The 2 Of Us να μονοπωλούν το ενδιαφέρον στα κοινωνικά δίκτυα το βράδυ του Σαββάτου και τοννα σχολιάζει με χιοιύμορ στον αέρα πως θέλει να περνούν στον αέρα «όχι μόνο τα καλά, αλλά και τα καλλιαρντά που έχουν μεγαλύτερη πλάκα»!Ο παρουσιαστής, στην καλύτερη στιγμή του, άμεσος, με χιούμορ και τις ατάκες με την επιτροπή να δίνουν και να παίρνουν, μπορεί χθες να μην μας τραγούδησε –όπως συχνά μας… απειλεί- αλλά ενορχήστρωσε μια μοναδική βραδιά, και παραγωγικά και ως προς το περιεχόμενο που έγινε το τηλεοπτικό hit του Σαββατόβραδου.