Γιατί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει το άγγιγμα του Μίδα

Πριν ακόμα ανακαλυφθεί ο όροςυπήρξε role model διεθνούς εμβέλειας. Το παιδί μιας λαικής οικογένειας έγινε λίγο μετά τα 20 του χρόνια οκαι ο όροςδημιουργήθηκε για να περιγράψει την προσήλωσή του στο μεγαλύτερο ατού του μετά το δεξί του πόδι, στην εμφάνισή του!, επένδυσε στο φαίνεσθαι όσο λίγοι. Από την, από τα πανάκριβα κοστούμια ως το ανεπιτήδευτο street style look, κάθε αλλαγή που πραγματοποιούσε στην εξωτερική του εμφάνιση γινόταν θέμα συζήτησης διεθνώς ενώ το 2015 το περιοδικότον έχρισε ως τον πιο όμορφο άντρα στον κόσμο και τοτον κατέταξε στις πρώτες θέσεις των πιο καλοντυμένων αντρών.έχει καταφέρει εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο την δημοτικότητά του να μετατρέψει το όνομά του σε επικερδές brand και να μετατραπεί ο ίδιος σ ένα εργοστάσιο παραγωγής χρήματος αλλά και εξουσίας. Οενώ όταν υπέγραψε συμβόλαιο με τουςη λάμψη του αύξησε κατακόρυφα τη δημοφιλία της ομάδας του Λος Αντζελες με αποτέλεσμα να αναγκάζονται όλοι να ταξιδεύουν με τσάρτερ ακόμα και για κοντινούς προορισμούς . Στο Λος Αντζελες κατάφεραν με την σύζυγό του Βικτόρια να δικτυωθούν αμέσως με τηνκαι οήταν αυτός που οργάνωσε το welcome party με καλεσμένους τη, την, τονκαι άλλα αστέρια της βιομηχανίας του θεάματος. Ο συνεχώς αυξανόμενος τραπεζικός του λογαριασμός τον οδήγησε να παραχωρήσει τις αποδοχές του από την, σε ίδρυμα για παιδιά.ο προπονητής του στην, σερείχε γίνει έξαλλος σε σημείο που έγραψε χρόνια αργότερα στα απομνημονεύματά του:. Μάλιστα είχε γραφτεί ότι μετά την ήττα της ομάδας από την Αρσεναλ ο Φέργκιουσον είχε πετάξει ένα παπούτσι στο κεφάλι του Μπέκαμ σχίζοντάς του το φρύδι.Τίποτα απ όλα τα παραπάνω δεν εμπόδισε τον Μπέκαμ να χτίσει με μοναδικό τρόπο τον μύθο του.και τα συμβόλαια με τις μεγάλες εταιρίες συνωστίζονταν στα «χρυσά» του πόδια ενώ χάρη σε κάποιες παπαρατσικές του φωτογραφίες με σάρογκ από διακοπές τους με την Βικτόρια το 1998, γεννήθηκε και ο μύθος ενός πολλαπλώς προικισμένου άντρα, με την συμβία του να επιβεβαιώνει των φωτογραφιών το εμφανές σε αρκετές συνεντεύξεις της!» είχε δηλώσει το 1997 ηενθουσιασμένη όταν πρωτογνωρίστηκαν. Ο γάμος τους το 1999 με τους 437 καλεσμένους και το, ήταν το γεγονός της χρονιάς. Ο Ντέιβιντ ήταν μόλις 24 ετών και η Βικτόρια έναν χρόνο μεγαλύτερή του.Το περιοδικό «ΟΚ!» που δημοσίευσε τις αποκλειστικές φωτογραφίες από τον εντυπωσιακό γάμο ξεπέρασε σε πωλήσεις τοτην πρώτη εβδομάδα και το. Τοκοπιαρίστηκε όσο και αυτό της Νταιάνα και ξαφνικά το ζευγάρι έγιναν παγκόσμιο Brand, το, να ξεπερνά κι αυτήν τηνΤο επιχειρηματικό μυαλό σ αυτή τη σχέση λέγεται ότι είναι ο. Ξέρει να βγάζει χρήματα, να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ή ακόμα και να τις δημιουργεί. Είναι ο απόλυτος βασιλιάς στο instagram καθώς έχει 63 εκατομμύρια ακόλουθους και κερδίζει περισσότερα από 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο για τις αναρτήσεις του.Κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια, ενώ είναι πάμπλουτος να περνά την εικόνα του «ενός από μας» ανθρώπου που πέτυχε χάρη στην σκληρή του δουλειά. Του αφοσιωμένου συζύγου και πατέρα τεσσάρων παιδιών. Πουθενά δεν αφήνει να φανεί έστω και από μια ρωγμή ότι πίσω από κάθε ανάρτηση ή δημόσια εμφάνιση κρύβεται μια ικανότατη ομάδα που διαχειρίζεται την εικόνα τουΜέσω των αναρτήσεών τους, με μια καθημερινότητα που ενώ είναι τόσο διαφορετική από τη δική μας, φαντάζει παράλληλα τόσο συνηθισμένη. Σκληρά εργαζόμενοι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, μαγειρεύουν, στηρίζουν ο ένας τον άλλον, ενώ συνάμα είναι προσκεκλημένοι σε γάμους και εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου και οι στενοί τους φίλοι είναι οικαι πολλοί άλλοι, δηλώνει ο Μπέκαμ στο τηλεοπτικό σόου του Τζόναθαν Ρος προσθέτοντας ότι καμαρώνει την εξέλιξη της συζύγου του που κατάφερε από μια λαικής καταγωγής ποπ σταρ να εξελιχθεί σε fashion icon δημιουργώντας τον δικό της οίκο μόδας" ανέφερε.Χάρη στους αναρίθμητους συμβούλους τους, ξέρουν τι είδους εικόνα πρέπει να προβάλλουν προς τα έξω σε σημείο που ακόμα και τα σκάνδαλα που τους αφορούν να αποσοβούνται σχετικά γρήγορα. Οι φήμες για εξωσυζυγικές σχέσεις του Ντέιβιντ με την προσωπική βοηθό του Ρεμπέκα Λος δεν είχαν καμία επίπτωση στον γάμο τους.Οταν ηαποφάσισε να μιλήσει στονγια τα όσα ακούγονται σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν απάντησε:Πρόσφατα η Βικτόρια κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλεύτηκε την επιδότηση του κράτους με αφορμή την πανδημία και παρόλα αυτά έθεσε το προσωπικό της σε αναστολή. Μετά την γενική κατακραυγή η Βικτόρια δήλωσε ότι δεν θα λάβει την επιχορήγηση.Τα προβλήματα όμως, δεν σταμάτησαν καθώς η εφημεριδα Sun, σε ρεπορτάζ της ανέφερε ότιγια εταιρικούς εμφανώς σκοπούς, άρα με μειωμένο επιτόκιο κι αυτοί αγόρασαν το εντυπωσιακό τους ρετιρέ στο Μαιάμι. Η εφημερίδα αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν ένα πάμπλουτο ζευγάρι να παίρνει δάνειο για ν αγοράσει ένα διαμέρισμα και παράλληλα να μην μπορούν να πληρώνουν το προσωπικό τους καταφεύγοντας στην κρατική βοήθεια επιβαρύνοντας τους Βρετανούς φορολογούμενους.Είναι γνωστό πάντως πως οδεν είναι κερδοφόρα επιχείρηση και ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι ο Ντέιβιντ αυτός που την ενισχύει οικονομικά διασώζοντας τον οίκο μόδας από τοΣε αντίθεση με την συμβία του ο ίδιος έχει κλείσει χρυσοφόρες συμφωνίες με εταιρίες κολοσσούς όπως:. Η εταιρία του DB VENTURES LIMITED του απέφερε μόνο το 2017 κέρδη 50.000 δολαρίων την ημέρα ενώ βάσει της σημερινής περιουσίας του υπολογίζεται ότι ο σύγχρονος Μίδας κερδίζει 2.500 δολάρια την ώρα και περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα! Μάλιστα η τιμή στο χρηματιστήριο της επωνυμίας όλης της οικογένειας είναι τόσο στα ύψη που ο γιος τους Ρομέο πληρώθηκε 50.000 δολάρια για μια μέρα φωτογράφισης με ρούχα του οίκου BurberryTo ζευγάρι έχουν δημιουργήσει και την Beckham Brand Holdings Ltd, μια εταιρία εξ ημισείας ενώ ο Μπέκαμ τον Ιανουάριο του 2018 αγόρασε την Ιντερ Μαιάμι μέσω του Miami Beckham United η οποία πλέον απέκτησε και το δικό της εντυπωσιακό γήπεδο των 250 εκατομ δολαρίων . Από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι Ambassador των The Londoner HoteL στην Κίνα. Ο ίδιος πρόσφατα κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα με τα αρχικά DB καθώς ετοιμάζεται να επενδύσει σε εστιατόρια και να δημιουργήσει τα δικά του ξενοδοχεία!Τοστο Μαιάμι, αξίας 22,4 εκατ. ευρώ, που έχει την σφραγίδα της Ζάχα Χαντίντ ενώ διαθέτει πέντε κρεβατοκάμαρες, πισίνα και δικό του ελικοδρόμιο. Διαθέτουν επίσης μια έπαυλη 34,7 εκατ ευρώ στο Λονδίνο, ένα απίστευτης ομορφιάς εξοχικό στο Cotswalds της Αγγλίας, αξίας 6.7 εκατ. ευρώ , σπίτια σε Λος Αντζελες και Παρίσι και φυσικά μια συλλογή αυτοκινήτων όπως Porsche, Rolls Royce, Bentley , BMW, Range Rover, Lamborgini και τρεις μοτοσικλέτες Ηarley Davidson που είναι και η μεγάλη αδυναμία του Ντέιβιντ Μπέκαμ, αμέσως μετά τα τατουάζ.είχε πει ότι μυστικό της επιτυχίας του είναι το γεγονός:. Στο βιβλίο του μάλιστα αναφέρει: « Πάντα πίστευα ότι αν θέλεις να κατορθώσεις κάτι στη ζωή σου το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να δουλεύεις σκληρά, να δουλεύεις σκληρά και επιπλέον να προσθέτεις παραπάνω δουλειά στην ήδη σκληρή δουλειά σου».το 2002 και σταμάτησε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό προκειμένου να ασχοληθεί με τον τραυματισμό του. «H κατάσταση του Μπέκαμ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελλο. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για την ομάδα από την υγεία του», είχε δηλώσει τότε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Μάλιστα ο Μπέκαμ είχε συνεισφέρει τα μέγιστα προκειμένου να κερδίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το Λονδίνο ενώ πήρε από την βασίλισσα Ελισάβετ τον τίτλο Order of the British Empire.Δεν λείπουν κι εκείνοι που τον κατηγορούν ότι η έντονη φιλανθρωπική του δράση τόσο ως πρεσβευτής της Unicef όσο και σε άλλα ιδρύματα και οργανώσεις έχει να κάνει με αυτή του τη φιλοδοξία. Πριν από χρόνια μάλιστα είχε βρεθεί στο στόχαστρο χάκερ και το σκάνδαλο Beckhamleaks κόντεψε να του καταστρέψει όσα έχτιζε τόσα χρόνια. Βάση των e mail που είχαν διαρρεύσει και πολλών ηλεκτρονικών συνομιλιών, ο Μπέκαμ φαινόταν να αποκαλεί την βρετανική επιτροπή τιμών «αχάριστα μ**ν**», επειδή δεν του έδωσαν τoν τίτλο του sir. Επίσης υπήρξε και μια συνομιλία όπου φερόταν να απαιτεί από την UNICEF του κλείσει αεροπορικό εισιτήριο business class, αξίας 6.685 λιρών, για να βρεθεί σε event της στην Ασία, παρόλο που οι σπόνσορές του είχαν εξασφαλίσει τη μεταφορά του με ιδιωτικό τζετ.Παράλληλα, τα. Οι εκπρόσωποι Tύπου του Μπέκαμ τότε δήλωσαν πως τα e-mails χακαρίστηκαν και παραποιήθηκαν για να αμαυρώσουν τη φήμη του πελάτη τους ενώ η Unicef στήριξε με πολλαπλές ανακοινώσεις της τον ποδοσφαιριστή. Είπαμε τo Βrand Beckham πέρα από όλα τα άλλα φαίνεται να διαθέτει και αλεξικέραυνο αρνητικών επιπτώσεων.