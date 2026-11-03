Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
AHEPA: Ένας αιώνας ελληνισμού, Ορθοδοξίας και προσφοράς
AHEPA: Ένας αιώνας ελληνισμού, Ορθοδοξίας και προσφοράς
Η φιλανθρωπική βραδιά στην Αθήνα, τα βραβεία σε προσωπικότητες της επιστήμης, της παιδείας και του πολιτισμού – Η συμβολή της Στέλλας Κοκόλη στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας στην Αμερική
Υπάρχουν θεσμοί, που η ιστορία τους δεν εξαντλείται στην ίδρυσή τους, αλλά εξακολουθεί να γράφεται μέσα από τις κοινότητες που δημιουργούν, τις αξίες που μεταδίδουν και τους δεσμούς, που κατορθώνουν να διατηρούν ζωντανούς στον χρόνο.
Η AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association), η μεγαλύτερη και ιστορικότερη ελληνοαμερικανική οργάνωση, αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Με αφετηρία την Ατλάντα της Τζόρτζια το 1922 και διαδρομή, που πλέον ξεπερνά τον έναν αιώνα, η οργάνωση έχει συνδέσει την παρουσία της με την προώθηση του Ελληνισμού, την εκπαίδευση, τη φιλανθρωπία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.
Το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026, η Αθήνα φιλοξένησε μία από τις σημαντικές διοργανώσεις της AHEPA Hellas, το φιλανθρωπικό Gala Dinner και την τελετή απονομής των AHEPA Awards 2026. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτικής ζωής, της Εκκλησίας, της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και μέλη της οργανωμένης Ομογένειας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA, E. Chris Kaitson, ενώ συμμετείχαν περίπου 500 μέλη της ευρύτερης οικογένειας της οργάνωσης, αξιωματούχοι και προσκεκλημένοι.
Παρών ήταν, επίσης, ο επίσκοπος Ταλαντίου, Θεολόγος, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο Β΄, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια. Παρούσα, ήταν μεταξύ άλλων, και η μητέρα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου.
Σημειώνεται, ότι η εκδήλωση είχε διττό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, την αναγνώριση ανθρώπων και φορέων, που διακρίθηκαν στους τομείς τους και, από την άλλη, την έναρξη μιας ευρύτερης φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
Η αρχική αποστολή της ήταν κυρίως η προστασία των Ελληνοαμερικανών από τις διακρίσεις, η ενίσχυση της κοινωνικής τους θέσης, η υποστήριξη της ένταξής τους στην αμερικανική κοινωνία και η υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς τους. Η αντίσταση στον ρατσισμό και η διεκδίκηση ισότιμης συμμετοχής στην αμερικανική ζωή αποτέλεσαν θεμελιώδη στοιχεία της ταυτότητάς της. Ωστόσο, με την πάροδο των δεκαετιών, η αποστολή της διευρύνθηκε.
Η οργάνωση εξελίχθηκε σε ένα διεθνές δίκτυο, που προωθεί τις αξίες του Ελληνισμού, την εκπαίδευση, την κοινωνική προσφορά, τη φιλανθρωπία και την πολιτειακή συμμετοχή. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της AHEPA, βασική της επιδίωξη είναι η προώθηση των ελληνικών ιδεωδών μέσα από την εκπαίδευση, την ατομική και οικογενειακή αριστεία, την κοινωνική ευθύνη και τον εθελοντισμό.
Σήμερα, η οργάνωση διαθέτει περισσότερα από 400 τμήματα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη, ενώ η παρουσία της εκτείνεται σε πολλές ακόμη χώρες. Η AHEPA Hellas αποτελεί την Περιφέρεια 25 του διεθνούς οργανισμού, με τμήματα σε περισσότερες από 30 ελληνικές πόλεις.
Η AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association), η μεγαλύτερη και ιστορικότερη ελληνοαμερικανική οργάνωση, αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Με αφετηρία την Ατλάντα της Τζόρτζια το 1922 και διαδρομή, που πλέον ξεπερνά τον έναν αιώνα, η οργάνωση έχει συνδέσει την παρουσία της με την προώθηση του Ελληνισμού, την εκπαίδευση, τη φιλανθρωπία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.
Το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026, η Αθήνα φιλοξένησε μία από τις σημαντικές διοργανώσεις της AHEPA Hellas, το φιλανθρωπικό Gala Dinner και την τελετή απονομής των AHEPA Awards 2026. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτικής ζωής, της Εκκλησίας, της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και μέλη της οργανωμένης Ομογένειας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA, E. Chris Kaitson, ενώ συμμετείχαν περίπου 500 μέλη της ευρύτερης οικογένειας της οργάνωσης, αξιωματούχοι και προσκεκλημένοι.
Παρών ήταν, επίσης, ο επίσκοπος Ταλαντίου, Θεολόγος, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο Β΄, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια. Παρούσα, ήταν μεταξύ άλλων, και η μητέρα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου.
Σημειώνεται, ότι η εκδήλωση είχε διττό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, την αναγνώριση ανθρώπων και φορέων, που διακρίθηκαν στους τομείς τους και, από την άλλη, την έναρξη μιας ευρύτερης φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
Από την Ατλάντα του 1922 σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ΕλληνισμούΓια να γίνει κατανοητή η σημασία της AHEPA, χρειάζεται να επιστρέψει κανείς στην Αμερική των αρχών του 20ού αιώνα. Ήταν μια περίοδος, κατά την οποία οι Έλληνες μετανάστες προσπαθούσαν να βρουν τη θέση τους σε μια κοινωνία, που δεν τους υποδεχόταν πάντοτε χωρίς προκαταλήψεις. Η άνοδος της ξενοφοβίας, οι φυλετικές διακρίσεις και η δράση οργανώσεων, όπως η Κου Κλουξ Κλαν δημιουργούσαν ένα εχθρικό περιβάλλον για πολλές μεταναστευτικές κοινότητες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οκτώ Έλληνες μετανάστες ίδρυσαν στις 26 Ιουλίου 1922, στην Ατλάντα, την American Hellenic Educational Progressive Association.
Η αρχική αποστολή της ήταν κυρίως η προστασία των Ελληνοαμερικανών από τις διακρίσεις, η ενίσχυση της κοινωνικής τους θέσης, η υποστήριξη της ένταξής τους στην αμερικανική κοινωνία και η υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς τους. Η αντίσταση στον ρατσισμό και η διεκδίκηση ισότιμης συμμετοχής στην αμερικανική ζωή αποτέλεσαν θεμελιώδη στοιχεία της ταυτότητάς της. Ωστόσο, με την πάροδο των δεκαετιών, η αποστολή της διευρύνθηκε.
Η οργάνωση εξελίχθηκε σε ένα διεθνές δίκτυο, που προωθεί τις αξίες του Ελληνισμού, την εκπαίδευση, την κοινωνική προσφορά, τη φιλανθρωπία και την πολιτειακή συμμετοχή. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της AHEPA, βασική της επιδίωξη είναι η προώθηση των ελληνικών ιδεωδών μέσα από την εκπαίδευση, την ατομική και οικογενειακή αριστεία, την κοινωνική ευθύνη και τον εθελοντισμό.
Σήμερα, η οργάνωση διαθέτει περισσότερα από 400 τμήματα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη, ενώ η παρουσία της εκτείνεται σε πολλές ακόμη χώρες. Η AHEPA Hellas αποτελεί την Περιφέρεια 25 του διεθνούς οργανισμού, με τμήματα σε περισσότερες από 30 ελληνικές πόλεις.
Η σχέση με την Ορθόδοξη ΕκκλησίαΈνα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της ιστορίας της AHEPA είναι η στενή σχέση της με την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Η σχέση αυτή δεν περιορίζεται σε μια συμβολική θρησκευτική αναφορά. Οι δύο θεσμοί αναπτύχθηκαν σχεδόν παράλληλα, μέσα στο ίδιο κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον, σε μια εποχή, κατά την οποία οι Έλληνες μετανάστες αναζητούσαν τρόπους να διατηρήσουν την ταυτότητά τους στη νέα τους πατρίδα. Οι ενορίες και οι κοινότητες της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποτέλεσαν κέντρα κοινωνικής συνοχής, ενώ οργανώσεις, όπως η AHEPA συνέβαλαν στην εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική οργάνωση των Ελληνοαμερικανών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Εκκλησία και η AHEPA μοιράστηκαν κοινούς στόχους, δηλαδή την ενίσχυση της οικογένειας, την εκπαίδευση των νέων, τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης και την αλληλεγγύη προς όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Μάλιστα, η σχέση αυτή αναγνωρίζεται θεσμικά και από την ίδια την Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει καθιερωθεί η ετήσια Κυριακή της AHEPA (AHEPA Sunday), κατά την οποία οι ενορίες τιμούν την προσφορά της οργάνωσης στις κοινότητες, στην Εκκλησία και στην ευρύτερη κοινωνία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι σε εγκύκλιό του το 2023, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε την AHEPA πραγματικό συνεργάτη της Εκκλησίας, επισημαίνοντας ότι οι δύο θεσμοί ιδρύθηκαν το 1922 και αναπτύχθηκαν μαζί στην αμερικανική κοινωνία, υπηρετώντας κοινούς σκοπούς. Αυτή η ιστορική συμπόρευση εξηγεί το λόγο, για τον οποίο η AHEPA δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια ομογενειακή αδελφότητα αλλά ως ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της οργανωμένης ελληνοαμερικανικής κοινότητας.
Η σχέση της Ομογένειας με τη μητέρα πατρίδαΗ ιστορία της AHEPA είναι, σε μεγάλο βαθμό, και η ιστορία της ελληνοαμερικανικής Ομογένειας. Η οργάνωση λειτούργησε ως ένας από τους μηχανισμούς, μέσα από τους οποίους οι Έλληνες μετανάστες μπόρεσαν να αποκτήσουν συλλογική φωνή, να οργανώσουν την κοινωνική τους παρουσία και να διατηρήσουν ζωντανή τη σχέση τους με την Ελλάδα.
Η προσφορά της, όμως, δεν περιορίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα, η AHEPA έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές υποδομές υγείας, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και η πτέρυγα ΑΧΕΠΑ του Ευαγγελισμού. Πρόκειται για μια διάσταση της ομογενειακής δράσης που συχνά υποτιμάται αφού η σχέση της διασποράς με τη γενέτειρα δεν εξαντλείται στη διατήρηση της μνήμης ή στις επετειακές εκδηλώσεις. Αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μετατρέπεται σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, κοινωνικές υποδομές, επιστημονικές συνεργασίες και έμπρακτη αλληλεγγύη. Αυτό ακριβώς αναδείχθηκε και στην εκδήλωση της 31ης Οκτωβρίου.
Ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA, Chris Kaitson, υπογράμμισε την ισχυρή σχέση της οργάνωσης με την Ελλάδα, σημειώνοντας, ότι η χώρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της, καθώς οι ιδρυτές της προέρχονταν από την Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νεότερη γενιά, επισημαίνοντας ότι το μέλλον της οργάνωσης βρίσκεται στους νέους ανθρώπους και στην ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.
Τα AHEPA Awards 2026Τα AHEPA Awards 2026, τα οποία θεσμοθετήθηκαν το 2024, έχουν ως στόχο να αναδείξουν Έλληνες και προσωπικότητες ελληνικής καταγωγής οι οποίοι διακρίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η επιλογή των τιμωμένων γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένα μέλη της οργάνωσης. Τα βραβεία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την επιστήμη και την εκπαίδευση μέχρι την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.
Στη φετινή διοργάνωση τιμήθηκαν 12 προσωπικότητες και δύο οργανισμοί.
Αναλυτικά:
- Στέλλα Κοκόλη: Βραβείο Ελληνικής Παιδείας και Διατήρησης Εθνικής Ταυτότητας
- Dr. Magdalena Simonis: Βραβείο Ιατρικής Αριστείας και Δημόσιας Υγείας
- Χριστόφορος Χαραλαμπάκης: Βραβείο Ακαδημαϊκής Αριστείας και Ελληνικής Γλώσσας
- Δανάη Μπεζαντάκου: Βραβείο Ναυτιλιακής Ηγεσίας και Ενδυνάμωσης της Νέας Γενιάς
- Δαυίδ Ναχμίας: Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μουσικής Παράδοσης
- Βύρων Νικολαΐδης: Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικότητας και Διά Βίου Μάθησης
- Γιώργος Τσαρούχας: Βραβείο Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Νέας Επιχειρηματικότητας
- Αλεξάνδρα Γκράβας: Βραβείο Πολιτιστικής Διπλωματίας και Μουσικής Αριστείας
- Σταύρος Νικολάου: Βραβείο Ηγεσίας στη Δημόσια Υγεία και τον Ελληνισμό της Διασποράς
- Αλεξάνδρα Σταματοπούλου: Βραβείο Αθλητικής Αριστείας και Ψυχικής Δύναμης
- Αντωνία Μοροπούλου: Βραβείο Επιστημονικής Αριστείας και Διατήρησης της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
- Δρ. Θωμάς Μπίσμπας: Βραβείο Πρωτοποριακής Έρευνας και Αστροφυσικής
- Όμιλος VIOHALCO: Βραβείο Βιομηχανικής Ηγεσίας και Κοινωνικής Προσφοράς
- Σύλλογος «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο»: Βραβείο Ανθρωπιστικής Προσφοράς και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Στέλλα Κοκόλη – Πάνω από πέντε δεκαετίες αφιερωμένες στην ελληνική γλώσσα και την ταυτότητα της ΟμογένειαςΗ περίπτωση της κ. Στέλλας Κοκόλη είναι χαρακτηριστική αναφορικά με τη σύνδεση παιδείας, Ορθοδοξίας και Ομογένειας. Η τιμητική διάκριση για την Ελληνική Παιδεία και τη Διατήρηση της Εθνικής Ταυτότητας αναγνωρίζει μια μακρά πορεία, που συνδέεται άμεσα με ένα από τα δυσκολότερα στοιχήματα του απόδημου Ελληνισμού, δηλαδή τη μετάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στις γενιές που μεγαλώνουν μακριά από την Ελλάδα.
Η Στέλλα Κοκόλη γεννήθηκε στο Μπατσί της Άνδρου. Αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και συνέχισε τις σπουδές της στη Σορβόννη. Το 1967 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκεί συνέχισε την ακαδημαϊκή της πορεία, αποκτώντας πτυχίο στην Αγγλική Φιλολογία και Εκπαίδευση από το Hunter College, καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους από το Πανεπιστήμιο Columbia στην Παιδαγωγική και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Για 43 χρόνια υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός σε δημόσια και κοινοτικά σχολεία με ελληνικό πρόγραμμα. Η επαγγελματική της διαδρομή, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη σχολική αίθουσα.
Υπήρξε πρόεδρος του Συμβουλίου Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής επί των ημερών του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, ενώ διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της επιτροπής «Ελληνικά Γράμματα και Κληρονομιά» της Αρχιεπισκοπής. Μέσα από τη θέση αυτή, αφοσιώθηκε στην προσπάθεια σύνδεσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με την εκκλησιαστική και πολιτιστική ζωή των ομογενειακών κοινοτήτων.
Επιπλέον, η κ.Κοκόλη υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ιστορικού Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών «Προμηθέας» στη Νέα Υόρκη. Το 2005 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Αμερικής, επιδιώκοντας να ενώσει κάτω από έναν κοινό φορέα εκπαιδευτικές και πολιτιστικές οργανώσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Σήμερα είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ενώ η δράση της εκτείνεται στην εκπαιδευτική συνεργασία, την πολιτιστική διπλωματία, την υποστήριξη μαθητών και φοιτητών και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ομογενειακών κοινοτήτων και της Ελλάδας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρωτοβουλίες της για τη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών για παιδιά της Ομογένειας στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμβολή της στην προώθηση του αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έδωσε τη δυνατότητα σε νέους απόδημους Έλληνες να σπουδάσουν στην Ελλάδα, αποκτώντας ταυτόχρονα στενότερη σχέση με τη χώρα καταγωγής τους. Μάλιστα, το 2023 το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ την τίμησε για τη συμβολή της στην προώθηση αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας. Όπως είχε αναφέρει τότε ο γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Γιάννης Χρυσουλάκης, η προσφορά της στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση και στον Ελληνισμό των ΗΠΑ ήταν ουσιαστική και διαχρονική.
Σημειώνεται, ότι η κ.Κοκόλη έχει, επίσης, οργανώσει εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στην Ελλάδα και την Κύπρο, πολιτιστικές εκδηλώσεις, υποτροφίες και πρωτοβουλίες που δίνουν στους νέους της διασποράς τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη γλώσσα, την ιστορία και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Σημαντική υπήρξε και η συμβολή της στη διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, όπως εκείνη που πραγματοποιήθηκε το 2021 για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και φορέων από πέντε ηπείρους.
Η προσφορά της έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα από ελληνικούς και αμερικανικούς φορείς. Μεταξύ άλλων, έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο του Τάγματος του Αγίου Παύλου από τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο το 1994, ενώ έχει ανακηρυχθεί «Greek Teacher of the Year» από τον ομογενειακό Τύπο.
Η στήριξη στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»Το Gala αποτέλεσε την εναρκτήρια δράση μιας ευρύτερης φιλανθρωπικής καμπάνιας της AHEPA Hellas για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Στόχος είναι η κινητοποίηση επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, οργανισμών, ιδιωτών και ομογενειακών φορέων, ώστε να συγκεντρωθούν πόροι για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του νοσοκομείου.
Οι ανάγκες αυτές πρόκειται να προσδιοριστούν σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ώστε η συνεισφορά να έχει συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.
Η επιλογή του παιδιατρικού νοσοκομείου προσδίδει ιδιαίτερο περιεχόμενο στην πρωτοβουλία ενώ υπενθυμίζεται πως η φιλανθρωπία αποτελεί έναν από τους ιδρυτικούς πυλώνες της AHEPA, αναδεικνύοντας πως η οργάνωση επιδιώκει να μετατρέπει τις αξίες της σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Υπό αυτή την έννοια, η συγκεκριμένη εκδήλωση επιχείρησε να συνδέσει την αναγνώριση της αριστείας με την κοινωνική ευθύνη, δηλαδή αφενός να τιμήσει προσωπικότητες, που διακρίθηκαν στον τομέα τους, και αφετέρου να εξασφαλίσει πόρους για παιδιά και οικογένειες, που χρειάζονται υποστήριξη.
Στόχος του θεσμού η συνέχεια του ΕλληνισμούΣτον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε στη διαχρονική προσφορά της AHEPA στις ελληνικές κοινότητες ανά τον κόσμο και στη σημασία της διατήρησης των δεσμών της Ομογένειας με τη μητέρα πατρίδα.
« ‘Τον Δεκέμβριο του 1979 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος παρομοίασε την Ελλάδα με μάνα λέγοντας χαρακτηριστικά: "Η Μητέρα, όσο στηρίζεται σε εμάς εδώ, τόσο στηρίζεται και στα ξενιτεμένα παιδιά της".
Με αυτή την φράση σας καλώ, όλους εσάς, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν διαμένετε, να υπηρετήσετε με συνέπεια και όραμα την διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι’», χαιρέτησε την έναρξη της εκδήλωσης ο κ.Κακλαμάνης. Ο ίδιος, εξήρε συνολικά το έργο της AHEPA προς τις ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, χωρίς να παραλείψει να τονίσει και τις προσπάθειες της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να στηρίζει πάντα τους ομογενειακούς θεσμούς, όπως και τη σχέση των αποδήμων με την Μητέρα Πατρίδα.
«Το Ελληνικό Κοινοβούλιο και εγώ προσωπικά παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον - και στηρίζουμε κατά το μέγιστο δυνατόν - τις ομογενειακές κοινότητες, τις οργανώσεις και τους φορείς που τις διέπουν και δεσμεύομαι, ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, να διατηρήσω με όλες μου τις δυνάμεις τους ισχυρούς δεσμούς της ομογένειας με την γενέτειρά τους, με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό», δήλωσε κλείνοντας ενώ ακολούθως, απέδωσε το βραβείο για την εξαιρετική προσφορά της στην ελληνική παιδεία στις ΗΠΑ στην κ. Στέλλα Κοκόλη.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων της οργάνωσης, με τον Ύπατο Πρόεδρο της AHEPA, Chris Kaitson να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην ανάγκη να γνωρίζουν οι νεότερες γενιές τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες.
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